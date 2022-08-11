校花校草2022| 嚴選六位最高質校花 大方Abbie惡鬥仙氣Angelina
1. 陳欣欣（Abbie）：最大方
硬照「趕客」失先機
19歲的Abbie於香港大學就讀英文教育，她的專長及興趣都是舞台劇表演。她曾在訪問中自己有玩過音樂劇，並指自己非常有表演欲，10年後希望能夠成為一個有目標的演員。不過在票選階段，Abbie的硬照好像「得罪化妝師得罪攝影師」，看起來似乎毫不吸引，但經網民了解後就直言：「張cover 趕客，ig 正到暈」，由於性格大方，網民認為佢有姿勢有性格。
校花校草2022丨19歲Abbie官方宣傳照太密實趕客 IG相力證為人大方表演欲強
2.伍珮鈺（Cathy）：最嫵媚
鬼馬小靈精
19歲的Cathy體形豐滿，IG上不乏泳裝照片。她拍照時有雙楚楚可憐的大眼，然而動態的Cathy（伍珮鈺）非常鬼馬，直認喜歡整蠱朋友。她想成為一個可以一直帶到歡樂比大家嘅演員，會有自己目標，可以一直保持初心，堅持努力追夢，而且希望可以越嚟越瘦。
3.趙君瑜（Angelina）：最有仙氣
仙氣女神識放閃
22歲22歲Angelina身高1.73米，有模特兒的身型，早前更獲有超過9000票的支持，說話輕聲、拍照時又充滿仙氣，IG有很多不同造型的照片，而跟男友合照更加閃爆觀眾。講到十年後的目標Angelina希望挑戰不同性格的角色並增進自己嘅演技，無論係舞台或者大螢幕等都可以嘗試並享受其中，成為一位更全面嘅藝人。
4.王紫影（SHADOW）：撞樣迪麗熱巴
20歲的Shadow（王紫影）同樣是大熱門之一，她外表漂亮又氣質十足，被網友大讚撞樣迪麗熱巴。Shadow於香港浸會大學修讀電影學系，在第二輪投票中暫時獲得超過8000票，在15位校花人選中排名第三。而就在最近，在歌手林家謙昨日推出的新歌《邊一個發明了ENCORE》MV中，更見到學生妹造型的Shadow。
5.12號 吳伊琳（510）：人氣第一名
清純可愛搞笑路線？
19歲的510早前獲票數最高、近13,000票。她勝在皮膚白、眼大大，她報身高時搞笑地說：本來想寫162cm，怕面試時需要現場度身高會被踢爆報假，雖有把0.5cm也寫進去，結果寫成「161.5cm」，跟其他校花不同的是，她說自己的偶像是黃子華與吳君如，必行搞笑路線，更直言如果順利入行，會以吳君如作為目標。
6.何映俞（Katherine） ：上過J2
「女神轉身」做校花
20歲的Katherine身高1.7米，於浸會大學國際學院修讀文化研究，平時的興趣是跳芭蕾舞。她覺得目前的自己好迷惘，各方面都想試，想知道自己最適合係邊方面。另外，就係希望自己能夠成為一位被大家尊敬嘅藝人。去年她曾參與由余德丞、林俊其主持的無綫J2節目《真·女神轉身》，與余德丞繞手仔上手工班，更透露男友出軌。
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