24歲落選校花Natalie廖文蔚亮相Viu拍拖節目 超強背景公開 中文大學法律系畢業
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ViuTV約會真人騷《One Trip 約會實況》中，現年24歲嘅靚女KOL廖文蔚（Natalie）以嘉賓身份登場，除咗同P1X3L成員Marco葉振弘有唔少甜蜜互動外，Natalie嘅背景亦惹唔少觀眾好奇。原來佢曾參加校花校草比賽，仲係KOL柿柿嘅閏蜜！
落選校花Natalie廖文蔚獲Marco大讚性格勁好
廖文蔚在節目中Natalie與Marco齊齊去影「人生四格」時，Marco意外將「鬼口水」整到Natalie頭髮上，不過Natalie就表示唔緊要，就連Marco事後都大讚對方：「佢好好，怕我難受，因為佢知我唔小心」、「90%女仔，如果整咗一嚿嘢落佢個頭到，攞唔返出嚟喎，即刻發脾氣啦，但係佢完全冇。」
此外，Natalie在Marco獻花環節時除咗收花之外，仲貼心送返是錢偷偷哋準備嘅3枝花畀Marco，令佢驚喜到爆之餘更獲網民大讚好Gfriendable！
廖文蔚學霸背景公開
現年24歲嘅廖文蔚2022年於中文大學法律系畢業，並於同年參與由「試當真」主辦嘅《校花校草2022》。廖文蔚在比賽中攞到校花第五名，不過賽後未有簽約試當真，目前主要從事廣告工作，更曾參演過ViuTV劇集，不過就只屬過鏡角色。廖文蔚亦曾與校花阿Moon 合組頻道「月蔚陷阱」，可惜唔夠一年就已經拆伙。
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撰文：東方新地圖片來源：ig@liumanwai、viutv、ig@marc_ip、ig@offsided2023資料或影片來源：原文刊於新假期