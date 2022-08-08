校花校草

校花校草2022｜全民票選開始 一文睇清30強 《狂舞派》皓嵐成最大熱門

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由Youtube頻道《試當真》主辦的選秀節目「校花校草2022」，已由51位參賽者中選出30強，當中共有15男15女，再交由網民在IG中畀心心選入20強，在投票首日，校花方面由12號510率先跑出，而校草方面，則以在電影《狂舞派3》飾演佳仔的皓嵐最受歡迎。

《試當真》校花校草2022 由網民票選20強

《試當真》的NFT持有者（NTR）已在8月5至7日期間，從51位參賽者中票選出「校花校草2022」30強，接下來將由網民由8月8日中午12時開始，直到8月13日晚上11時59分為止，在IG中向這30強參賽者派心心，獲得最多心心的10男10女，將可進入20強，之後由8月21日開始，將進行一連9周的投票，每周進行淘汰，直到最後選出校花校草！

校花校草 《試當真》主辦的「校花校草2022」由20強開始將由網民在IG投票。
《試當真》主辦的「校花校草2022」由20強開始將由網民在IG投票。（圖片來源：[email protected]
校花校草 到8月13日晚上11時59分為止，獲得最多心心的10男10女，將進入20強。
到8月13日晚上11時59分為止，獲得最多心心的10男10女，將進入20強。（圖片來源：校花校草2022官網截圖）

即睇30強選手 – 女仔

Shadow（Wty1127)

王紫影
暱稱 | Shadow
年齡 | 20
身高 | 161cm
IG |@wty1127
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學系
興趣及技能 | 看電影、看動漫，玩狼人殺、玩劇本殺、寫作
偶像 | Isabelle Adjani、菅田將暉、Timothée Chalamet、李鍾碩、及川徹、賴博文

10年後目標

我從來沒有設想過在什麼時候或是什麼年齡就必須做或者要成就哪些事，我會想隨心做我覺得我會快樂的事並且滿足我作為一名藝術家（影視歌？舞多棲）、演員、抑鬱詩人（講笑）、一個負責任個體的身份。希望有維基百科page寫我繼續活躍演藝圈中！

校花校草 有少少似迪麗熱巴，幾好！
有少少似迪麗熱巴，幾好！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Natalie（liumanwai

廖文蔚
暱稱 | Natalie
年齡 | 21
身高 | 168cm
IG |@liumanwai
學校及學系 | 香港中文大學，法律系
興趣及技能 | 行山、影相、整嘢食、旅行、睇reading同寫又長又臭嘅essay算技能嗎⋯⋯xdxd
偶像 | 我婆婆

10年後目標

作品可以打動人心，令觀眾睇到作品後有反芻同思考空間，或者成功傳達某種情感；就算唔係面對面見到每個人，都可以以某種方式產生連結同共鳴。

好多時會諗最後目標係乜，好多事情想要個結果，但有時過程更重要，好多事存在嘅意義不一定要達到咩結果，意義反而喺努力嘅過程——希望未來每日都卯足全力去做交比我嘅事，問心無愧，謙卑學習。

校花校草 笑得幾甜
笑得幾甜（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

泰妹（Manbiev3v

楊雅文
暱稱 | 泰妹
年齡 | 20
身高 | 157cm
IG |@Manbiev3v
學校及學系 | 香港專業教育學院(柴灣)，體適能及運動營養學高級文憑
興趣及技能 | 飛車、聽歌、舞獅、競技啦啦隊
偶像 | 米奇老味、周國賢、Novel Fergus

10年後目標

從來沒有諗過做藝人
但入圍之後想成為一個
冇架子、上鏡同埋現實分別不大
俾人覺得我唱歌好型的藝人?
希望觀眾覺得我每年都有進步
如果情況允許，呢10年我想戒粗口

校花校草 Cup本Cup～唔太似泰妹，但幾靚女cup～
Cup本Cup～唔太似泰妹，但幾靚女cup～（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Cathy（pppuiyuk._

伍珮鈺
暱稱 | Cathy
年齡 | 19
身高 | 164cm
IG |@pppuiyuk._
學校及學系 | 香港浸會大學持續教育學院，傳理
興趣及技能 | 跳舞、做戲、畫畫、可以好快喊
偶像 | BLACKPINK

