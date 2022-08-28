校花校草2022 | 18強出爐！3名大熱率先被淘汰 古天樂驚喜登場擔任神級導師

Youtube頻道《試當真》的選秀節目「校花校草2022」在近日選出了21位校花校草，讓他們在9個星期內接受製作組安排的各種考驗。昨天公開的《校花校草綜藝堂》中，製作組更邀請了神級嘉賓古天樂擔任導師。此外，大會亦在凌晨時分宣佈某三位大熱參賽者被率先淘汰，網民都紛紛表示對結果失望！