校花校草2022 | 18強出爐！3名大熱率先被淘汰 古天樂驚喜登場擔任神級導師
18強出爐 3大大熱被率先淘汰
《試當真》的選秀節目「校花校草2022」的18強在昨天正式誕生！校草何求(John)及校花510在節目開始前已經收到觀眾和網民的愛戴，在過去一個禮拜的投票中亦成為的票王，雙雙榮登榜首。相反，一直被視為人氣參賽者之一的梓賢、Abbie和Gordon卻獲得了最低票數，被提前「畢業」淘汰出局。
神級嘉賓古天樂現身擔任導師
昨天首播的《校花校草綜藝堂》中，製作組邀請了神級嘉賓古天樂擔任導師，測試一眾參賽者的應對能力。其中，古天樂要求Angelina以唐老鴨聲音，既場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節。面對突如其來的要求，Angelina不但沒有怯場，表現亦十分出色，令古天樂都連聲大讚：「幾好、幾好！」
此外，古天樂亦在節目中挑戰暫名Ivan的校草的轉數能力。節目中，古天樂要求Ivan在5秒內改自己的英文名字，並且講明之後不能再改名。Ivan最後將自己名字改作Meaning，獲古天樂大讚他「有意思」。
Angelina、Meaning被選為班長
古天樂亦按照節目中一眾參賽者的表現，來選出花草們中的男、女班長。Angelina和Meaning全靠應對環節中充滿自信的表現，獲得古仔的青睞，成為成為花草們中的男、女班長。
有參賽者被指食女、出軌
「校花校草2022」一播出後，引起廣大網民的關注，令一眾參賽者的黑材料頻頻被爆出。有網民大爆其中一名參賽者Momoo有「食校花」的嫌疑，游學修亦曾經在直播中表示覺得Momoo性格「好古惑」，叫Momoo要「睇路」，並且不斷追問Momoo有關感情的問題，令網民都紛紛表示希望爆料者能夠提供更多Momoo的黑材料！
許賢鼓勵被淘汰校花校草
許賢勉勵被淘汰校花校草：「我想同落選咗嘅校花校草講，曾經有前輩成日話我同豪哥哋唔啱做呢行，不斷勸我哋『快啲轉行』，但係後來唔知係咪個行業變壞咗、個世界唔同咗，竟然變得適合我哋生存，所以你永遠唔知個世界幾時會變得適合你哋，今日出局唔代表要放棄」！
讀者留言