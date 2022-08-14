校花校草2022｜21強誕生 涉買票「人氣王」510稱霸 大方Abbie爭啲走
《試當真》校花校草2022 由網民票選21強
《試當真》的NFT持有者（NTR）已在8月5至7日期間，從51位參賽者中票選出「校花校草2022」30強，接下來將由網民由8月8日中午12時開始，直到8月13日晚上11時59分為止，在IG中向這30強參賽者派心心，獲得最多心心的10男10女，將可進入20強（及後改為21強），之後由8月21日開始，將進行一連9周的投票，每周進行淘汰，直到最後選出校花校草！
即睇21強名單（票數由高至低）：
校花：
12號 510 票數：16,698（skuu.i）
吳伊琳
暱稱 | 510
年齡 | 19
身高 | 161.5cm
IG |@skuu.i
學校及學系 | 耀中幼教學院，幼兒教育
興趣及技能 | 整麵包、返工、打蛋白
偶像 | 黃子華、吳君如
有買票之嫌
希望可以做一個透過戲劇為大眾帶黎共嗚感嘅人，藝術源於生活，做一個貼地嘅演員。19歲的510早前獲票數最高、近13,000票。由於有買票之嫌，510直言「如果有錢買like，不如直接將啲錢畀我」！其實510之所以咁想要錢，是因為她是家中長女，還有一名少自己5歲的妹妹要供養，所以自己要半工讀賺錢幫補學費，認真叻女！
2號 Shadow票數：12,525 （Wty1127)
王紫影
暱稱 | Shadow
年齡 | 20
身高 | 161cm
IG |@wty1127
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學系
興趣及技能 | 看電影、看動漫，玩狼人殺、玩劇本殺、寫作
偶像 | Isabelle Adjani、菅田將暉、Timothée Chalamet、李鍾碩、及川徹、賴博文
10年後目標
我從來沒有設想過在什麼時候或是什麼年齡就必須做或者要成就哪些事，我會想隨心做我覺得我會快樂的事並且滿足我作為一名藝術家（影視歌？舞多棲）、演員、抑鬱詩人（講笑）、一個負責任個體的身份。希望有維基百科page寫我繼續活躍演藝圈中！
17號 Angelina 票數：12,499
趙君瑜
暱稱 | Angelina
年齡 | 22
身高 | 173cm
IG |@___cky___
學校及學系 | 香港教育大學，創意藝術與文化榮譽文學士
興趣及技能 | 畫畫、戲劇、扮唐老鴨聲
仙氣女神識放閃
22歲Angelina身高1.73米，有模特兒的身型，早前更獲有超過9000票的支持，說話輕聲、拍照時又充滿仙氣，IG有很多不同造型的照片，而跟男友合照更加閃爆觀眾。講到十年後的目標Angelina希望挑戰不同性格的角色並增進自己嘅演技，無論係舞台或者大螢幕等都可以嘗試並享受其中，成為一位更全面嘅藝人。
4號 泰妹 票數：11,448
楊雅文
暱稱 | 泰妹
年齡 | 20
身高 | 157cm
IG |@Manbiev3v
學校及學系 | 香港專業教育學院(柴灣)，體適能及運動營養學高級文憑
興趣及技能 | 飛車、聽歌、舞獅、競技啦啦隊
偶像 | 米奇老味、周國賢、Novel Fergus
10年後目標
從來沒有諗過做藝人但入圍之後想成為一個冇架子、上鏡同埋現實分別不大俾人覺得我唱歌好型的藝人?希望觀眾覺得我每年都有進步如果情況允許，呢10年我想戒粗口！
26號 Hoi Lam票數：10,840
陳海琳
暱稱 | Hoilam
年齡 | 18
身高 | 174cm
IG |@hoi.chan_
學校及學系 | 南屯門官立中學
興趣及技能 | 唱歌、影相
偶像 | BLACKPINK Jisoo
10年後目標
想成為一個仲有熱誠同衝勁嘅artist~唔想10年後經過社會嘅洗禮後就變到對將來冇哂憧憬同盼望:(希望到時仲有團火，可以喺舞台上繼續發光發亮，做更多好嘅作品比觀眾睇！
7號 Moon票數：10,006
張月亭
暱稱 | Moon
年齡 | 21
身高 | 161cm
IG |@moon.cytt
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理學系
興趣及技能 | 拍YouTube，剪片拍片出鏡！
偶像 | 我冇特定嘅偶像～但生活中遇到嘅每個人我都會好欣賞！
14號 Janice票數：8,879
許雅媛
暱稱 | Janice
年齡 | 14
身高 | 166cm
IG |@hnw_
學校及學系 | 林大輝中學
興趣及技能 | 結他、唱歌、滾軸溜冰
偶像 | Rosè@BLACKPINK
3號 Natalie票數：8,641
廖文蔚
暱稱 | Natalie
年齡 | 21
