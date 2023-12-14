20歲落選校花Abbie豁出去代言水上樂園 著超少布泳衣多角度震撼網民眼球

去年試當真舉辦的《校花校草2022》選舉中，Abbie因為身形最澎湃兼IG相中最大方而備受網民關注，但在進入首周淘汰賽時，Abbie即成為第一個被淘汰的校花，令不少網民大感婉惜！之後Abbie成為KOL，不時接拍廣告和代言，近日她就豁出去，著上超少布泳衣代言澳門的恒溫水上樂園，性感程度睇到網民嘩嘩聲！