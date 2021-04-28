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梁凱寧公開擇偶條件！前無綫主播轉型做大學講師

東方新地 - 娛聞

無綫曾經被譽為盛產靚女主播的地方，近年不少主播宣佈離職，包括最索女主播陳嘉倩離開無綫，現已轉投ViuTV。2019年，另一新聞小花梁凱寧（Maggie）亦宣佈離開無綫，離巢後曾加入香港開電視，現為香港浸會大學客席講師，並正在修讀香港中文大學言語語言病理理學碩士課程。近日，梁凱寧在社交平台大玩「二選一」問答，大方分享擇偶條件，更大派福利照！

撰文：東方新地｜圖片：梁凱寧IG、麥詩敏IG 、羅鈺文IG、TVB影片截圖

梁凱寧社會事件後離巢無綫 大方分享擇偶條件

梁凱寧（Maggie）於2019年離開無綫後，曾到斯里蘭卡做義工，本身高學歷的自己到貧困鄉村教小孩英文。梁凱寧亦曾加盟香港開電視，主持時事節目《開嚟見我》。當年年僅27歲的梁凱寧，更開始在香港浸會大學擔任客席講師，現正修讀香港中文大學的碩士課程，真係高學歷靚女！近日梁凱寧更於社交平台分享擇偶條件，網民加油！

梁凱寧最近發帖表示「話咁快就完成咗今個semester喺母校香港浸會大學傳理學院新聞系嘅13堂News Anchoring Lecture」表示好榮幸有份擔任埋另外兩個communication course嘅guest speaker
梁凱寧最近發帖表示「話咁快就完成咗今個semester喺母校香港浸會大學傳理學院新聞系嘅13堂News Anchoring Lecture」表示好榮幸有份擔任埋另外兩個communication course嘅guest speaker
高學歷靚女，擇偶條件到底係點？
高學歷靚女，擇偶條件到底係點？

梁凱寧擇偶條件 1｜有學識

梁凱寧（Maggie）多材多藝，不但高學歷出身，曾赴英國劍橋大學深造。Maggie 亦考獲多項專業資格，包括芭蕾舞八級及鋼琴八級，更具救援潛水員資格。Maggie亦有車輛駕駛牌照，亦會駕駛飛機，現為大學講師，要求伴侶有學識絕不過份。

梁凱寧擇偶條件 1：有學識。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧擇偶條件 1：有學識。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧擇偶條件 2｜高大靚仔

梁凱寧（Maggie）為前無綫新聞主播，新聞小花出身的她樣子甜美，曾成為不少討論區網民的追捧對象。Maggie 雖然表示自己非走「靚女」路線，但事實上人靚心地好，實在迷到過不少男網民。前女主播配高大靚仔，簡直絕配！

梁凱寧擇偶條件 2：高大靚仔。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧擇偶條件 2：高大靚仔。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧擇偶條件 3｜打籃球

梁凱寧（Maggie）多材多藝，喜愛室外活動，考獲救援潛水員資格的她，原來亦會打籃球。從 Maggie 平時上載到社交平台的照片，可見她熱愛戶外活動，今次識打籃球的男生有運了！

梁凱寧擇偶條件 3：打籃球。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧擇偶條件 3：打籃球。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧擇偶條件 4｜勤力上進

梁凱寧（Maggie）學術背景超勁，中學時已榮獲英詩獨誦冠軍，高考憑2A佳績入讀香港浸會大學傳理學院。大學畢業後，Maggie 曾到英國劍橋大學暑期深造，去年更開始修讀碩士課程。Maggie 至今依然非常好學，要求另一半要勤力上進亦毫不過份。

梁凱寧擇偶條件 4：勤力上進。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧擇偶條件 4：勤力上進。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧擇偶條件 5｜有肌肉

梁凱寧（Maggie）不但勤奮好學，平日亦熱愛戶外活動，上山下海相信為生活主要部分。提到要伴侶是「肌肉男」或是「文青男」，Maggie 強調了三次「肌肉」，相信另一半需要動靜皆宜，取得平衡。

