TVB「御用邪花」日本滑雪驚爆炒車險墮河 撞車一刻爆粗洩憤：以為要死
梁允瑜雪地炒車360度打轉 險墮河中
梁允瑜在Instagram限時動態分享了這次驚險經歷，上載了一段暴雪中置身公路的短片，以及車頭嚴重撞毀的照片。她心有餘悸地寫道：「今天行走在生死邊緣，架車不受控制跣呔原地轉圈360度（真的很恐怖……）真的差點整架車連人撞飛落旁邊的河，AIRBAG都飛出來了，我真的以為自己要死掉了！」從照片可見，車頭部分嚴重損毀，情況相當嚇人。
撞車一刻爆粗洩憤 同行友人爆料
更有趣的是，梁允瑜透露同行友人事後向她爆料，指她在撞車的驚險一刻表現相當冷靜，但就忍不住爆了一句粗口。她在貼文中寫道：「我旁邊的那位說：『撞車的那一刻，你很冷靜，只是很大聲說了一句仆X。』」這個細節令不少網民會心一笑，認為梁允瑜在生死關頭仍保持「真性情」，展現了她一貫的率直個性。
返酒店驚見手臂嚴重瘀傷
事故發生後，梁允瑜當時並未察覺身體有何不適，直到返回酒店後才發現手臂受傷嚴重。她在社交平台曬出瘀傷照片，可見大片肌膚出現紅腫瘀青，情況令人擔心。她自嘲地寫道：「滑完雪返到酒店先發現撞到瘀晒，叻女瑜。」雖然語調輕鬆，但從照片可見傷勢確實不輕，幸好沒有更嚴重的後果。
梁允瑜從港姐到TVB性感女神
梁允瑜於2021年參選港姐入行，雖然在參選期間曾因粗口鬧男友的短片而被封為「粗口港姐」，但落選後加入TVB發展演藝事業卻相當順利。她先後參演《愛·回家之開心速遞》、《黑色月光》及《新聞女王2》等劇集，其中在《黑色月光》中與馬志威的激戰肉搏戲更成為熱話，令她獲得「御用邪花」稱號。
經常環遊世界大派福利 曾遭包養質疑
私下的梁允瑜生活相當精彩，經常周遊列國並在社交平台大派水着福利，展示其火辣身材，獲網民封為TVB新一代「性感女神」。不過她多姿多彩的生活也曾惹來爭議，有網民質疑她的支出與收入不符，更傳出「被老闆包養」疑雲。對此梁允瑜曾霸氣反擊：「又俾人包係咪？究竟（個老細）喺邊度？！可唔可以話畀我知，究竟佢喺邊度？我都搵咗好耐啦。」
網民關心慰問 祝願早日康復
梁允瑜分享車禍經歷後，不少網民紛紛留言關心慰問，有人寫道：「好彩人無事，身體健康最重要！」也有粉絲擔心地問：「傷勢嚴重嗎？要不要看醫生？」更有網民幽默地回應她撞車時爆粗的情節：「危急關頭都係最真實嘅反應，好正常啦！」大家都希望她能早日康復，繼續為觀眾帶來精彩演出。