TVB「御用邪花」日本滑雪驚爆炒車險墮河 撞車一刻爆粗洩憤：以為要死

TVB新一代「性感女神」梁允瑜日前到日本滑雪度假，原本滿心期待的雪地之旅卻變成驚魂記！這位28歲的港姐出身女星在社交平台驚爆遇上嚴重車禍，車輛在雪地失控360度打轉，險些連人帶車衝落河中，安全氣囊都彈出來了。梁允瑜事後心有餘悸地透露：「我真的以為自己要死掉了！」更爆出撞車一刻她竟然爆粗洩憤，令網民既擔心又忍俊不禁。