10年後目標

想成為一個可以一直帶到歡樂比大家嘅演員，會有自己目標，可以一直保持初心，堅持努力追夢，對所有嘢都充滿好奇，勇於嘗試唔放棄嘅人～

同埋可以好好珍惜身邊所擁有嘅人和事！希望觀眾可以更加了解我，亦都可以比更多人認識到我！
最後就係希望可以越嚟越瘦，越嚟越靚呢啲唔洗講啦！～haha

校花校草 是咪繼阿Gi之後另一個「黑面女神」？
是咪繼阿Gi之後另一個「黑面女神」？（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Katherine（katherine.he_

何映俞
暱稱 | Katherine
年齡 | 20
身高 | 170cm
IG |@katherine.he_
學校及學系 | 香港浸會大學國際學院，文化研究
興趣及技能 | 芭蕾舞
偶像 | BLACKPINK

10年後目標

十年後希望自己可以搵到作為藝人嘅方向並且係有所成就，因為目前嘅自己好迷惘，各方面都想試，想知道自己最適合係邊方面。另外，就係希望自己能夠成為一位被大家尊敬嘅藝人，無論係事業上定係為人上，希望可以以自己嘅影響力帶一啲好嘅影響比觀眾同社會。

校花校草 170CM好高！！！樣子唔錯，出色！
170CM好高！！！樣子唔錯，出色！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Moon（moon.cytt

張月亭
暱稱 | Moon
年齡 | 21
身高 | 161cm
IG |@moon.cytt
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理學系
興趣及技能 | 拍YouTube，剪片拍片出鏡！
偶像 | 我冇特定嘅偶像～但生活中遇到嘅每個人我都會好欣賞！

10年後目標

呢個年頭，打開IG，個個都喺KOL，人人愛追星，亦夢想自己有朝成為其中。
我都唔例外！當然想出名，最好受歡迎到要喬裝先出得街添啦～
十年後，我希望自己可以喺一個充滿魅力、感召力同影響力嘅人。努力換得街知巷聞嘅代表作，影響到每一個鍾意我嘅人會因為咁而進步，同俾到信念同動力大家一齊努力～

過程中會遇到好多挫折，但喺千祈唔好放棄！要為每個決定負責任，做好自己想做嘅事！

校花校草 笑得好甜，OK！
笑得好甜，OK！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Cathy（cathy_02_05

羅頌琪
暱稱 | Cathy
年齡 | 20
身高 | 165cm
IG |@cathy_02_05
學校及學系 | 香港專上學院，心理學
興趣及技能 | 幕前（拍照和拍影片）、唱歌
偶像 | 沒有特定一個（有太多欣賞的演員歌手）

10年後目標

希望成為一個給人正能量及全能的藝人。幕前一舉一動都可能影響公眾，所以更希望是帶來正面的影響和價值觀。而在全能上，不想被定型成其中一類藝人，希望可以成為一個有反差感和能夠讓觀眾們驚喜或擁有新鮮感的藝人。

校花校草 有喜感
有喜感（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

510 （skuu.i

吳伊琳
暱稱 | 510
年齡 | 19
身高 | 161.5cm
IG |@skuu.i
學校及學系 | 耀中幼教學院，幼兒教育
興趣及技能 | 整麵包、返工、打蛋白
偶像 | 黃子華、吳君如

10年後目標

希望可以做一個透過戲劇為大眾帶黎共嗚感嘅人，藝術源於生活，做一個貼地嘅演員。

校花校草 暫時跑出
暫時跑出（圖片來源：[email protected]
校花校草 點解唔叫520？
點解唔叫520？（圖片來源：[email protected]

Janice（hnw_

許雅媛
暱稱 | Janice
年齡 | 14
身高 | 166cm
IG |@hnw_
學校及學系 | 林大輝中學
興趣及技能 | 結他、唱歌、滾軸溜冰
偶像 | Rosè@BLACKPINK

10年後目標

由細到大，自己都對表演有興趣，亦特別鍾意演戲同埋做Model，所以我由細細個已經希望成為一個明星。
10年後我24歲，相信會係藝能界最「當打」嘅年齡，我好希望到時候，我屋企人、朋友都可以喺戲院大銀幕睇到我參與嘅電影，又或者喺大品牌嘅Fashion Show睇住我行Catwalk，最重要嘅係，希望10年後嘅我，已經搵到好多錢，可以養晒我屋企人，俾佢哋有更加好嘅生活！

校花校草 睇睇下似翠兒，可愛！
睇睇下似翠兒，可愛！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Abbie（abbxash

