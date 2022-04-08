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35歲Aka趙慧珊拍網劇清純學生Look亮相零違和 重溫23位藝人經典校服Look

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前女子組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）早前為網劇《胎鏡》演出，更以清純學生Look亮相！雖然佢已經年屆35歲，但一臉童顏嘅佢照樣Carry得到！

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（圖片來源：《胎鏡》劇照）

35歲Aka演學生零違和感

Aka在網劇《胎鏡》中飾演一名欺凌者，在學校內不斷向弱小施予不同程度的欺壓。不過穿起校服演學生的Aka的確睇落後生咗20年！做學生可以話係零違和感，果然係童顏代表！

校服
（圖片來源：《胎鏡》劇照）

再睇22位女星清純可人校服look劇照

其實校服總是給人簡單清純的感覺，讓我們回想起校園生活美好的點滴；而且相信不少人的初戀都萌芽在學生時期吧？校服又會不時讓你回想起學生時代甜甜酸酸的戀愛回憶。以下這22位女星在不同的電影、劇集和節目中的清純校服look又有沒有讓你們回想起學生時代的甜蜜回憶(如果有的話)呢？

1. 張曼玉

說起女星校服相，又怎能少了張曼玉在《流金歲月》的學生造型！即使現在再看一次還是覺得仙氣逼人，好有氣質呀！

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《流金歲月》劇照
校服 《流金歲月》劇照－ 張曼玉與鍾楚紅
《流金歲月》劇照－ 張曼玉與鍾楚紅

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2. 張栢芝

張栢芝精緻的五官加上辮子編髮，再穿上校服真的令人忍不住尖叫呀！好似是插畫書中走出來的女孩一樣。

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3.貝依霖

貝依霖外形省鏡，更擁有32C噴血身材，之前上映的《初戀日記：賤男蜜擾》亦有份演出。穿起校服的樣子更是我見猶憐，讓人戀愛了！

校服 貝依霖
圖片來源:Chantale Belle Instagram
校服 貝依霖
圖片來源:Chantale Belle Instagram
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圖片來源:Chantale Belle Instagram
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圖片來源:Chantale Belle Instagram

4. 湯怡

一向童顏的湯怡與原島大地在電影《某月某日》中扮演一對學生情侶，即使與比她年輕9歲的「小鮮肉」飾演情侶也完全無違和，而且湯怡的學生look很清秀！

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5.李佳芯

Ali扮學生妹完全沒有違和感，還令人回想起學生時代的甜蜜回憶 (如果有的話)…

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6. 陳妍希

憑著《那些年，我們一起追過的女孩》而一夜成名的陳妍希，在戲內沈佳宜嘅形象完全係深入民心呢。

校服 《那些年，我們一起追過的女孩》劇照
《那些年，我們一起追過的女孩》劇照
校服 陳研希笑容甜美，真係好Pure呀。
陳研希笑容甜美，真係好Pure呀。

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而且在戲內的馬尾校服造型更是俘虜一眾男觀眾的心！

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7. 宋芸樺

近年大熱的《我的少女時代》相信大家都不會陌生，宋芸樺以清爽的短髮造型示人，散發著將那股青春的感覺！

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《我的少女時代》劇照。一頭短髮好清爽呢。

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8. 馮盈盈

2016年香港小姐冠軍馮盈盈畢業於寶血會上智英文書院，早前佢拍攝《後生仔傾下偈》更用自己母校的校服上陣！

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馮盈盈與麥明詩盡顯青春少艾嘅感覺
校服 中學時期嘅馮盈盈已經生得很標致
中學時期嘅馮盈盈已經生得很標致

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9.王敏奕

同樣於《女人俱樂部》演出的王敏奕之後亦有不少扮演女學生的機會。在《初戀日記：賤男蜜擾》穿上體育衫Show性感長腿，張張都影到好似寫真一樣，認真令人流鼻血！

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10. 江嘉敏

憑著《親親我好媽》扮演青春女學生而備受關注的江嘉敏。雖然緋聞不斷，但是穿上校服的她的確不禁讓人聯想起初戀的感覺。

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《親親我好媽》劇照。

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11. 糖妹

糖妹一向都予人一種可愛、Girlfriendable的感覺，穿上校服更顯青春。

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好可愛呀！

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校服 《女人俱樂部》劇照。
《女人俱樂部》劇照。

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校服 讀書時期嘅糖妹已經好得意。
讀書時期嘅糖妹已經好得意。

12.陳嘉寶

憑著《女人俱樂部》而深得觀眾喜愛的陳嘉寶，著起校服的樣子真的好Pure！

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《女人俱樂部》劇照。
校服 陳嘉寶畢業於樹仁大學。
陳嘉寶畢業於樹仁大學。

13. 陳瀅

《女人俱樂部》中同樣扮演女學生的陳瀅，這次脫下性感的形象但仍然受大量男生捧為女神。

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校服 《女人俱樂部》劇照。
《女人俱樂部》劇照。

14. Angelababy

Angelababy扮演女學生依然仙氣十足，有人說孖辮造型與張栢芝有幾分相似！

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15、16. Twins

阿Sa出演《雛妓》的學生配上短髮，青春可人。

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有阿Sa又怎能少了阿嬌？阿嬌真的是這麼多年容貌仍然是未變呢。

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17. 黃翠如

黃翠著上校服依然是青春逼人，怎麼看也不像30幾歲！

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黃翠如大晒長腿。

18.蔣家旻

喺《愛回家》中以馬子妮一角著名的蔣家旻，著校服真是很有妹妹的感覺。

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年幼時的馬子妮已經眉清目秀。

19. 劉亦菲

劉亦菲一直予人一個高冷的形象，彷彿讓人想起學生時期時心儀的鄰座文靜女孩，劉亦菲穿上校服後雖然仍是「cool cool地」，但不失氣質！

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《致青春。原來你還在這裡》劇照
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《致青春。原來你還在這裡》劇照 劉奕菲更被讚似00後！

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20.米雪

尾二送上米雪姐的可人校服look！米雪一直被指童顏，保養得宜，非常年輕！一向活潑可愛搞鬼的米雪，打扮時尚，完全沒有60多歲的影子。穿起校服造型很有驚喜，她似乎跟校園look很配合，整體看下去還更顯年輕。

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21.湯洛雯

當然唔少得湯洛雯在劇集《機場特警》嘅中學生造型啦，唔少網友讚靚湯好似學生妹，好清純！

校服
（圖片來源：《機場特警截圖》）
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（圖片來源：《機場特警截圖》）

22.金泰梨

金泰梨主演的青春愛情劇《二十五，二十一》在韓國極受歡迎，人氣席捲全球，拍攝時31歲的金泰梨在劇中飾演搞笑熱情的女高中生「羅希度」，自然的演技及毫無違和感的童顏，使她在海外及年輕人間獲得超高人氣，其IG追蹤人數曝增50萬。

校服 金泰梨31歲之齡演出高中少女味。
金泰梨31歲之齡演出高中少女味。（圖片來源：tvN《二十五，二十一》劇照）
校服 金泰梨
（圖片來源：tvN《二十五，二十一》劇照）

撰文：東方新地、Athena、CC＠Central圖片來源：新傳媒圖片、湯洛雯IG、劇照、截圖、東星娛樂、Weibo

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