梁凱寧擇偶條件 5：有肌肉。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧擇偶條件 5：有肌肉。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧擇偶條件 6｜比自己年長

梁凱寧（Maggie）現年28歲，提及自己渴望在30歲前成家立室，自己從前夢想是在30歲前結婚及生育。Maggie 今年7月就29歲了，因此亦自言完成此事非常困難。比 Maggie 年長的男生，好好把握機會了，若能實現從前夢想，她會否有機會閃婚呢！

梁凱寧擇偶條件 6：比自紀年長。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧擇偶條件 6：比自紀年長。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧夢想情人：心思細密有學識要專一！

梁凱寧大曬黑絲相 紅色腳甲油上陣

梁凱寧（Maggie）於是次「二選一」問答中，更大曬黑絲相片，其中一題問到會否使用腳甲油，更大騷白滑長腿。回顧從前，其實 Maggie 不時會大派福利，上圍達34E更曾在參加好友婚禮時穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！

梁凱寧黑絲上陣！（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧黑絲上陣！（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧更自爆愛油腳甲，尤其鍾情紅色！（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧更自爆愛油腳甲，尤其鍾情紅色！（圖片來源：梁凱寧IG）

 

網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
梁凱寧上圍有34E，做主播時不時令觀眾注意其身材。（圖片來源：節目截圖）
網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
梁凱寧曾因為出眾的身材被雜誌多番報道，也吸引很多留意其身材的觀眾。（圖片來源：梁凱寧IG）

梁凱寧越南騷長腿 三位新聞小花閨密遊

梁凱寧（Maggie）於2018年曾相約當時仍在無綫的新聞小花麥詩敏（Gloria），及當時已離開無綫新聞部的羅鈺文去越南。三位靚女主播因工作而成為好閨密，該次越南遊目的，除了旅行，參加當地烹飪課程亦是此行重點。三位小花全程一邊學整地道越南菜，一邊影相，三個靚主播穿起圍裙、戴上廚師帽，非常專業！

 

梁凱寧公開擇偶條件！前無綫主播轉型做大學講師

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已做人妻的羅鈺文學包春卷，在導師指導下，包得似模似樣，最後她更親手自己炸！

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麥詩敏學包春卷，究竟誰有口福呢？

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連日來三個靚女做自由行，四處遊覽，三位更穿上露肩衫、短褲、短裙仔坐在路軌上自拍，相當養眼！

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去到Cafe，三人還扮文青，手拿書本擺chok樣影相！

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三位主播之後更到世界遺產下龍灣，行程好豐富！

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靚女都愛美食，三人到訪當地一間米芝蓮餐廳歎法國菜，更悉心打扮。

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有指新聞小花麥詩敏家住西貢獨立屋，家境不俗。講到最為人熟悉嘅，一定係佢報道中東呼吸綜合症（新沙士）最新情況時，竟然食晒螺絲：「泰國確診中東呼吸中級綜合呼吸中東呼中級綜合呼吸綜合症」，令唔少網民笑爆嘴！

梁凱寧公開擇偶條件！前無綫主播轉型做大學講師

佢早前拎起日牌化妝品廣告合照放上IG，仲留言話model同佢似樣：「同事話似，連老豆老母都話似，好似真係幾似！」

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羅鈺文 前年成為人妻

羅鈺文在2012年加入無綫新聞，現擔任無綫首席主播。但原來她已經年過30，並且在2016成為人妻，看來一眾巴打「冇機」了。不知大家是否有被擁有童顏的羅鈺文騙到而失望？梁凱寧公開擇偶條件！前無綫主播轉型做大學講師

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看到羅鈺文甜美的笑容，令人有一種初戀的感覺。

梁凱寧 36E上圍成熱話

梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年2月1日正式擔任翡翠台《香港早晨》主播。盛傳擁有36E的她，曾因為出眾的身材被雜誌多番報道，也吸引很多留意其身材的觀眾。

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