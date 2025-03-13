24歲落選校花Natalie廖文蔚亮相Viu拍拖節目 超強背景公開 中文大學法律系畢業

ViuTV約會真人騷《One Trip 約會實況》中，現年24歲嘅靚女KOL廖文蔚（Natalie）以嘉賓身份登場，除咗同P1X3L成員Marco葉振弘有唔少甜蜜互動外，Natalie嘅背景亦惹唔少觀眾好奇。原來佢曾參加校花校草比賽，仲係KOL柿柿嘅閏蜜！