陳欣欣
暱稱 | Abbie
年齡 | 19
身高 | 164cm
IG |@abbxash
學校及學系 | 香港大學，English Education
興趣及技能 | 玩舞台劇
偶像 | 冇特定，比較鍾意向唔同嘅人學嘢

10年後目標

我希望十年後做到一個不斷有進步有突破有想法嘅演員。

其實我係一個好鍾意acting嘅人。一直玩舞台劇玩咗好7年了，好鍾意，好享受。去到今年year 1，kind of半工讀嘅關係花咗好多時間返工，去到一個位係即使我見到有production招cast好心動，我都會因為覺得排戲time cost太大而放棄。

但呢幾個月好多朋友提我，大學唔追夢等幾時？所以就決定嚟緊會參與多啲幕前工作，而玩呢個比賽就係其一啦！

（仲有好多嘢講不過冇位打！）就係咁！如果大家想認識我多啲唔係淨係睇相嘅話就快啲投我啦:p

（耶！sorry for長氣！fun fact: 識我嘅所有friend都知我鍾意錄成分鐘錄音…所以…好多字sorry…）

校花校草 官方相同私照有點差別
官方相同私照有點差別（圖片來源：[email protected]
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Angelina（___cky___

趙君瑜
暱稱 | Angelina
年齡 | 22
身高 | 173cm
IG |@___cky___
學校及學系 | 香港教育大學，創意藝術與文化榮譽文學士
興趣及技能 | 畫畫、戲劇、扮唐老鴨聲

10年後目標

我希望可以挑戰到唔同性格嘅角色從而不斷增進自己嘅演技，無論係舞台或者大螢幕等都可以嘗試並享受其中，透過不同嘅角色以及作品可以帶到不同嘅故事並影響到受眾，係進步嘅過程中發掘到更多既技能 例如不同類型嘅藝術創作，成為一位更全面嘅藝人，最重要一樣我希望10年後仍然係一位對表演充滿熱誠開心嘅藝人！

校花校草 又嚟多個173cm.... Model之路等緊你！
又嚟多個173cm…. Model之路等緊你！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

夢（dream._220

陳穎悠
暱稱 | 夢
年齡 | 14
身高 | 170cm
IG |@dream._220
學校及學系 | 梁式芝書院
興趣及技能 | 古箏
偶像 | Gordon Lau（YouTuber – MIHK）

10年後目標

希望10年後可以成為一個受家庭觀眾歡迎嘅藝人，可以拍到自己鐘意既影片，例如綜藝和搞笑片，希望可以通過影片去傳播歡樂俾其他人，我覺得呢個係一件好有意義既事。亦希望可以嘗試唔同既角色，除咗可以獲得更多經驗，亦可以令自己既演技更加好。

校花校草 年紀輕輕，黑眼圈好勁
年紀輕輕，黑眼圈好勁（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Iris（iris.kayan

陳嘉欣
暱稱 | Iris
年齡 | 16
身高 | 168cm
IG |@iris.kayan
興趣及技能 | 唱歌、跳舞、拍攝
偶像 | Billie Eilish

10年後目標

我本身係好鍾意唱歌跳舞嘅女仔，所以希望十年後嘅自己可以喺音樂創作同埋唱歌方面有一番作為，用音樂引起人與人之間嘅共鳴，透過音樂找到歸屬。

而我都好希望自己可以透過唱歌和跳舞，享受舞台表演，成為一個有實力感染到人嘅artist。無論喺邊到都可以堅持初心咁追夢，舒適地做自己！！

校花校草 好有青春感
好有青春感（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

Kat（hheunii

黃汶欣
暱稱 | Kat
年齡 | 21
身高 | 152cm
IG |@hheunii
學校及學系 | 香港城市大學，媒體與傳播系
興趣及技能 | 微電影拍攝、戲劇、攝影、鋼琴、唱歌、畫畫、啦啦隊/體操
偶像 | 衛蘭

10年後目標

希望10年後嘅自己仲係做緊鍾意做嘅嘢，咩都嘗試，成為一個感染到觀眾嘅人！無論係音樂定影視都好睇大家對兩者嘅共鳴，鍾意幕前都係因為曾經嘅自己受到觸動，所以希望未來嘅我都可以鼓勵到大家為夢想努力，勇敢成為有趣嘅靈魂♡！

校花校草 個post有啲老土，建議改一改！
個post有啲老土，建議改一改！（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

