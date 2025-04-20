22歲樹仁新傳系靚女Cathy談吐超爆笑 自嘲「冇人覺得我讀緊大學」

《試當真》22歲落選校花兼KOL嘅Cathy（伍珮鈺）憑出眾身材一直深得網民心，Cathy亦經常在IG花式派福利，冧死一班宅男。日前，Cathy就同蝦條哥拍片，派福利之餘，仲一本正經地說幹話，同佢靚女人設超大反差！