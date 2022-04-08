35歲Aka趙慧珊拍網劇清純學生Look亮相零違和 重溫23位藝人經典校服Look
35歲Aka演學生零違和感
Aka在網劇《胎鏡》中飾演一名欺凌者，在學校內不斷向弱小施予不同程度的欺壓。不過穿起校服演學生的Aka的確睇落後生咗20年！做學生可以話係零違和感，果然係童顏代表！
再睇22位女星清純可人校服look劇照
其實校服總是給人簡單清純的感覺，讓我們回想起校園生活美好的點滴；而且相信不少人的初戀都萌芽在學生時期吧？校服又會不時讓你回想起學生時代甜甜酸酸的戀愛回憶。以下這22位女星在不同的電影、劇集和節目中的清純校服look又有沒有讓你們回想起學生時代的甜蜜回憶(如果有的話)呢？
1. 張曼玉
說起女星校服相，又怎能少了張曼玉在《流金歲月》的學生造型！即使現在再看一次還是覺得仙氣逼人，好有氣質呀！
3.貝依霖
貝依霖外形省鏡，更擁有32C噴血身材，之前上映的《初戀日記：賤男蜜擾》亦有份演出。穿起校服的樣子更是我見猶憐，讓人戀愛了！
6. 陳妍希
憑著《那些年，我們一起追過的女孩》而一夜成名的陳妍希，在戲內沈佳宜嘅形象完全係深入民心呢。
7. 宋芸樺
近年大熱的《我的少女時代》相信大家都不會陌生，宋芸樺以清爽的短髮造型示人，散發著將那股青春的感覺！
8. 馮盈盈
2016年香港小姐冠軍馮盈盈畢業於寶血會上智英文書院，早前佢拍攝《後生仔傾下偈》更用自己母校的校服上陣！
10. 江嘉敏
憑著《親親我好媽》扮演青春女學生而備受關注的江嘉敏。雖然緋聞不斷，但是穿上校服的她的確不禁讓人聯想起初戀的感覺。
11. 糖妹
糖妹一向都予人一種可愛、Girlfriendable的感覺，穿上校服更顯青春。
19. 劉亦菲
劉亦菲一直予人一個高冷的形象，彷彿讓人想起學生時期時心儀的鄰座文靜女孩，劉亦菲穿上校服後雖然仍是「cool cool地」，但不失氣質！
20.米雪
尾二送上米雪姐的可人校服look！米雪一直被指童顏，保養得宜，非常年輕！一向活潑可愛搞鬼的米雪，打扮時尚，完全沒有60多歲的影子。穿起校服造型很有驚喜，她似乎跟校園look很配合，整體看下去還更顯年輕。
21.湯洛雯
當然唔少得湯洛雯在劇集《機場特警》嘅中學生造型啦，唔少網友讚靚湯好似學生妹，好清純！
22.金泰梨
金泰梨主演的青春愛情劇《二十五，二十一》在韓國極受歡迎，人氣席捲全球，拍攝時31歲的金泰梨在劇中飾演搞笑熱情的女高中生「羅希度」，自然的演技及毫無違和感的童顏，使她在海外及年輕人間獲得超高人氣，其IG追蹤人數曝增50萬。
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