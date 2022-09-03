校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt

17歲𡃁仔校草被游學修「訓話」後跌至榜尾被淘汰 遭校花批評「無腦」

最新娛聞
東方新地

廣告

《校花校草2022》由試當真主辦，選出21強之後，以觀眾投票、每周淘汰方式進行選拔，過程並不設評判。由於比賽以參賽者的「觀眾緣」及「潛質」為先，一班主持的意見難免左右觀眾票數，在首周淘汰賽中「校長」游學修首次進行訓話，破例點名17歲校草「Momoo」引起觀眾忖測；在第二周綜藝節目更被校花直指個樣好「𡃁仔」⋯⋯

游學修訓話 點評批評17歲校草後被淘汰

《校花校草2022》採取「先選秀後琢磨」的原則，進入21強後，游學修在首輪淘汰時表示，之前集數都對校花校草都「齋呵唔鬧」表現好包容，不過在8月27日的直播就要認真訓話，除了抽出幾位表現未夠落力的學員，還對校草momoo作出嚴厲批評，結果在之後一星期即被淘汰。

校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 游學修認真訓話 ，被批評的歲校草Momoo全程硬曬軚。
游學修認真訓話 ，被批評的歲校草Momoo全程硬曬軚。（圖片來源：試當真節目截圖）

未有明言衰咩 「唔好以為大家唔知」

不過游學修未有明言對方犯了甚麼錯誤，只是當眾對momoo表示「有啲嘢你做咗係有人睇到㗎，唔好以為大家唔知」，然後又板起面勸籲momoo「睇路」，現場氣氛忽然變得好認真，最後游更直言「你係有火嘅，但我當初對你嘅好感已經跌到近乎零」，直播留言區紛紛忖測到底momoo犯下什麽過錯，有留言表示「食校花？」，雖然今周momoo勉強以最尾票數入圍18強，經老闆點名狠批後，票數跌至榜尾，似乎在第二回合都好難存活！

校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 討論區留言好活躍，有人推測Momoo「食校花」，令網民都紛紛表示希望爆料者能夠提供更多Momoo的黑材料！
討論區留言好活躍，有人推測Momoo「食校花」，Momoo在被淘汰後表示並無此事！（圖片來源：試當真節目截圖）
校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 17歲的Momoo本身有女朋友，被批評後仍有更新，看來感情仍然穩定。
17歲的Momoo本身有公開女朋友，遭批評「專登收埋自己女朋友」後仍有更新，看來感情仍然穩定。（圖片來源：[email protected]_momoo11111）
校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 校花校草2022 Momoo被網民爆料懷疑他偷食校花！
Momoo被網民爆料懷疑他偷食校花！（圖片來源：[email protected]
校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 雖然有負評，但其實momoo仍有工作查詢，更有模特兒公司在IG公開留言 。
雖然有負評，但其實momoo仍有工作查詢，更有模特兒公司在IG公開留言 。（圖片來源：[email protected]
校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 校花校草2022 Hoilam亦懷疑被爆曾經出軌！
Hoilam亦懷疑被爆曾經出軌！（圖片來源：[email protected]

校花校草互相批評 momoo分唔到「𡃁仔」同「靚仔」

在第二星期的綜藝節目，製作組準備了一個「私訊批評環節」，18位校花校草要面對自己的黑歷史，並接受同學的批評。20歲校花Shadow在這個環節，按遊戲則「揞名」發私訊指momoo個樣好「𡃁仔」，對方卻在收到訊息後讀做「靚仔」，迫她要現身澄清，解釋之餘補多一腳表示唔知momoo諗緊啲咩，更直指他「個腦好似冇運作過咁」。

校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 17歲的momoo似乎有閱讀障礙。
17歲的momoo似乎有閱讀障礙。（圖片來源：試當真節目截圖）
校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 20歲校花Shadow在批評環節，直指momoo「個腦好似冇運作過咁」。
20歲校花Shadow在批評環節，直指momoo「個腦好似冇運作過咁」。（圖片來源：試當真節目截圖）

許賢鼓勵被淘汰校花校草

雖然淘汰賽制好激烈，但試當真的老板們仍是愛惜一班年青人。許賢在公布21強當晚，用自己的經驗勉勵被淘汰的校花校草：「我想同落選咗嘅校花校草講，曾經有前輩成日話我同豪哥哋『唔啱做呢行』，不斷勸我哋『快啲轉行』，但係後來唔知係咪個行業變壞咗、個世界唔同咗，竟然變得適合我哋生存，所以你永遠唔知個世界幾時會變得適合你哋，今日出局唔代表要放棄」！

校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 校花校草2022 許賢勉勵被淘汰校花校草，寄語今日出局唔代表要放棄！
許賢勉勵被淘汰校花校草，寄語今日出局唔代表要放棄！（圖片來源：[email protected]
校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 許賢用自己涉足電視編劇的經驗，勉勵一班校花校草。
許賢用自己涉足電視編劇的經驗，勉勵一班校花校草。（圖片來源：official_huiyin
@IG）

以下為第一星期晉級及「畢業（淘汰）」名單：

校草票數：

43 何求 @johnnnnnnho924 5075
28 皓嵐 @leander_lau 4895
32 Meaning @wongywww 4653
34 Jay @yeennok 4540
27 康 @tnhong_084 4535
46 阿Bi @farabisd 4534
49 曾Sir @tszyinp 4531
37 Stone @lam__tsz_fung 4526
45 Momoo @_momoo11111 4525
33 Gordon @_gordon.clw_ 4517（畢業）

51 梓賢 @tsz_.yin 4474（畢業）

校花票數：

12 510 @skuu.i 6711
04 泰妹 @manbiev3v 6383
03 Natalie @liumanwai 4788
17 Angelina @___cky___ 4746
26 Hoilam @hoi.chan_ 4543
07 Moon @moon.cytt 4540
02 Shadow @wty1127 4536
06 Katherine @katherine.he_ 4534
14 Janice @hnw_ 4531

15 Abbie @abbxash 4530（畢業）

首周「畢業」的人各獲$1000獎學金及由千之味送出嘅花之卷壽司100件，作為鼓勵！同學仔們繼續加油！

校花校草 momoo 游學修 訓話 淘汰 plt 校花校草 當中身形最澎湃的Abbie被淘汰。
淘汰賽中，身形最澎湃的Abbie成成第一個被淘汰的校花。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：試當真節目截圖

讀者留言

熱門文章

 