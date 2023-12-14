20歲落選校花Abbie豁出去代言水上樂園 著超少布泳衣多角度震撼網民眼球
落選校花Abbie 親身示範著超少布泳衣都唔會凍親
現年20歲的Abbie（陳欣欣），就讀於香港大學英文教育學系，自小熱愛舞台劇表演，去年參選試當真的《校花校草2022》選舉，就是希望可以入行做演員，不過在首輪淘汰賽她就已被Foul。之後她成為KOL，仍經常在IG豪派福利，近日為代言澳門水上樂園，不惜著上超少布泳衣，挑戰她歷來最大的性感尺度。
網民勁讚Abbie樣靚身材正
網民對Abbie這輯相都非常讚賞，紛紛表示：「辣到爆」、「嘩hot」、「真心好正」、「好fit」、「樣靚身材正，泳衣都好正」等等，不過Abbie就解釋今次著咁少布，全因要示範在水上樂園中的恒溫室內園區，唔使驚凍親！
分享沙灘相故意閂Comment
除了今次代言外，Abbie近月來派出的靚相亦愈來愈火辣，過去Abbie曾話過不介意網民用一張相去judge她，不過近日她分享一張穿著三點式泳衣在淺水灣沙灘上躺平的照片時，就故意關閉了Comment，似乎驚張相太性感，會震撼到網民！
Abbie去年參選校花 因硬照「趕客」失先機
20歲的Abbie於香港大學就讀英文教育，她的專長及興趣都是舞台劇表演。她曾在訪問中自己有玩過音樂劇，並指自己非常有表演慾，10年後希望能夠成為一個有目標的演員。不過在票選階段，Abbie的硬照好像「得罪化妝師得罪攝影師」，看起來似乎毫不吸引，但經網民了解後就直言：「張cover 趕客，ig 正到暈」，由於性格大方，網民認為佢有姿勢有性格，更封她做「大方Abbie」！
自拍好過被人影？
在Abbie的個人IG中，她的個人照和官方照截然不同！其不但樣貌相當大落差，氣質更似返一個20歲的青春少女，她Abbie私下亦熱愛歐美風的穿搭及妝容。
線條優美 動靜皆宜
除了Abbie的樣貌出眾之外，她的身形線條皆適合最佳觀賞，健康豐滿不在話下，而Abbie在IG上都不時會大放自己的清涼照，將自己的線條展露無遺。
心態好 EQ高
Abbie在接受訪問時都提及自己都曾因為自己的衣著惹來不少批評，但她直言：「我覺得冇所謂！如果你鍾意用一張相去Judge我嘅話，咁你Feel Free啦～」。直率的性格都吸引網民力撐，認為她外貌體態智慧並重，性格也不錯！
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