Hoilam（hoi.chan_

陳海琳
暱稱 | Hoilam
年齡 | 18
身高 | 174cm
IG |@hoi.chan_
學校及學系 | 南屯門官立中學
興趣及技能 | 唱歌、影相
偶像 | BLACKPINK Jisoo

10年後目標

想成為一個仲有熱誠同衝勁嘅artist~
唔想10年後經過社會嘅洗禮後就變到對將來冇哂憧憬同盼望:(
希望到時仲有團火
可以喺舞台上繼續發光發亮
做更多好嘅作品比觀眾睇！

校花校草 174cm！又可以去做Model！
174cm！又可以去做Model！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

即睇30強選手 – 男仔

康（tnhong_084

滕毅康
暱稱 | 康
年齡 | 17
身高 | 172cm
IG |@tnhong_084
學校及學系 | 保良局馬錦明中學
興趣及技能 | 運動、足球
偶像 | 基斯坦奴．朗拿度

10年後目標

我想成為一個可以追隨自己夢想的藝人，人生中不同嘅階段要有不同方向和夢想，就以參加今次校花校草比賽為例，我就以挑戰自己為目標。

10年後，我希望成為一個具有影響力的藝人，仍然可以堅守原則，保持奮鬥的心態，可以散發更多正能量比大家，多謝。

校花校草 一定係讀書好叻嘅師兄
一定係讀書好叻嘅師兄（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

皓嵐（leander_lau

劉皓嵐
暱稱 | 皓嵐
年齡 | 14
身高 | 153cm
IG | @leander_lau
學校及學系 | 大光德萃書院
興趣及技能 | 跳舞、演戲、玩劍球

10年後目標

我其實冇乜諗過想做個咩type嘅artist，但我希望我呢十年內可以搵到我做artist嘅目標同實現佢！

校花校草 《狂舞派》狂過界！
《狂舞派》狂過界！（圖片來源：[email protected]
校花校草 《試當真》Jessica同Yanny都話睇好皓嵐！
《試當真》Jessica同Yanny都話睇好皓嵐！（圖片來源：[email protected]

Owen（pokman.lai.75

賴博文
暱稱 | Owen
年齡 | 16
身高 | 180cm
IG | @pokman.lai.75
學校及學系 | 英華書院
興趣及技能 | 游水、打排球、吹手笛、仲有一大堆好無聊
偶像 | XXXTENTACION、我阿爸

10年後目標

我想成為一個又可以演戲又可以拍生活片又可以認真嘅藝人，我希望睇到我嘅人係因為我嘅人格魅力而尊重我，我都要成為一個能夠成為其他人榜樣嘅一個藝人。我希望我成為一個比較親民同埋貼地嘅一個藝人，同觀眾冇距離感，呢個係我想成為藝人。

校花校草 你咪韓團EXO個世勳！
你咪韓團EXO個世勳！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Ivan (暫名)（wongywww

王耀宏
暱稱 | Ivan (暫名)
年齡 | 19
身高 | 180cm
IG |@wongywww
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理
興趣及技能 | 跳舞、唱歌、結他、羽毛球、影相
偶像 | 古天樂、張敬軒

10年後目標

希望可以開開心心健健康康嘅同時做到一個立體嘅藝人，係歌影視三方面有所發展，對社會有所貢獻，而不限於香港。

校花校草 幾好笑容暫評）
幾好笑容（暫評）（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Gordon（_gordon.clw_

陳諾弘
暱稱 | Gordon
年齡 | 19
身高 | 175cm
IG | @_gordon.clw_
學校及學系 | 順德聯誼總會胡兆熾中學
興趣及技能 | 打波、跑步、踩板、單車、每樣嘅運動都做吓
偶像 | G-Dragon、MC $oHo & KidNey

10年後目標

10年後希望自己唔係淨係一個俾人感覺淨係係多follower嘅人想做一個有才華嘅人。想做一個無論咩方面都一日比一日進步嘅人。想成為一個自己會滿足自己有成就有一定專長嘅藝人。

校花校草 幾靚仔幾順眼，OK！
幾靚仔幾順眼，OK！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

Jay（yeennok

沈以諾
暱稱 | Jay
年齡 | 24
身高 | 178cm
IG | @yeennok
學校及學系 | 香港理工大學，可持續結構及消防工程
興趣及技能 | 打籃球、游水、水上活動、整memes、煮野食
偶像 | 游學修（暫定）

