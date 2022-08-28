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校花校草2022 | 18強出爐！3名大熱率先被淘汰 古天樂驚喜登場擔任神級導師

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Youtube頻道《試當真》的選秀節目「校花校草2022」在近日選出了21位校花校草，讓他們在9個星期內接受製作組安排的各種考驗。昨天公開的《校花校草綜藝堂》中，製作組更邀請了神級嘉賓古天樂擔任導師。此外，大會亦在凌晨時分宣佈某三位大熱參賽者被率先淘汰，網民都紛紛表示對結果失望！

校花校草
（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）
校花校草2022 校花校草中第一個拍廣告的510，再次成為票后榮登榜首！
校花校草中第一個拍廣告的510，再次成為票后榮登榜首！（圖片來源：[email protected]

18強出爐 3大大熱被率先淘汰

《試當真》的選秀節目「校花校草2022」的18強在昨天正式誕生！校草何求(John)及校花510在節目開始前已經收到觀眾和網民的愛戴，在過去一個禮拜的投票中亦成為的票王，雙雙榮登榜首。相反，一直被視為人氣參賽者之一的梓賢、Abbie和Gordon卻獲得了最低票數，被提前「畢業」淘汰出局。

校花校草2022 校草梓賢落選後亦有在社交平台上感謝大眾的支持
校草梓賢落選後亦有在社交平台上感謝大眾的支持（圖片來源：[email protected]_.yin）
校花校草2022 大部分網民都為淘汰的三名大熱感到可惜
大部分網民都為淘汰的三名大熱感到可惜（圖片來源：[email protected]
校花校草2022 大部分網民都為淘汰的三名大熱感到可惜
大部分網民都為淘汰的三名大熱感到可惜（圖片來源：[email protected]

神級嘉賓古天樂現身擔任導師

昨天首播的《校花校草綜藝堂》中，製作組邀請了神級嘉賓古天樂擔任導師，測試一眾參賽者的應對能力。其中，古天樂要求Angelina以唐老鴨聲音，既場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節。面對突如其來的要求，Angelina不但沒有怯場，表現亦十分出色，令古天樂都連聲大讚：「幾好、幾好！」

校花校草2022 古天樂要求Angelina以唐老鴨聲音，既場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節。
古天樂要求Angelina以唐老鴨聲音，既場演繹《媽媽的神奇小子》其中一段電影情節。（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）

此外，古天樂亦在節目中挑戰暫名Ivan的校草的轉數能力。節目中，古天樂要求Ivan在5秒內改自己的英文名字，並且講明之後不能再改名。Ivan最後將自己名字改作Meaning，獲古天樂大讚他「有意思」。

校花校草2022 Ivan按古天樂要求即場改名為Meaning Wong
Ivan按古天樂要求即場改名為Meaning Wong（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）

Angelina、Meaning被選為班長

古天樂亦按照節目中一眾參賽者的表現，來選出花草們中的男、女班長。Angelina和Meaning全靠應對環節中充滿自信的表現，獲得古仔的青睞，成為成為花草們中的男、女班長。

校花校草2022 Angelina被選為班長
Angelina被選為班長（圖片來源：[email protected]試當真Trial & Error 截圖）

有參賽者被指食女、出軌

「校花校草2022」一播出後，引起廣大網民的關注，令一眾參賽者的黑材料頻頻被爆出。有網民大爆其中一名參賽者Momoo有「食校花」的嫌疑，游學修亦曾經在直播中表示覺得Momoo性格「好古惑」，叫Momoo要「睇路」，並且不斷追問Momoo有關感情的問題，令網民都紛紛表示希望爆料者能夠提供更多Momoo的黑材料！

校花校草2022 Momoo被網民爆料懷疑他偷食校花！
Momoo被網民爆料懷疑他偷食校花！（圖片來源：[email protected]
校花校草2022 Hoilam亦懷疑被爆曾經出軌！
Hoilam亦懷疑被爆曾經出軌！（圖片來源：[email protected]

許賢鼓勵被淘汰校花校草

許賢勉勵被淘汰校花校草：「我想同落選咗嘅校花校草講，曾經有前輩成日話我同豪哥哋唔啱做呢行，不斷勸我哋『快啲轉行』，但係後來唔知係咪個行業變壞咗、個世界唔同咗，竟然變得適合我哋生存，所以你永遠唔知個世界幾時會變得適合你哋，今日出局唔代表要放棄」！

校花校草2022 許賢勉勵被淘汰校花校草，寄語今日出局唔代表要放棄！
許賢勉勵被淘汰校花校草，寄語今日出局唔代表要放棄！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]試當真Trial & Error 截圖、[email protected]_.yin、[email protected]資料或影片來源：試當真Trial & Error

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