校花校草2022｜全民票選開始 一文睇清30強 《狂舞派》皓嵐成最大熱門
《試當真》校花校草2022 由網民票選20強
《試當真》的NFT持有者（NTR）已在8月5至7日期間，從51位參賽者中票選出「校花校草2022」30強，接下來將由網民由8月8日中午12時開始，直到8月13日晚上11時59分為止，在IG中向這30強參賽者派心心，獲得最多心心的10男10女，將可進入20強，之後由8月21日開始，將進行一連9周的投票，每周進行淘汰，直到最後選出校花校草！
即睇30強選手 – 女仔
Shadow（Wty1127)
王紫影
暱稱 | Shadow
年齡 | 20
身高 | 161cm
IG |@wty1127
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學系
興趣及技能 | 看電影、看動漫，玩狼人殺、玩劇本殺、寫作
偶像 | Isabelle Adjani、菅田將暉、Timothée Chalamet、李鍾碩、及川徹、賴博文
10年後目標
我從來沒有設想過在什麼時候或是什麼年齡就必須做或者要成就哪些事，我會想隨心做我覺得我會快樂的事並且滿足我作為一名藝術家（影視歌？舞多棲）、演員、抑鬱詩人（講笑）、一個負責任個體的身份。希望有維基百科page寫我繼續活躍演藝圈中！
Natalie（liumanwai）
廖文蔚
暱稱 | Natalie
年齡 | 21
身高 | 168cm
IG |@liumanwai
學校及學系 | 香港中文大學，法律系
興趣及技能 | 行山、影相、整嘢食、旅行、睇reading同寫又長又臭嘅essay算技能嗎⋯⋯xdxd
偶像 | 我婆婆
10年後目標
作品可以打動人心，令觀眾睇到作品後有反芻同思考空間，或者成功傳達某種情感；就算唔係面對面見到每個人，都可以以某種方式產生連結同共鳴。
好多時會諗最後目標係乜，好多事情想要個結果，但有時過程更重要，好多事存在嘅意義不一定要達到咩結果，意義反而喺努力嘅過程——希望未來每日都卯足全力去做交比我嘅事，問心無愧，謙卑學習。
泰妹（Manbiev3v）
楊雅文
暱稱 | 泰妹
年齡 | 20
身高 | 157cm
IG |@Manbiev3v
學校及學系 | 香港專業教育學院(柴灣)，體適能及運動營養學高級文憑
興趣及技能 | 飛車、聽歌、舞獅、競技啦啦隊
偶像 | 米奇老味、周國賢、Novel Fergus
10年後目標
從來沒有諗過做藝人
但入圍之後想成為一個
冇架子、上鏡同埋現實分別不大
俾人覺得我唱歌好型的藝人?
希望觀眾覺得我每年都有進步
如果情況允許，呢10年我想戒粗口
Cathy（pppuiyuk._）
伍珮鈺
暱稱 | Cathy
年齡 | 19
身高 | 164cm
IG |@pppuiyuk._
學校及學系 | 香港浸會大學持續教育學院，傳理
興趣及技能 | 跳舞、做戲、畫畫、可以好快喊
偶像 | BLACKPINK
10年後目標
想成為一個可以一直帶到歡樂比大家嘅演員，會有自己目標，可以一直保持初心，堅持努力追夢，對所有嘢都充滿好奇，勇於嘗試唔放棄嘅人～
同埋可以好好珍惜身邊所擁有嘅人和事！希望觀眾可以更加了解我，亦都可以比更多人認識到我！
最後就係希望可以越嚟越瘦，越嚟越靚呢啲唔洗講啦！～haha
Katherine（katherine.he_）
何映俞
暱稱 | Katherine
年齡 | 20
身高 | 170cm
IG |@katherine.he_
學校及學系 | 香港浸會大學國際學院，文化研究
興趣及技能 | 芭蕾舞
偶像 | BLACKPINK
10年後目標
十年後希望自己可以搵到作為藝人嘅方向並且係有所成就，因為目前嘅自己好迷惘，各方面都想試，想知道自己最適合係邊方面。另外，就係希望自己能夠成為一位被大家尊敬嘅藝人，無論係事業上定係為人上，希望可以以自己嘅影響力帶一啲好嘅影響比觀眾同社會。
Moon（moon.cytt）
張月亭
暱稱 | Moon
年齡 | 21
身高 | 161cm
IG |@moon.cytt
