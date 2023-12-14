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20歲落選校花Abbie豁出去代言水上樂園 著超少布泳衣多角度震撼網民眼球

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去年試當真舉辦的《校花校草2022》選舉中，Abbie因為身形最澎湃兼IG相中最大方而備受網民關注，但在進入首周淘汰賽時，Abbie即成為第一個被淘汰的校花，令不少網民大感婉惜！之後Abbie成為KOL，不時接拍廣告和代言，近日她就豁出去，著上超少布泳衣代言澳門的恒溫水上樂園，性感程度睇到網民嘩嘩聲！

校花 當日身形最澎湃的Abbie，曾因在IG大曬驕人身形而被網民睇好，最後成為第一個被淘汰的校花。
當日身形最澎湃的Abbie，曾因在IG大曬驕人身形而被網民睇好，最後成為第一個被淘汰的校花。（圖片來源：IG@abbxash）

落選校花Abbie 親身示範著超少布泳衣都唔會凍親

現年20歲的Abbie（陳欣欣），就讀於香港大學英文教育學系，自小熱愛舞台劇表演，去年參選試當真的《校花校草2022》選舉，就是希望可以入行做演員，不過在首輪淘汰賽她就已被Foul。之後她成為KOL，仍經常在IG豪派福利，近日為代言澳門水上樂園，不惜著上超少布泳衣，挑戰她歷來最大的性感尺度。

校花 網民大讚Abbie這張相「個視角癲到」。
網民大讚Abbie這張相「個視角癲到」。（圖片來源：IG@abbxash）
校花 又勁讚Abbie身形勁Fit。
又勁讚Abbie身形勁Fit。（圖片來源：IG@abbxash）
校花 件泳衣幾乎包唔住Abbie的澎湃身形！
件泳衣幾乎包唔住Abbie的澎湃身形！（圖片來源：IG@abbxash）

網民勁讚Abbie樣靚身材正

網民對Abbie這輯相都非常讚賞，紛紛表示：「辣到爆」、「嘩hot」、「真心好正」、「好fit」、「樣靚身材正，泳衣都好正」等等，不過Abbie就解釋今次著咁少布，全因要示範在水上樂園中的恒溫室內園區，唔使驚凍親！

校花 Abbie今次豁出去多角度狂影泳衣靚相。
Abbie今次豁出去多角度狂影泳衣靚相。（圖片來源：IG@abbxash）
校花 影完正面、側面、高抄，又影埋背面。
影完正面、側面、高抄，又影埋背面。（圖片來源：IG@abbxash）
校花 側半球漏出勁香艷！
側半球漏出勁香艷！（圖片來源：IG@abbxash）
校花 仲附送埋同阿媽的對話。
仲附送埋同阿媽的對話。（圖片來源：IG@abbxash）

分享沙灘相故意閂Comment

除了今次代言外，Abbie近月來派出的靚相亦愈來愈火辣，過去Abbie曾話過不介意網民用一張相去judge她，不過近日她分享一張穿著三點式泳衣在淺水灣沙灘上躺平的照片時，就故意關閉了Comment，似乎驚張相太性感，會震撼到網民！

校花 淺水灣呢張沙灘照，Abbie似乎驚震撼到網民，故意閂咗Comment！
淺水灣呢張沙灘照，Abbie似乎驚震撼到網民，故意閂咗Comment！（圖片來源：IG@abbxash）
校花 見到樣嘅就只得側面照，不過下身亦超少布。
見到樣嘅就只得側面照，不過下身亦超少布。（圖片來源：IG@abbxash）
校花 另一相近日影的火辣相，好有韓妹Feel。
另一相近日影的火辣相，好有韓妹Feel。（圖片來源：IG@abbxash）
校花 身形Fit到漏！
身形Fit到漏！（圖片來源：IG@abbxash）

Abbie去年參選校花 因硬照「趕客」失先機

20歲的Abbie於香港大學就讀英文教育，她的專長及興趣都是舞台劇表演。她曾在訪問中自己有玩過音樂劇，並指自己非常有表演慾，10年後希望能夠成為一個有目標的演員。不過在票選階段，Abbie的硬照好像「得罪化妝師得罪攝影師」，看起來似乎毫不吸引，但經網民了解後就直言：「張cover 趕客，ig 正到暈」，由於性格大方，網民認為佢有姿勢有性格，更封她做「大方Abbie」！

校花校草 官方相同私照有點差別
官方相同私照有點差別（圖片來源：IG@thenextera2022）
校花校草 大熱 穿小背心的Abbie唔介意大家將焦點放在她的身材上面。
穿小背心的Abbie唔介意大家將焦點放在她的身材上面。（圖片來源：試當真截圖）
校花校草 大熱
網民都大讚Abbie潛力無限可塑性高！（圖片來源：試當真截圖）

自拍好過被人影？

在Abbie的個人IG中，她的個人照和官方照截然不同！其不但樣貌相當大落差，氣質更似返一個20歲的青春少女，她Abbie私下亦熱愛歐美風的穿搭及妝容。

校花校草 校花校草2022、陳欣欣 校花校草2022
（圖片來源：IG@abbxash）
校花校草 校花校草2022、陳欣欣 校花校草2022
（圖片來源：IG@abbxash）

線條優美 動靜皆宜

除了Abbie的樣貌出眾之外，她的身形線條皆適合最佳觀賞，健康豐滿不在話下，而Abbie在IG上都不時會大放自己的清涼照，將自己的線條展露無遺。

校花校草 校花校草2022、陳欣欣 校花校草2022
（圖片來源：IG@abbxash）
校花校草 校花校草2022、陳欣欣 校花校草2022
（圖片來源：IG@abbxash）

心態好 EQ高

Abbie在接受訪問時都提及自己都曾因為自己的衣著惹來不少批評，但她直言：「我覺得冇所謂！如果你鍾意用一張相去Judge我嘅話，咁你Feel Free啦～」。直率的性格都吸引網民力撐，認為她外貌體態智慧並重，性格也不錯！

校花校草 她日前接受訪問時表示唔明其它人點睇。
她日前接受訪問時表示唔明其它人點睇。（圖片來源：IG@abbxash）
校花校草 校花校草2022、陳欣欣 校花校草2022
（圖片來源：IG@abbxash）
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（圖片來源：IG@abbxash）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@abbxash、試當真截圖、IG@thenextera2022

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