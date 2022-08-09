重溫7位那些年「校花校草」藝人 袁偉豪15歲獲封「奶仔」未算最經典
校花校草2022｜全民票選開始 一文睇清30強 《狂舞派》皓嵐成最大熱門
1、袁偉豪
想當年，有「維他奶仔」之稱嘅袁偉豪參選《香港先生》大熱勝出，從此備受TVB重用參演唔同電視劇。回帶睇番97年，當年仲讀緊新法書院嘅袁偉豪，以15歲之齡參選第一屆《Yes!雜誌校花校草選舉》入行，其後做過時裝模特兒，亦拍過維他奶廣告，所以有「維他奶仔」呢個花名。
立即睇袁偉豪維他奶廣告
袁偉豪當年拍維他奶廣告青靚白淨，臉相俊朗，帥氣的面孔令佢贏得第一屆校花校草選舉冠軍。
2、黃宗澤
黃宗澤（Bosco）本身冇諗過參加第二屆校花校草選舉，點知有老友偷偷地幫佢報名。當年17歲嘅Bosco同而家一樣咁chok，雖然冇成功入圍，不過有星探喺1998年睇中佢，搵佢拍檸檬茶廣告，之後古天樂經理人更介紹佢加入TVB，2003年拍偶像劇《戀愛自由式》後人氣大增，其後拍下多套經典電視劇作品，包括《潛行狙擊》、《幕後玩家》、《天幕下的戀人》等。
3、鄧麗欣
鄧麗欣（Stephy）出名笑容甜美，16歲報名參加第4屆《Yes!雜誌校花校草選舉》以大熱姿態奪得校花冠軍，其後加入女子組合Cookies，推出過多首hit歌，如《電燈膽》、《我的最愛》等，佢同葉念琛合作拍愛情電影三部曲更係90後必睇。
4、林穎彤
林穎彤（Bella）14歲參加第10屆《校花校草選舉》，可愛笑容係佢贏得甜美校花及才藝大獎嘅必殺技。另外，林穎彤曾以童星身份參與亞視《亞洲電視兒童台》節目，長大後加入TVB做《安樂蝸》主持最為人所共知，2019年與星夢娛樂簽約成為歌手，出道歌曲《忽然又想起你》MV已超過97萬觀看次數。
立即睇林穎彤《忽然又想起你》MV
林穎彤做主持口齒伶俐，估唔到唱歌又ok。
5、蘇皓兒
蘇皓兒（Chloe）現年28歲，唔少人以為佢係拍復刻檸檬茶廣告出道。其實蘇皓兒喺2008年參選第12屆《枚花校草選舉》後就入行做平面模特兒，為雜誌拍攝造形硬照，2015年更以跳唱歌手身份加入女子組合As One。As One解散後，蘇皓兒向拍劇方面發展，代表作品為《那些年我愛過的人》姜子優一角。
6、江嘉敏
當年17歲嘅江嘉敏笑容甜美，身形纖瘦，參加第15屆《校花校草選舉》即成功打入12強，但因為私人理由決定退選，所以未能獲得任何獎項。2014年江嘉敏以演員身份入行，拍攝麥曦茵執導《曖昧不明關係研究學會》後為人所認識，2016年加入TVB，拍攝劇集《親親我好媽》深受觀眾歡迎，嚴茜瑜一角更令江嘉敏首次獲得最佳女配角提名。
7、莊思敏
莊思敏1980年喺馬來西亞出世，1985年移居香港，曾就讀香港真光中學，同黃宗澤參加過同一屆《Yes!雜誌校花校草選舉》。莊思敏當年以藍色旗袍學生look參選，外表清澀，1.76米高佻身形令佢有唔少兼職模特兒工作，讀到大專更索性輟學全身投入模特兒工作，入行至今拍過唔少劇集同電影，包括《解決師》、《導火新聞線》、《逆流大叔》等。
讀者留言