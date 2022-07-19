梁允瑜「爆粗港姐」自認整過容 大爆選港姐不和內幕：睇唔過眼佢嘅行為
梁允瑜爆同佳麗唔妥
現年24歲的梁允瑜講到參選港姐的過程讓她學會很多東西，令她一生難忘，有網民問她︰「選港姐有冇同其他候選佳麗不和？」率直的梁允瑜坦承有︰「你諗吓成班女仔吖，咁梗係有啲是是非非嘅嘢，咁當然上年我參選港姐嘅時候，都有同佳麗有不和嘅，當然亦都唔係得我嘅，其他人我都聽到八卦吓，知道吓咁樣啦，有時可能係睇唔過眼佢嘅一啲行為，不過我自己就覺得啱傾就傾，唔啱傾咪有禮貌打個招呼咪算囉！」
梁允瑜箍牙打針啪骨
有網民問梁允瑜有沒有整容？她竟然坦承有︰「整容呢個問題，其實個定義好廣泛，點樣先可以定義為整容呢？而家箍牙又係整容，整雙眼皮又係整容，打針又係整容，開刀又係整容，如果你箍牙都計嘅話，咁我係有整容嘅，因為我以前中學嘅時候就係一個爆牙同哨牙嘅女仔，所以我中學嘅時候就去咗箍牙，而家啲牙就齊咗啦。同埋我有打到黑眼圈針，因為我個黑眼圈係千年黑眼圈嚟嘅。」而她亦有做「小顏」，即是坊間講的「啪骨」，去改善臉型，上鏡會靚啲和兩邊面平衡一點，她說︰「我點睇整容呢件事呢？只要你自己開心，同埋安全，咁我就覺得我係接受到。」
梁允瑜諗計突圍而出
網民問梁允瑜︰「TVB好似好大競爭，你覺得你點先可以上位？」她直認好大競爭：「冇錯，TVB真係好大競爭！因為次次去到化妝間，素顏都可以有好多靚仔靚女，但係我就唔會諗點樣上位，我諗應該話點樣突圍而出。其實都冇㗎，娛樂圈呢個圈子就係你等待嘅時間好長，你需要等個機會來臨，所以你只可以做嘅就係好好去裝備自己，去令自己變得更好，當機會嚟到嘅時候可以好好去把握，做到啲成績出嚟，我就覺得係對自己最好嘅交代，同埋就係可以突圍而出嘅最好方法。」
梁允瑜正式成為親生女
粗口港姐梁允瑜雖然負面新聞不絕成為網民焦點。落選後梁允瑜本來話唔入行轉做KOL，她近日卻被發現已成為無綫旗下藝人，其個人資料更在無綫的官網藝人名單上。做人有時真係唔好去得咁盡，去年參選港姐被爆出拮住魚蛋爆粗鬧舊愛的梁允瑜，因負面新聞不絕成為是非港姐，形象破產之餘，本是大熱的好更在12強止步。當時自視過高的梁允瑜接受不到落選的事實，數臭完無綫即收埋自己，不時匿埋喊，唔想見人，連家人亦不敢提「港姐」兩字，怕觸動梁允瑜的情緒。
梁允瑜指粗口事件影響大
梁允瑜表示過去多個月自己的身心狀態都有問題，但未有去求醫，整個人完全喪失意志，對前途亦非常迷惘。近日梁允瑜再次現身接受傳媒訪問，表示粗口事件對她影響最大，因為被外界無限放大，搞到好似犯罪殺人放火咁嚴重。好勝的梁允瑜不想家人看到她失敗的一面，仲話本身家境不好，參選港姐是想改變家人的生活，但落選令她感到對唔住他們。一直耿耿於懷的梁允瑜，最後因為曾志偉一句說話而釋懷，去年她被大會邀請現身決賽，席間見到曾志偉，梁允瑜表示曾志偉對她說冠軍只得一個，其他個個都會被人叫落選港姐，梁允瑜即時成個人放低咗，此後變得更積極！
」
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