身高 | 168cm
IG |@liumanwai
學校及學系 | 香港中文大學，法律系
興趣及技能 | 行山、影相、整嘢食、旅行、睇reading同寫又長又臭嘅essay算技能嗎⋯⋯xdxd
偶像 | 我婆婆
6號 Katherine票數：8,491
何映俞
暱稱 | Katherine
年齡 | 20
身高 | 170cm
IG |@katherine.he_
學校及學系 | 香港浸會大學國際學院，文化研究
興趣及技能 | 芭蕾舞
偶像 | BLACKPINK
「女神轉身」做校花
20歲的Katherine身高1.7米，於浸會大學國際學院修讀文化研究，平時的興趣是跳芭蕾舞。她覺得目前的自己好迷惘，各方面都想試，想知道自己最適合係邊方面。另外，就係希望自己能夠成為一位被大家尊敬嘅藝人。去年她曾參與由余德丞、林俊其主持的無綫J2節目《真·女神轉身》，與余德丞繞手仔上手工班，更透露男友出軌。
15號 Abbie票數：7,892
陳欣欣
暱稱 | Abbie
年齡 | 19
身高 | 164cm
IG |@abbxash
學校及學系 | 香港大學，English Education
興趣及技能 | 玩舞台劇
偶像 | 冇特定，比較鍾意向唔同嘅人學嘢
硬照「趕客」失先機
19歲的Abbie於香港大學就讀英文教育，她的專長及興趣都是舞台劇表演。她曾在訪問中自己有玩過音樂劇，並指自己非常有表演欲，10年後希望能夠成為一個有目標的演員。不過在票選階段，Abbie的硬照好像「得罪化妝師得罪攝影師」，看起來似乎毫不吸引，但經網民了解後就直言：「張cover 趕客，ig 正到暈」，由於性格大方，網民認為佢有姿勢有性格。
校草：
28號 皓嵐票數：15,009
劉皓嵐
暱稱 | 皓嵐
年齡 | 14
身高 | 153cm
IG | @leander_lau
學校及學系 | 大光德萃書院
興趣及技能 | 跳舞、演戲、玩劍球
51號 梓賢票數：14,859
蔡梓賢
暱稱 | 梓賢
年齡 | 16
身高 | 168cm
IG | @tsz_.yin
學校及學系 | 林大輝中學
45號 Momoo票數：12,050
馬子熙
暱稱 | MoMoo
年齡 | 17
身高 | 175cm
IG | @_momoo11111
學校及學系 | 明愛粉嶺陳震夏中學
興趣及技能 | 籃球、歌唱
偶像 | 周杰倫
46號 阿Bi票數：10,972
法拉比
暱稱 | 阿 Bi
年齡 | 19
身高 | 171cm
IG | @farabisd
學校及學系 | 香港城市大學，金融系
興趣及技能 | 攝影、唱歌、演戲
32號 Ivan票數：10,551
王耀宏
暱稱 | Ivan (暫名)
年齡 | 19
身高 | 180cm
IG |@wongywww
學校及學系 | 香港科技大學，工商管理
興趣及技能 | 跳舞、唱歌、結他、羽毛球、影相
偶像 | 古天樂、張敬軒
34號Jay票數：8,859
沈以諾
暱稱 | Jay
年齡 | 24
身高 | 178cm
IG | @yeennok
學校及學系 | 香港理工大學，可持續結構及消防工程
興趣及技能 | 打籃球、游水、水上活動、整memes、煮野食
偶像 | 游學修（暫定）
43號 John票數：8,279
何求
暱稱 | John
年齡 | 19
身高 | 173cm
IG | @ohnnnnnnho924
學校及學系 | 嶺南大學，哲學系
興趣及技能 | 泰拳、Boxing、Capoeira、健力、睇電影
偶像 | 張國榮、李小龍
37號 Stone票數：7,748
林子峰
暱稱 | 子峰（Stone）
年齡 | 21
身高 | 171cm
IG | @lam__tsz_fung
學校及學系 | 香港浸會大學，電影學院創意電影製作高級文憑-表演技巧
興趣及技能 | 畫畫、跳舞、運動
27號 康 票數：7,416
滕毅康
暱稱 | 康
年齡 | 17
身高 | 172cm
IG |@tnhong_084
學校及學系 | 保良局馬錦明中學
興趣及技能 | 運動、足球
偶像 | 基斯坦奴．朗拿度
49號 曾Sir票數：7,292
曾梓賢
暱稱 | tszyin（曾Sir）
年齡 | 19
身高 | 174cm
IG | @tszyinp
學校及學系 | 香港教育大學，語文研究（中文主修）
興趣及技能 | 羽毛球、游泳、唱歌、戲劇
33號 Gordon票數：7,291
陳諾弘
暱稱 | Gordon
年齡 | 19
身高 | 175cm
IG | @_gordon.clw_
學校及學系 | 順德聯誼總會胡兆熾中學
興趣及技能 | 打波、跑步、踩板、單車、每樣嘅運動都做吓
偶像 | G-Dragon、MC $oHo & KidNey
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