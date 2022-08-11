校花校草2022| 嚴選六位最高質校花 大方Abbie惡鬥仙氣Angelina

由Youtube頻道《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，已由51位參賽者中選出30強，當中共有15男15女，再交由網民在IG中畀心心選入20強。經過網民近日熱烈討論，大家心目中都對參賽者有不同意見，其中6人就成為參賽者中的大熱門，以下就為大家嚴選眾人心目中六位最高質參賽者。