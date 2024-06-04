盤點7大昔日校草校花藝人黃宗澤勇奪當屆冠軍

日前，有網民在Facebook專頁「90年代回憶 (新版)」以「1999年3月31太陽報 … 當年嘅中學校花校」為題發文，照片中可見多位被稱為「校草校花」的學生們都成為藝人，有人發展順利，亦有人捲入醜聞息影多年！

