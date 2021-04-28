梁凱寧公開擇偶條件！前無綫主播轉型做大學講師

無綫曾經被譽為盛產靚女主播的地方，近年不少主播宣佈離職，包括最索女主播陳嘉倩離開無綫，現已轉投ViuTV。2019年，另一新聞小花梁凱寧（Maggie）亦宣佈離開無綫，離巢後曾加入香港開電視，現為香港浸會大學客席講師，並正在修讀香港中文大學言語語言病理理學碩士課程。近日，梁凱寧在社交平台大玩「二選一」問答，大方分享擇偶條件，更大派福利照！

撰文：東方新地｜圖片：梁凱寧IG、麥詩敏IG 、羅鈺文IG、TVB影片截圖