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理學系
興趣及技能 | 拍YouTube，剪片拍片出鏡！
偶像 | 我冇特定嘅偶像～但生活中遇到嘅每個人我都會好欣賞！
10年後目標
呢個年頭，打開IG，個個都喺KOL，人人愛追星，亦夢想自己有朝成為其中。
我都唔例外！當然想出名，最好受歡迎到要喬裝先出得街添啦～
十年後，我希望自己可以喺一個充滿魅力、感召力同影響力嘅人。努力換得街知巷聞嘅代表作，影響到每一個鍾意我嘅人會因為咁而進步，同俾到信念同動力大家一齊努力～
過程中會遇到好多挫折，但喺千祈唔好放棄！要為每個決定負責任，做好自己想做嘅事！
Cathy（cathy_02_05）
羅頌琪
暱稱 | Cathy
年齡 | 20
身高 | 165cm
IG |@cathy_02_05
學校及學系 | 香港專上學院，心理學
興趣及技能 | 幕前（拍照和拍影片）、唱歌
偶像 | 沒有特定一個（有太多欣賞的演員歌手）
10年後目標
希望成為一個給人正能量及全能的藝人。幕前一舉一動都可能影響公眾，所以更希望是帶來正面的影響和價值觀。而在全能上，不想被定型成其中一類藝人，希望可以成為一個有反差感和能夠讓觀眾們驚喜或擁有新鮮感的藝人。
510 （skuu.i）
吳伊琳
暱稱 | 510
年齡 | 19
身高 | 161.5cm
IG |@skuu.i
學校及學系 | 耀中幼教學院，幼兒教育
興趣及技能 | 整麵包、返工、打蛋白
偶像 | 黃子華、吳君如
10年後目標
希望可以做一個透過戲劇為大眾帶黎共嗚感嘅人，藝術源於生活，做一個貼地嘅演員。
Janice（hnw_）
許雅媛
暱稱 | Janice
年齡 | 14
身高 | 166cm
IG |@hnw_
學校及學系 | 林大輝中學
興趣及技能 | 結他、唱歌、滾軸溜冰
偶像 | Rosè@BLACKPINK
10年後目標
由細到大，自己都對表演有興趣，亦特別鍾意演戲同埋做Model，所以我由細細個已經希望成為一個明星。
10年後我24歲，相信會係藝能界最「當打」嘅年齡，我好希望到時候，我屋企人、朋友都可以喺戲院大銀幕睇到我參與嘅電影，又或者喺大品牌嘅Fashion Show睇住我行Catwalk，最重要嘅係，希望10年後嘅我，已經搵到好多錢，可以養晒我屋企人，俾佢哋有更加好嘅生活！
Abbie（abbxash）
陳欣欣
暱稱 | Abbie
年齡 | 19
身高 | 164cm
IG |@abbxash
學校及學系 | 香港大學，English Education
興趣及技能 | 玩舞台劇
偶像 | 冇特定，比較鍾意向唔同嘅人學嘢
10年後目標
我希望十年後做到一個不斷有進步有突破有想法嘅演員。
其實我係一個好鍾意acting嘅人。一直玩舞台劇玩咗好7年了，好鍾意，好享受。去到今年year 1，kind of半工讀嘅關係花咗好多時間返工，去到一個位係即使我見到有production招cast好心動，我都會因為覺得排戲time cost太大而放棄。
但呢幾個月好多朋友提我，大學唔追夢等幾時？所以就決定嚟緊會參與多啲幕前工作，而玩呢個比賽就係其一啦！
（仲有好多嘢講不過冇位打！）就係咁！如果大家想認識我多啲唔係淨係睇相嘅話就快啲投我啦:p
（耶！sorry for長氣！fun fact: 識我嘅所有friend都知我鍾意錄成分鐘錄音…所以…好多字sorry…）
Angelina（___cky___）
趙君瑜
暱稱 | Angelina
年齡 | 22
身高 | 173cm
IG |@___cky___
學校及學系 | 香港教育大學，創意藝術與文化榮譽文學士
興趣及技能 | 畫畫、戲劇、扮唐老鴨聲
10年後目標
我希望可以挑戰到唔同性格嘅角色從而不斷增進自己嘅演技，無論係舞台或者大螢幕等都可以嘗試並享受其中，透過不同嘅角色以及作品可以帶到不同嘅故事並影響到受眾，係進步嘅過程中發掘到更多既技能 例如不同類型嘅藝術創作，成為一位更全面嘅藝人，最重要一樣我希望10年後仍然係一位對表演充滿熱誠開心嘅藝人！
夢（dream._220）
