校花校草2022｜黃秋生試鏡展示神級演技 點名呢位校草有潛力做偶像！

黃秋生同你試當真！校花校草2022選拔以「先選秀後琢磨」方式進行，繼第一回「綜藝堂」出動古天樂跟21位校花校草面試，壓軸10強選拔之前，又邀請了多位演員幫一班同學仔試鏡Casting，當中神級影帝黃秋生更在過程中選出「心水校草」！