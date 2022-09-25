校花校草2022｜黃秋生試鏡展示神級演技 點名呢位校草有潛力做偶像！
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黃秋生同你試當真！校花校草2022選拔以「先選秀後琢磨」方式進行，繼第一回「綜藝堂」出動古天樂跟21位校花校草面試，壓軸10強選拔之前，又邀請了多位演員幫一班同學仔試鏡Casting，當中神級影帝黃秋生更在過程中選出「心水校草」！
黃秋生與校草Casting合演《無間道》點名校草有明星相
在最新一場校花校草「綜藝堂」，試當真邀請了黃秋生與校草對戲，合演《無間道》與臥底梁朝偉天台見面的一幕，當中14歲校草皓嵐演出有驚喜，獲選賞後更感動流淚，節目播出後票數急升。另外有演出經驗的校草何求（John）雖然在過程中被黃秋生批評，但在其後的評審討論中，獲點名稱讚有機會做明星，更直指他的笑容最有魅力！
校花Hoilam面試失準急跌票
另一場校花Casting是《哪一天我們會飛》，校花Hoilam及Natalie 試鏡對手是吳肇軒、游學修，不過Hoilam完全欠準備，頻頻甩嘴忘記對白，與演出初戀感覺的Natalie高下立見：
校花泰妹喜感爆發擊敗本色演技510
至於另一場校花試鏡，由袁澧林飾演「奶奶」與校花合演《嚦咕嚦咕新年財》 ，三位參賽者泰妹、阿Moon、510都準備爆炸頭假髮扮演梁詠琪，當中泰妹做足功課，獲導演好評，比起憑本色演出的501更獲好評：
接近一小時的Casting課堂，除了神級影帝黃秋生和導演黃修平，還有袁澧林、蔡思韵、吳肇軒及游學修參與試鏡。