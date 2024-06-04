盤點7大昔日校草校花藝人黃宗澤勇奪當屆冠軍
盤點7大昔日校草校花藝人：
1）黃宗澤勇奪冠軍堅持冇整容
現年43歲的黃宗澤獲封為當年冠軍，佔據報道最大版面。當時黃宗澤被稱為「開朗版筒井道隆」，不過佢就認為自己外貌普通，只給自己60分。黃宗澤更在個人社交平台上傳相關截圖，並表示：「朋友見到send俾我，只係答咗佢一句“我真係冇整過容！”」
2）方力申被指當時更老顏
現年44歲的方力申同樣榜上有名，當時更獲稱為「飛魚版山本耕史」。方力申同黃宗澤一樣，認為自己外貌只算OK，給予自己60分。不少網民見到方力申的舊照都笑指當時的他更加老顏，不過就看得出並沒有太大分別，算係純天然美男。
3）阿嬌獲大讚夠靚女
現年43歲的Twins成員阿嬌都有分上榜，當時阿嬌被封為「怕醜版Maggie」，並表示最滿意自己雙眼，給自己80分。網民都紛紛留言表示第一眼就見到阿嬌，又大讚佢咁多年都咁靚女。
4）王友良髮型都冇變
現年43歲的王友良同樣有份獲選為校草之一，當時王友良獲稱為「跳舞版森田剛」，同樣給予自己外貌60分。王友良當時同宜家的髮型差唔多，五官亦沒有太大變化。
5）潘美琪因1事消失影圈17年
有眼尖的網民發現獲稱為「俏版鄭秀文」的潘美琪曾經在《異度空間》和《無人駕駛》的女演員。當時潘美琪在《異度空間》飾演女鬼一角令觀眾們都睇到好心寒。不過潘美琪當年被指介入已婚男士的婚姻，而令其形象插水，多年來都沒有再復出。
6）苗子揚拍完《青春@Y2K》後冇影
在報道中獲封為「Miu Miu版金城武」的苗子揚，相信80、90後都對他不陌生，事關他曾經出演過《青春@Y2K》並且飾演阿Sa的初戀男友。雖然一臉帥氣的他，一度人氣高企，成為不少少女的夢中情人。不過之後就一直沒有其消息，不知道他近況如何。
7）林慧妍參加ViuTV選美獲封「犀利人妻」
黃宗澤獲封為校草冠軍的同時，獲封為校花冠軍的就是現年38歲的林慧妍。同樣有份出演《青春@Y2K》系列的林慧妍，當年一度獲封為萬人女神，之後一直星路平平，曾經參加過ViuTV選美節目《美選D.n.A》。不過網民對她最印象深刻的依然是她在社交平台爆粗鬧小三的貼文，更稱她為「犀利人妻」。
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看