陳穎悠
暱稱 | 夢
年齡 | 14
身高 | 170cm
IG |@dream._220
學校及學系 | 梁式芝書院
興趣及技能 | 古箏
偶像 | Gordon Lau（YouTuber – MIHK）
10年後目標
希望10年後可以成為一個受家庭觀眾歡迎嘅藝人，可以拍到自己鐘意既影片，例如綜藝和搞笑片，希望可以通過影片去傳播歡樂俾其他人，我覺得呢個係一件好有意義既事。亦希望可以嘗試唔同既角色，除咗可以獲得更多經驗，亦可以令自己既演技更加好。
Iris（iris.kayan）
陳嘉欣
暱稱 | Iris
年齡 | 16
身高 | 168cm
IG |@iris.kayan
興趣及技能 | 唱歌、跳舞、拍攝
偶像 | Billie Eilish
10年後目標
我本身係好鍾意唱歌跳舞嘅女仔，所以希望十年後嘅自己可以喺音樂創作同埋唱歌方面有一番作為，用音樂引起人與人之間嘅共鳴，透過音樂找到歸屬。
而我都好希望自己可以透過唱歌和跳舞，享受舞台表演，成為一個有實力感染到人嘅artist。無論喺邊到都可以堅持初心咁追夢，舒適地做自己！！
Kat（hheunii）
黃汶欣
暱稱 | Kat
年齡 | 21
身高 | 152cm
IG |@hheunii
學校及學系 | 香港城市大學，媒體與傳播系
興趣及技能 | 微電影拍攝、戲劇、攝影、鋼琴、唱歌、畫畫、啦啦隊/體操
偶像 | 衛蘭
10年後目標
希望10年後嘅自己仲係做緊鍾意做嘅嘢，咩都嘗試，成為一個感染到觀眾嘅人！無論係音樂定影視都好睇大家對兩者嘅共鳴，鍾意幕前都係因為曾經嘅自己受到觸動，所以希望未來嘅我都可以鼓勵到大家為夢想努力，勇敢成為有趣嘅靈魂♡！
Hoilam（hoi.chan_）
陳海琳
暱稱 | Hoilam
年齡 | 18
身高 | 174cm
IG |@hoi.chan_
學校及學系 | 南屯門官立中學
興趣及技能 | 唱歌、影相
偶像 | BLACKPINK Jisoo
10年後目標
想成為一個仲有熱誠同衝勁嘅artist~
唔想10年後經過社會嘅洗禮後就變到對將來冇哂憧憬同盼望:(
希望到時仲有團火
可以喺舞台上繼續發光發亮
做更多好嘅作品比觀眾睇！
即睇30強選手 – 男仔
康（tnhong_084）
滕毅康
暱稱 | 康
年齡 | 17
身高 | 172cm
IG |@tnhong_084
學校及學系 | 保良局馬錦明中學
興趣及技能 | 運動、足球
偶像 | 基斯坦奴．朗拿度
10年後目標
我想成為一個可以追隨自己夢想的藝人，人生中不同嘅階段要有不同方向和夢想，就以參加今次校花校草比賽為例，我就以挑戰自己為目標。
10年後，我希望成為一個具有影響力的藝人，仍然可以堅守原則，保持奮鬥的心態，可以散發更多正能量比大家，多謝。
皓嵐（leander_lau）
劉皓嵐
暱稱 | 皓嵐
年齡 | 14
身高 | 153cm
IG | @leander_lau
學校及學系 | 大光德萃書院
興趣及技能 | 跳舞、演戲、玩劍球
10年後目標
我其實冇乜諗過想做個咩type嘅artist，但我希望我呢十年內可以搵到我做artist嘅目標同實現佢！
Owen（pokman.lai.75）
賴博文
暱稱 | Owen
年齡 | 16
身高 | 180cm
IG | @pokman.lai.75
學校及學系 | 英華書院
興趣及技能 | 游水、打排球、吹手笛、仲有一大堆好無聊
偶像 | XXXTENTACION、我阿爸
10年後目標
我想成為一個又可以演戲又可以拍生活片又可以認真嘅藝人，我希望睇到我嘅人係因為我嘅人格魅力而尊重我，我都要成為一個能夠成為其他人榜樣嘅一個藝人。我希望我成為一個比較親民同埋貼地嘅一個藝人，同觀眾冇距離感，呢個係我想成為藝人。
Ivan (暫名)（wongywww）
王耀宏
暱稱 | Ivan (暫名)
年齡 | 19
身高 | 180cm
IG |@wongywww
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理
