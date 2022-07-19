梁允瑜「爆粗港姐」自認整過容 大爆選港姐不和內幕：睇唔過眼佢嘅行為

上屆港姐20強佳麗梁允瑜參選時已是非多多，除被舊同學爆料指她曾欺凌人，又因爆粗舊片被流傳而被封為「爆粗港姐」，令她成為該屆港姐的是非人物。梁允瑜雖然落選，但仍獲無綫簽約成為旗下藝人，並迅速被安排加入劇組。她近日開設了個人YouTube頻道，分享了首條短片，回應網民對她的提問，包括有沒有整容及如何在TVB上位，她更大爆上年選港姐時，曾跟其他佳麗不和。