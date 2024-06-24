梁允瑜連環派福利竟疑P圖失手 連累身體一個部位都「出事」？
梁允瑜 疑P圖過度引熱議
梁允瑜最近在其IG上傳了數張穿著比堅尼的照片，展示了她的完美身材，原來這些相片是她上月在泰國旅遊時所拍，她以「唧牙膏」方式陸續分享福利圖，今次她曬出靚相之餘，又寫道：「還有一個星期就可以去潛水的瑜很興奮。」
長腿獲網民勁讚係「世界級」
網民都大讚梁允瑜身形超Fit又性感，尤其一對長腿更係「世界級」，不過有網民就發現，照片似乎經過「加工」，特別是為了P出腰部的線條，梁允瑜的手肘附近竟然被P到變形，甚至出現了不自然的「空間扭曲」現象。
梁允瑜 疑被TVB投閒置散
梁允瑜曾於2021年角逐香港小姐，其後進入TVB，並在熱門劇集《愛·回家之開心速遞》中飾演一名秘書Mocha，引發了廣泛討論，不過除了這個角色，她便少有其他工作，被指遭到TVB投閒置散，因而經常有空周遊列國。
梁允瑜泰國旅行遇「鹹豬手」
早前在泰國的Safari World動物園中，梁允瑜身穿白色背心搭配牛仔熱褲，大騷超Fit身形。然而，一隻紅毛猩猩卻將手搭在了Chole的胸前，並且輕觸她的肩膀，這突如其來的舉動讓Chole驚慌失措，當場尖叫，最後閉眼完成合照。
「粗口港姐」20強止步
梁允瑜是2021年的落選港姐，她畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高，曾是模特兒。在參選港姐期間，她因一段粗口影片而名聲大噪，影片中她用流利的廣東話對舊愛粗口問候，最終導致她在港姐競選中止步於20強，自始她被封為「粗口港姐」。
《愛回家》演Mocha勾引人夫龔燁
落選後，梁允瑜加入TVB，之後曾參加《香港小姐再競選》、《不可能任務2》等節目，及客串過幾部劇集，但她至今最為人熟悉的角色，是在《愛回家》中飾演接龍人事部性感尤物Mocha，劇中曾勾引過人夫龔燁（張景淳飾）。
公開承認患有輕微厭食症
去年9月，梁允瑜在社交網站上分享了一張身穿低胸裙的照片，引起了網民對她健康狀況的關注。有網民發現她瘦到心口見胸骨、上圍明顯縮水。梁允瑜後來在IG限時動態中坦白自己患有輕微厭食症，並表示自己會努力克服，感謝大家的關心。