校花校草 黃秋生

校花校草2022｜黃秋生試鏡展示神級演技 點名呢位校草有潛力做偶像！

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黃秋生同你試當真！校花校草2022選拔以「先選秀後琢磨」方式進行，繼第一回「綜藝堂」出動古天樂跟21位校花校草面試，壓軸10強選拔之前，又邀請了多位演員幫一班同學仔試鏡Casting，當中神級影帝黃秋生更在過程中選出「心水校草」！

黃秋生與校草Casting合演《無間道》點名校草有明星相

在最新一場校花校草「綜藝堂」，試當真邀請了黃秋生與校草對戲，合演《無間道》與臥底梁朝偉天台見面的一幕，當中14歲校草皓嵐演出有驚喜，獲選賞後更感動流淚，節目播出後票數急升。另外有演出經驗的校草何求（John）雖然在過程中被黃秋生批評，但在其後的評審討論中，獲點名稱讚有機會做明星，更直指他的笑容最有魅力！

試當真 校花校草 黃秋生臨場發揮，將臥底戲加入父子戲元素，皓嵐亦能招架得住，影帝表示滿意。
黃秋生臨場發揮，將臥底戲加入父子戲元素，皓嵐亦能招架得住，影帝表示滿意。（圖片來源：試當真）
校花校草 黃秋生 試當真 校花校草 由「小劉華」開始做童星入行，14歲的皓嵐踏入尷尬年齡，參賽過程中原來心情都好忐忑，獲黃秋生及導演黃修平讚賞後激動流淚！
由「小劉華」開始做童星入行，14歲的皓嵐踏入尷尬年齡，參賽過程中原來心情都好忐忑，獲黃秋生及導演黃修平讚賞後激動流淚！（圖片來源：試當真）
校花校草 黃秋生 試當真 校花校草 校草何求本來打算模仿梁朝偉，結果被黃秋生要求推倒重來，更肉緊地拿著鏡教他認識自己的強項。
校草何求本來打算模仿梁朝偉，結果被黃秋生要求推倒重來，更肉緊地拿著鏡教他認識自己的強項。（圖片來源：試當真）
校花校草 黃秋生 試當真 校花校草 之後黃秋生更點名直指指何求「最有明星相」！
之後黃秋生更點名直指指何求「最有明星相」！（圖片來源：試當真）

校花Hoilam面試失準急跌票

另一場校花Casting是《哪一天我們會飛》，校花Hoilam及Natalie 試鏡對手是吳肇軒、游學修，不過Hoilam完全欠準備，頻頻甩嘴忘記對白，與演出初戀感覺的Natalie高下立見：

校花校草 黃秋生 Hoilam數度忘記台詞，場面尷尬，游學修難掩黑面，連導演黃修平都顯示出不耐煩！
Hoilam數度忘記台詞，場面尷尬，游學修難掩黑面，連導演黃修平都顯示出不耐煩！（圖片來源：試當真）
校花校草 黃秋生 試當真 校花校草 來自中大法律系的校花Natalie參賽以來表現穩定，上周首次擊敗長勝510登上榜首，更成為「女班長」。
來自中大法律系的校花Natalie參賽以來表現穩定，上周首次擊敗長勝510登上榜首，更成為「女班長」。（圖片來源：試當真）

校花泰妹喜感爆發擊敗本色演技510

至於另一場校花試鏡，由袁澧林飾演「奶奶」與校花合演《嚦咕嚦咕新年財》 ，三位參賽者泰妹、阿Moon、510都準備爆炸頭假髮扮演梁詠琪，當中泰妹做足功課，獲導演好評，比起憑本色演出的501更獲好評：

校花校草 黃秋生 泰妹試鏡跑出後，票數急升，有機會成為今周票后！
泰妹試鏡跑出後，票數急升，有機會成為今周票后！（圖片來源：試當真）

接近一小時的Casting課堂，除了神級影帝黃秋生和導演黃修平，還有袁澧林、蔡思韵、吳肇軒及游學修參與試鏡。

圖片來源：試當真

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