興趣及技能 | 跳舞、唱歌、結他、羽毛球、影相
偶像 | 古天樂、張敬軒
10年後目標
希望可以開開心心健健康康嘅同時做到一個立體嘅藝人，係歌影視三方面有所發展，對社會有所貢獻，而不限於香港。
Gordon（_gordon.clw_）
陳諾弘
暱稱 | Gordon
年齡 | 19
身高 | 175cm
IG | @_gordon.clw_
學校及學系 | 順德聯誼總會胡兆熾中學
興趣及技能 | 打波、跑步、踩板、單車、每樣嘅運動都做吓
偶像 | G-Dragon、MC $oHo & KidNey
10年後目標
10年後希望自己唔係淨係一個俾人感覺淨係係多follower嘅人想做一個有才華嘅人。想做一個無論咩方面都一日比一日進步嘅人。想成為一個自己會滿足自己有成就有一定專長嘅藝人。
Jay（yeennok）
沈以諾
暱稱 | Jay
年齡 | 24
身高 | 178cm
IG | @yeennok
學校及學系 | 香港理工大學，可持續結構及消防工程
興趣及技能 | 打籃球、游水、水上活動、整memes、煮野食
偶像 | 游學修（暫定）
10年後目標
如果入咗呢個行業，我希望咩都可以試吓，當真咁做下，呢十年時間我希望知道自己真正做想嘅人係點樣。
晨（kcw.233）
關藝晨
暱稱 | 晨
年齡 | 22
身高 | 175cm
IG | @kcw.233
學校及學系 | 香港知專設計學院，室內設計
興趣及技能 | 音樂、藝術、踢波、訓覺、唱歌、畫畫
10年後目標
拯救樂壇（就假既）。假如有緣接觸呢行，首先要有上進心，不斷學習同upgrade自己做好準備，起碼對得住每個舞台或演出。其次就係樹立到好既榜樣，正面積極（尤其對住小朋友）。其次希望成為帶動同代表香港揚威外界既一分子。
子峰（Lam__tsz_fung）
林子峰
暱稱 | 子峰
年齡 | 21
身高 | 171cm
IG | @lam__tsz_fung
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學院創意電影製作高級文憑-表演技巧
興趣及技能 | 畫畫、跳舞、運動
10年後目標
10年後希望成為一位用實力說話的人，可以成為別人學習和努力的對象，無論當時是否從事演藝行業或其他行業。希望10年後保持自己的初心，不斷有追求，不留下遺憾，對自己每一個決定和選擇負責。
小夢想，希望有一日可以成為電影或電視劇的男主角。
最後，希望10年後的自己望返曾經寫過的說話，在迷惘中尋回自己的方向，做自己，相信自己，享受生活。
鋒仔（kkennycc）
陳浚鋒
暱稱 | 鋒仔
年齡 | 17
身高 | 179cm
IG | @kkennycc
學校及學系 | 聖文德書院
興趣及技能 | 吉他、聽歌、電影、哲學、足球、影相、出走
偶像 | 黃子華、張繼聰、林敏驄、IU
10年後目標
我希望自己搵到真心熱愛的事物，並且好好投入當中，珍惜身邊所擁有的一切，要勇敢地不斷試同埋不斷試，最重要係時刻保持冷靜同平常心。另外，我渴望我的作品可以為大家帶來共鳴，引導大家反思更多身邊的事物，啟發大家多啲新idea，抱有自己的想法來享受生活，最最最希望享受同大家一齊共同成長的過程。
吖昇（star_leung_69）
梁兆昇
暱稱 | 吖昇
年齡 | 16
身高 | 177cm
IG | @star_leung_69
學校及學系 | 趙聿修紀念中學
興趣及技能 | 運動、攝影、週圍去
偶像 | Tyson Yoshi
10年後目標
我希望成為一個演藝為主嘅藝人，但係如果有機會都可以涉獵下唔同嘅方面。希望自己將來嘅作品可以為觀眾帶來情感嘅變化，又或者令觀眾感同身受。亦都希望觀眾會因我嘅作品而認識我，在觀眾眼中留下一個既良好又深刻嘅印象。
John（Johnnnnnnho924）
何求
暱稱 | John
年齡 | 19
身高 | 173cm
IG | @ohnnnnnnho924
學校及學系 | 嶺南大學，哲學系
興趣及技能 | 泰拳、Boxing、Capoeira、健力、睇電影
偶像 | 張國榮、李小龍
10年後目標