10年後目標

如果入咗呢個行業，我希望咩都可以試吓，當真咁做下，呢十年時間我希望知道自己真正做想嘅人係點樣。

校花校草 咁快紋身，仲要紋兩邊，壞過凱婷confirm...
咁快紋身，仲要紋兩邊，壞過凱婷confirm…（圖片來源：[email protected]
校花校草 原來只得24歲...
原來只得24歲…（圖片來源：[email protected]

晨（kcw.233

關藝晨
暱稱 | 晨
年齡 | 22
身高 | 175cm
IG | @kcw.233
學校及學系 | 香港知專設計學院，室內設計
興趣及技能 | 音樂、藝術、踢波、訓覺、唱歌、畫畫

10年後目標

拯救樂壇（就假既）。假如有緣接觸呢行，首先要有上進心，不斷學習同upgrade自己做好準備，起碼對得住每個舞台或演出。其次就係樹立到好既榜樣，正面積極（尤其對住小朋友）。其次希望成為帶動同代表香港揚威外界既一分子。

校花校草 讀書成績好好嘅師兄2號
讀書成績好好嘅師兄2號（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

子峰（Lam__tsz_fung

林子峰
暱稱 | 子峰
年齡 | 21
身高 | 171cm
IG | @lam__tsz_fung
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學院創意電影製作高級文憑-表演技巧
興趣及技能 | 畫畫、跳舞、運動

10年後目標

10年後希望成為一位用實力說話的人，可以成為別人學習和努力的對象，無論當時是否從事演藝行業或其他行業。希望10年後保持自己的初心，不斷有追求，不留下遺憾，對自己每一個決定和選擇負責。
小夢想，希望有一日可以成為電影或電視劇的男主角。
最後，希望10年後的自己望返曾經寫過的說話，在迷惘中尋回自己的方向，做自己，相信自己，享受生活。

校花校草 子峰哥哥，又有人恰我啦～
子峰哥哥，又有人恰我啦～（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

鋒仔（kkennycc

陳浚鋒
暱稱 | 鋒仔
年齡 | 17
身高 | 179cm
IG | @kkennycc
學校及學系 | 聖文德書院
興趣及技能 | 吉他、聽歌、電影、哲學、足球、影相、出走
偶像 | 黃子華、張繼聰、林敏驄、IU

10年後目標

我希望自己搵到真心熱愛的事物，並且好好投入當中，珍惜身邊所擁有的一切，要勇敢地不斷試同埋不斷試，最重要係時刻保持冷靜同平常心。另外，我渴望我的作品可以為大家帶來共鳴，引導大家反思更多身邊的事物，啟發大家多啲新idea，抱有自己的想法來享受生活，最最最希望享受同大家一齊共同成長的過程。

校花校草 鋒仔教你皮笑肉不笑～
鋒仔教你皮笑肉不笑～（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

吖昇（star_leung_69

梁兆昇
暱稱 | 吖昇
年齡 | 16
身高 | 177cm
IG | @star_leung_69
學校及學系 | 趙聿修紀念中學
興趣及技能 | 運動、攝影、週圍去
偶像 | Tyson Yoshi

10年後目標

我希望成為一個演藝為主嘅藝人，但係如果有機會都可以涉獵下唔同嘅方面。希望自己將來嘅作品可以為觀眾帶來情感嘅變化，又或者令觀眾感同身受。亦都希望觀眾會因我嘅作品而認識我，在觀眾眼中留下一個既良好又深刻嘅印象。

校花校草 Tyson Yoshi係咪你..
Tyson Yoshi係咪你..（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

John（Johnnnnnnho924

何求
暱稱 | John
年齡 | 19
身高 | 173cm
IG | @ohnnnnnnho924
學校及學系 | 嶺南大學，哲學系
興趣及技能 | 泰拳、Boxing、Capoeira、健力、睇電影
偶像 | 張國榮、李小龍

10年後目標

一個唔需要自我介紹，觀眾都會知道我係一個演員嘅藝人，參與唔同類型嘅影視作品，喜劇、悲劇、動作片等，有令人印象深刻嘅角色，有作品令大家產生共鳴，譬如張家輝嘅《激戰》，入面嗰一句「我廿幾年黎乜嘢都冇做過，我唔想到我熄燈嘅時候，連一樣值得我記得嘅嘢都冇呀！」，睇完真係會感同身受，因為我依廿年都冇做過啲咩。(￣∇￣)

校花校草 讀書好勁打交都唔差嘅師兄
讀書好勁打交都唔差嘅師兄（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

