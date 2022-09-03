17歲𡃁仔校草被游學修「訓話」後跌至榜尾被淘汰 遭校花批評「無腦」

《校花校草2022》由試當真主辦，選出21強之後，以觀眾投票、每周淘汰方式進行選拔，過程並不設評判。由於比賽以參賽者的「觀眾緣」及「潛質」為先，一班主持的意見難免左右觀眾票數，在首周淘汰賽中「校長」游學修首次進行訓話，破例點名17歲校草「Momoo」引起觀眾忖測；在第二周綜藝節目更被校花直指個樣好「𡃁仔」⋯⋯