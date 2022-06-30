爆粗港姐梁允瑜玩有問必答 網民指貪慕虛榮提議賣魚蛋 繼續寸嘴駁到底

《香港小姐2022》已經展開，去年被封爆粗港姐的梁允瑜（Chloe）就繼續惹火，雖然曾反轉豬肚鬧無綫，仲話唔稀罕入行，卻因為曾志偉一句說話簽無綫，做咗親生女隨即有份拍新劇。日前梁允瑜在社交網玩「你問我答」，對於網民指她貪慕虛榮又提議她轉行賣魚蛋，梁允瑜一律寸嘴回應，與網民針鋒相對。