MoMoo（_momoo11111

馬子熙
暱稱 | MoMoo
年齡 | 17
身高 | 175cm
IG | @_momoo11111
學校及學系 | 明愛粉嶺陳震夏中學
興趣及技能 | 籃球、歌唱
偶像 | 周杰倫

10年後目標

我想我係10年後可以成為一位有演技同唱歌嘅明星，做一個得大眾認可嘅演員拍電影，而係音樂方面得到成就多人鍾意我啲歌，唔想好普通咁做個冇成就嘅人。

校花校草 個名係讀momu！
個名係讀momu！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

阿 Bi（farabisd

法拉比
暱稱 | 阿 Bi
年齡 | 19
身高 | 171cm
IG | @farabisd
學校及學系 | 香港城市大學，金融系
興趣及技能 | 攝影、唱歌、演戲

10年後目標

細細個嘅時候每次開電視來看也會覺得好神奇，經常會問自己如何才可以「進入」電視裏與演員一起互動，一起表演給觀眾看。
後來長大過程中發現這些電視上的演員其實與我們一樣，只是他們願意一步一步為夢想付出才能走到這個地步，這件事情令我開始了做藝人的夢想，希望有一天可以在香港成為一位出色的演員。

校花校草 Bollywood等緊你！
Bollywood等緊你！（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]a2022）

tszyin（tszyinp

曾梓賢
暱稱 | tszyin
年齡 | 19
身高 | 174cm
IG | @tszyinp
學校及學系 | 香港教育大學，語文研究（中文主修）
興趣及技能 | 羽毛球、游泳、唱歌、戲劇

10年後目標

希望十年後可以成為一個不止於歌影視皆有成就，而且可以社會上能為大眾帶來影響力嘅藝人。希望能透過我所參與的作品，為觀眾帶來娛樂之餘，能為大眾帶來反思和慰藉。

校花校草 屋企好有錢 日日去補習嘅同班同學
屋企好有錢 日日去補習嘅同班同學（圖片來源：[email protected]
校花校草
（圖片來源：[email protected]

梓賢（tsz_.yin

蔡梓賢
暱稱 | 梓賢
年齡 | 16
身高 | 168cm
IG | @tsz_.yin
學校及學系 | 林大輝中學

10年後目標

10年後想成為一個model同埋演員，希望自己可以一路堅持落去，唔好放棄，我知途中一定會好困難，但係呢樣嘢係自己鍾意，咁就無悔了。

校花校草 2個梓賢
2個梓賢（圖片來源：[email protected]
校花校草 Oppa～
Oppa～（圖片來源：[email protected]

仲有其他落選參賽者重溫：

小豆（tkwcara

16歲幾可愛，掂！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Halie（haliewhy___）

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Chloe（chloeckkk

混血兒，大癲！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Chinly（chinly_baby

173cm…黑長直頭髮，呢個實在太ok！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Bibi（jessicabibi_jl

點解得你冇官方相嘅Bibi～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Mia（miaaaa0.0)

影相個時攝影師哥哥氹得你好開針？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Lokyi（10ky1_

短髮控啱晒！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

加利（halokylie_

鼻大大，可愛愛！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Kitty（wuheiting.k

立正！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Yanis（iris.kayan

幾pure幾true咁～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Helen（helen._.bear

小姐整親手？

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

小Q（queko_tsoi

建議師兄食返多啲嘢，大隻返少少會更Firm！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Bosco（I_hate_bosco

唔建議中分啊Bosco～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Oscar（chiwangfong

OK贏左，校草就係Oscar！！！！

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

柏喬（ypk_asenzio

學校典型怕醜仔

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（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Anson（ansonleung_offical

Feel到影相個時都老尷

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

OK（okokwon9

OK

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

亨少（Matthewlau_910

中分真係唔係個個都carry到～

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Michael（_michael.hcl_

可以一打十嘅師兄

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

華哥（Jos_huahuh

曾比特再次回港參賽

校花校草 The Next Era 2022
（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

Sam（_ka.wai

岑珈其

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（圖片來源：校花校草 The Next Era 2022）

常見問題

校花校草30強參賽者如何選出來的？

由51位參賽者中選出30強，當中共有15男15女，再交由網民在網上俾心心作投票⋯⋯詳見：一文睇清30強校花校草

最受歡迎的校草拍過電影？

最受歡迎的校草只得14歲，拍過電影《狂舞派》⋯⋯詳見：一文睇清30強校花校草

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、校花校草2022官網截圖、[email protected]

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