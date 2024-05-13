梁允瑜

26歲梁允瑜泰國性感遊竟遇「鹹豬手」 多位女星曾受害包括高海寧

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現年26歲的「粗口港姐」梁允瑜（Chole）近日在泰國之旅不僅著上背心和比堅尼大派福利，更因為一次遭遇「鹹豬手」事件，引起眾多網民的關注！

梁允瑜泰國旅行遇「鹹豬手」

在泰國的Safari World動物園中，梁允瑜身穿白色背心搭配牛仔熱褲，大騷超Fit身形。然而，一隻紅毛猩猩卻將手搭在了Chole的胸前，並且輕觸她的肩膀，這突如其來的舉動讓Chole驚慌失措，當場尖叫，最後閉眼完成合照。

梁允瑜 梁允瑜被猩猩嚇到花容失色！（圖片來源：IG@cl.chloee）
梁允瑜被猩猩嚇到花容失色！（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 更嚇到尖叫。（圖片來源：IG@cl.chloee）
更嚇到尖叫。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 最後選擇閉上眼合照。（圖片來源：IG@cl.chloee）
最後選擇閉上眼合照。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 她自嘲在動物園長期大叫。（圖片來源：IG@cl.chloee）
她自嘲在動物園長期大叫。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 又大呻泰國超熱。（圖片來源：IG@cl.chloee）
又大呻泰國超熱。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 但她直言仍不想回家，想繼續去旅行。（圖片來源：IG@cl.chloee）
但她直言仍不想回家，想繼續去旅行。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]

紅毛猩猩原來是「慣犯」

據指這隻紅毛猩猩似乎對美女有特別的「興趣」，過去曾有不少女藝人在到泰國旅遊或拍攝旅遊節目時，也遭遇被這隻紅毛猩猩強抱、強吻等類似的尷尬經歷，包括高海寧、陳星妤、彭慧中、黃嘉雯、鄧伊婷等。

梁允瑜 高Ling拍《吃貨橫掃曼谷》時被猩猩送抱。（圖片來源：TVB）
高Ling拍《吃貨橫掃曼谷》時被猩猩送抱。（圖片來源：TVB
梁允瑜 陳星妤鼓起勇氣接受猩猩之吻。（圖片來源：TVB）
陳星妤鼓起勇氣接受猩猩之吻。（圖片來源：TVB
梁允瑜 彭慧中被猩猩獻吻錫足20啖。（圖片來源：TVB）
彭慧中被猩猩獻吻錫足20啖。（圖片來源：TVB
梁允瑜 黃嘉雯被猩猩一左一右夾實強吻兼摸大髀。（圖片來源：IG@carmaneysantiago）
黃嘉雯被猩猩一左一右夾實強吻兼摸大髀。（圖片來源：IG@carmaneysantiago）
梁允瑜 鄧伊婷更被猩猩攬攬吓突然出手施襲。（圖片來源：IG@irinateting）
鄧伊婷更被猩猩攬攬吓突然出手施襲。（圖片來源：IG@irinateting）

「粗口港姐」20強止步

梁允瑜是2021年的落選港姐，她畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高，曾是模特兒。在參選港姐期間，她因一段粗口影片而名聲大噪，影片中她用流利的廣東話對舊愛粗口問候，最終導致她在港姐競選中止步於20強，自始她被封為「粗口港姐」。

梁允瑜 梁允瑜在港姐準決賽當晚第一個就被foul﹗（圖片來源：無綫片段截圖）
梁允瑜在港姐準決賽當晚第一個就被foul﹗（圖片來源：無綫片段截圖）

《愛回家》演Mocha勾引人夫龔燁

落選後，梁允瑜加入TVB，之後曾參加《香港小姐再競選》、《不可能任務2》等節目，及客串過幾部劇集，但她至今最為人熟悉的角色，是在《愛回家》中飾演接龍人事部性感尤物Mocha，劇中曾勾引過人夫龔燁（張景淳飾）。

梁允瑜 梁允瑜在《愛回家》飾演接龍人事部副經理Mocha，最早於2022年第1675集出現，為人尖酸刻薄，角色唔多討好，更曾用有唇印的紙巾去勾引龔燁。（圖片來源：TVB）
梁允瑜在《愛回家》飾演接龍人事部副經理Mocha，最早於2022年第1675集出現，為人尖酸刻薄，角色唔多討好，更曾用有唇印的紙巾去勾引龔燁。（圖片來源：TVB）
梁允瑜 在《愛回家》梁允瑜（右一）更曾與（左起）鍾晴、關嘉敏、張盈悅、李芷晴組成「接龍新五美」。（圖片來源：TVB）
在《愛回家》梁允瑜（右一）更曾與（左起）鍾晴、關嘉敏、張盈悅、李芷晴組成「接龍新五美」。（圖片來源：TVB）
梁允瑜 一齊著上啦啦隊服。（圖片來源：TVB）
一齊著上啦啦隊服。（圖片來源：TVB）

公開承認患有輕微厭食症

去年9月，梁允瑜在社交網站上分享了一張身穿低胸裙的照片，引起了網民對她健康狀況的關注。有網民發現她瘦到心口見胸骨、上圍明顯縮水。梁允瑜後來在IG限時動態中坦白自己患有輕微厭食症，並表示自己會努力克服，感謝大家的關心。

梁允瑜 梁允瑜心口瘦到驚現排骨，嚇到網民勁擔心。（圖片來源：IG@cl.chloee）
梁允瑜心口瘦到驚現排骨，嚇到網民勁擔心。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 梁允瑜承認自己有輕微厭食症狀況，但仍會逼自己吃東西。（圖片來源：IG@cl.chloee）
梁允瑜承認自己有輕微厭食症狀況，但仍會逼自己吃東西。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 梁允瑜原本擁有豐滿上圍。（圖片來源：IG@cl.chloee）
梁允瑜原本擁有豐滿上圍。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 即睇梁允瑜其他靚相。（圖片來源：IG@cl.chloee）
即睇梁允瑜其他靚相。（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]
梁允瑜 （圖片來源：IG@cl.chloee）
（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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