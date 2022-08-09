重溫7位那些年「校花校草」藝人 袁偉豪15歲獲封「奶仔」未算最經典

《試當真》選秀節目「校花校草2022」日前選出30強，唔少參賽者都話想將來喺娛樂圈發展，睇返過往由本地雜誌舉辦嘅《Yes!雜誌校花校草選舉》，又真係有唔少靚仔靚女成功入行拍戲唱歌做明星，當中你最記得邊一個？