一個唔需要自我介紹，觀眾都會知道我係一個演員嘅藝人，參與唔同類型嘅影視作品，喜劇、悲劇、動作片等，有令人印象深刻嘅角色，有作品令大家產生共鳴，譬如張家輝嘅《激戰》，入面嗰一句「我廿幾年黎乜嘢都冇做過，我唔想到我熄燈嘅時候，連一樣值得我記得嘅嘢都冇呀！」，睇完真係會感同身受，因為我依廿年都冇做過啲咩。(￣∇￣)
MoMoo（_momoo11111）
馬子熙
暱稱 | MoMoo
年齡 | 17
身高 | 175cm
IG | @_momoo11111
學校及學系 | 明愛粉嶺陳震夏中學
興趣及技能 | 籃球、歌唱
偶像 | 周杰倫
10年後目標
我想我係10年後可以成為一位有演技同唱歌嘅明星，做一個得大眾認可嘅演員拍電影，而係音樂方面得到成就多人鍾意我啲歌，唔想好普通咁做個冇成就嘅人。
阿 Bi（farabisd）
法拉比
暱稱 | 阿 Bi
年齡 | 19
身高 | 171cm
IG | @farabisd
學校及學系 | 香港城市大學，金融系
興趣及技能 | 攝影、唱歌、演戲
10年後目標
細細個嘅時候每次開電視來看也會覺得好神奇，經常會問自己如何才可以「進入」電視裏與演員一起互動，一起表演給觀眾看。
後來長大過程中發現這些電視上的演員其實與我們一樣，只是他們願意一步一步為夢想付出才能走到這個地步，這件事情令我開始了做藝人的夢想，希望有一天可以在香港成為一位出色的演員。
tszyin（tszyinp）
曾梓賢
暱稱 | tszyin
年齡 | 19
身高 | 174cm
IG | @tszyinp
學校及學系 | 香港教育大學，語文研究（中文主修）
興趣及技能 | 羽毛球、游泳、唱歌、戲劇
10年後目標
希望十年後可以成為一個不止於歌影視皆有成就，而且可以社會上能為大眾帶來影響力嘅藝人。希望能透過我所參與的作品，為觀眾帶來娛樂之餘，能為大眾帶來反思和慰藉。
梓賢（tsz_.yin）
蔡梓賢
暱稱 | 梓賢
年齡 | 16
身高 | 168cm
IG | @tsz_.yin
學校及學系 | 林大輝中學
10年後目標
10年後想成為一個model同埋演員，希望自己可以一路堅持落去，唔好放棄，我知途中一定會好困難，但係呢樣嘢係自己鍾意，咁就無悔了。
仲有其他落選參賽者重溫：
小豆（tkwcara）
16歲幾可愛，掂！
Halie（haliewhy___）
Chloe（chloeckkk）
混血兒，大癲！
Chinly（chinly_baby）
173cm…黑長直頭髮，呢個實在太ok！
Bibi（jessicabibi_jl）
點解得你冇官方相嘅Bibi～
Mia（miaaaa0.0)
影相個時攝影師哥哥氹得你好開針？
Lokyi（10ky1_）
短髮控啱晒！
加利（halokylie_）
鼻大大，可愛愛！
Kitty（wuheiting.k）
立正！
Yanis（iris.kayan）
幾pure幾true咁～
Helen（helen._.bear）
小姐整親手？
小Q（queko_tsoi）
建議師兄食返多啲嘢，大隻返少少會更Firm！
Bosco（I_hate_bosco）
唔建議中分啊Bosco～
Oscar（chiwangfong）
OK贏左，校草就係Oscar！！！！
柏喬（ypk_asenzio）
學校典型怕醜仔
Anson（ansonleung_offical）
Feel到影相個時都老尷
OK（okokwon9）
OK
亨少（Matthewlau_910）
中分真係唔係個個都carry到～
Michael（_michael.hcl_）
可以一打十嘅師兄
華哥（Jos_huahuh）
曾比特再次回港參賽
Sam（_ka.wai）
岑珈其
常見問題
校花校草30強參賽者如何選出來的？
由51位參賽者中選出30強，當中共有15男15女，再交由網民在網上俾心心作投票⋯⋯詳見：一文睇清30強校花校草
最受歡迎的校草拍過電影？
最受歡迎的校草只得14歲，拍過電影《狂舞派》⋯⋯詳見：一文睇清30強校花校草
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