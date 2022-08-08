校花校草2022｜全民票選開始 一文睇清30強 《狂舞派》皓嵐成最大熱門

由Youtube頻道《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，已由51位參賽者中選出30強，當中共有15男15女，再交由網民在IG中畀心心選入20強，在投票首日，校花方面由12號510率先跑出，而校草方面，則以在電影《狂舞派3》飾演佳仔的皓嵐最受歡迎。