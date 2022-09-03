17歲𡃁仔校草被游學修「訓話」後跌至榜尾被淘汰 遭校花批評「無腦」
游學修訓話 點評批評17歲校草後被淘汰
《校花校草2022》採取「先選秀後琢磨」的原則，進入21強後，游學修在首輪淘汰時表示，之前集數都對校花校草都「齋呵唔鬧」表現好包容，不過在8月27日的直播就要認真訓話，除了抽出幾位表現未夠落力的學員，還對校草momoo作出嚴厲批評，結果在之後一星期即被淘汰。
未有明言衰咩 「唔好以為大家唔知」
不過游學修未有明言對方犯了甚麼錯誤，只是當眾對momoo表示「有啲嘢你做咗係有人睇到㗎，唔好以為大家唔知」，然後又板起面勸籲momoo「睇路」，現場氣氛忽然變得好認真，最後游更直言「你係有火嘅，但我當初對你嘅好感已經跌到近乎零」，直播留言區紛紛忖測到底momoo犯下什麽過錯，有留言表示「食校花？」，雖然今周momoo勉強以最尾票數入圍18強，經老闆點名狠批後，票數跌至榜尾，似乎在第二回合都好難存活！
校花校草互相批評 momoo分唔到「𡃁仔」同「靚仔」
在第二星期的綜藝節目，製作組準備了一個「私訊批評環節」，18位校花校草要面對自己的黑歷史，並接受同學的批評。20歲校花Shadow在這個環節，按遊戲則「揞名」發私訊指momoo個樣好「𡃁仔」，對方卻在收到訊息後讀做「靚仔」，迫她要現身澄清，解釋之餘補多一腳表示唔知momoo諗緊啲咩，更直指他「個腦好似冇運作過咁」。
許賢鼓勵被淘汰校花校草
雖然淘汰賽制好激烈，但試當真的老板們仍是愛惜一班年青人。許賢在公布21強當晚，用自己的經驗勉勵被淘汰的校花校草：「我想同落選咗嘅校花校草講，曾經有前輩成日話我同豪哥哋『唔啱做呢行』，不斷勸我哋『快啲轉行』，但係後來唔知係咪個行業變壞咗、個世界唔同咗，竟然變得適合我哋生存，所以你永遠唔知個世界幾時會變得適合你哋，今日出局唔代表要放棄」！
以下為第一星期晉級及「畢業（淘汰）」名單：
校草票數：
43 何求 @johnnnnnnho924 5075
28 皓嵐 @leander_lau 4895
32 Meaning @wongywww 4653
34 Jay @yeennok 4540
27 康 @tnhong_084 4535
46 阿Bi @farabisd 4534
49 曾Sir @tszyinp 4531
37 Stone @lam__tsz_fung 4526
45 Momoo @_momoo11111 4525
33 Gordon @_gordon.clw_ 4517（畢業）
51 梓賢 @tsz_.yin 4474（畢業）
校花票數：
12 510 @skuu.i 6711
04 泰妹 @manbiev3v 6383
03 Natalie @liumanwai 4788
17 Angelina @___cky___ 4746
26 Hoilam @hoi.chan_ 4543
07 Moon @moon.cytt 4540
02 Shadow @wty1127 4536
06 Katherine @katherine.he_ 4534
14 Janice @hnw_ 4531
15 Abbie @abbxash 4530（畢業）
首周「畢業」的人各獲$1000獎學金及由千之味送出嘅花之卷壽司100件，作為鼓勵！同學仔們繼續加油！