26歲梁允瑜泰國性感遊竟遇「鹹豬手」 多位女星曾受害包括高海寧
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現年26歲的「粗口港姐」梁允瑜（Chole）近日在泰國之旅不僅著上背心和比堅尼大派福利，更因為一次遭遇「鹹豬手」事件，引起眾多網民的關注！
梁允瑜泰國旅行遇「鹹豬手」
在泰國的Safari World動物園中，梁允瑜身穿白色背心搭配牛仔熱褲，大騷超Fit身形。然而，一隻紅毛猩猩卻將手搭在了Chole的胸前，並且輕觸她的肩膀，這突如其來的舉動讓Chole驚慌失措，當場尖叫，最後閉眼完成合照。
紅毛猩猩原來是「慣犯」
據指這隻紅毛猩猩似乎對美女有特別的「興趣」，過去曾有不少女藝人在到泰國旅遊或拍攝旅遊節目時，也遭遇被這隻紅毛猩猩強抱、強吻等類似的尷尬經歷，包括高海寧、陳星妤、彭慧中、黃嘉雯、鄧伊婷等。
「粗口港姐」20強止步
梁允瑜是2021年的落選港姐，她畢業於香港城市大學市場營銷系，擁有176cm身高，曾是模特兒。在參選港姐期間，她因一段粗口影片而名聲大噪，影片中她用流利的廣東話對舊愛粗口問候，最終導致她在港姐競選中止步於20強，自始她被封為「粗口港姐」。
《愛回家》演Mocha勾引人夫龔燁
落選後，梁允瑜加入TVB，之後曾參加《香港小姐再競選》、《不可能任務2》等節目，及客串過幾部劇集，但她至今最為人熟悉的角色，是在《愛回家》中飾演接龍人事部性感尤物Mocha，劇中曾勾引過人夫龔燁（張景淳飾）。
公開承認患有輕微厭食症
去年9月，梁允瑜在社交網站上分享了一張身穿低胸裙的照片，引起了網民對她健康狀況的關注。有網民發現她瘦到心口見胸骨、上圍明顯縮水。梁允瑜後來在IG限時動態中坦白自己患有輕微厭食症，並表示自己會努力克服，感謝大家的關心。
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]