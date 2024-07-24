梁凱寧

梁凱寧出動低胸晚裝豪曬事業線 派埋多角度自拍福利震撼網民

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前新聞女神梁凱寧（Maggie）離巢TVB後身兼多職，現時既是言語治療師，亦是大學兼職講師和港台節目主持，日前她更穿著一襲低胸緊身晚裝，為一個活動擔任英語司儀，豪曬事業線的效果成功震撼不少網民！

梁凱寧 獲網民大讚「好識玩」

梁凱寧這輯著低胸晚裝露出事業線的新相，連保錡都有畀Like！黃婉曼、蔡明思等好友亦有留言大讚她又靚又高貴，這輯靚相更引起網民熱議，有不少網民都紛紛勁讚她：「佢好識玩」、「好正式」、「樣靚波大學歷高零緋聞」、「S形線條」、「性感尤物」、「除了perfect，無嘢好講」等。

梁凱寧 梁凱寧少有地豪曬事業線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧少有地豪曬事業線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 為一個活動擔任英語司儀。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
為一個活動擔任英語司儀。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 獲網民大讚擁有S身形。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
獲網民大讚擁有S身形。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 靚相連保錡都有畀Like。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
靚相連保錡都有畀Like。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

分享自拍影片大曬深長事業線

除了出po曬靚相外，梁凱寧其後更在限時動態中分享了兩段自拍影片，向網民大派福利，為了展示自己的妝容，她舉著手機左扭右扭玩自拍，連帶展示出其深長事業線，令網民更加睇到心心眼！

梁凱寧 化妝時的梁凱寧。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
化妝時的梁凱寧。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 一邊化妝一邊玩自拍。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
一邊化妝一邊玩自拍。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 更左扭右扭展示妝容。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
更左扭右扭展示妝容。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

長腿獲網民激讚有50寸

其實近日梁凱寧已經連環派出了不少長腿福利，幾乎張張長腿照都吸引超過6千個Like，網民都紛紛大讚她身型愈來愈Fit：「長腿女神」、「超級大長腿」、「可以轉行做腿模」、「對腳正到癲」、「點解女神可以一日靚過一日」，更有網民笑指她擁有「50寸長腿」、「條腿有米6」！

梁凱寧 梁凱寧近日密密派長腿福利照。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧近日密密派長腿福利照。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 網民激讚她對腳超正。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
網民激讚她對腳超正。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 仲建議梁凱寧轉行做腿模。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
仲建議梁凱寧轉行做腿模。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 （圖片來源：IG@maggieleung0722）
（圖片來源：IG@maggieleung0722）

梁凱寧IG不時大派福利

梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！

梁凱寧 梁凱寧身材一直都有料到。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧身材一直都有料到。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 穿著瑜伽褲做運動曾引起網民熱議。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
穿著瑜伽褲做運動曾引起網民熱議。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 梁凱寧曾著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」，大騷白滑美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧曾著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」，大騷白滑美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

曾逼爆旗袍引熱議

梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！

梁凱寧 梁凱寧的旗袍Look盡展其玲瓏浮凸曲線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧的旗袍Look盡展其玲瓏浮凸曲線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 旗袍仲突顯出梁凱寧一雙修長美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
旗袍仲突顯出梁凱寧一雙修長美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 做主播時的梁凱寧，著粉紅色套裝曾大受網民讚賞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
做主播時的梁凱寧，著粉紅色套裝曾大受網民讚賞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 又曾經報天氣。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
又曾經報天氣。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

著紅色比堅尼玩潛水

梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。

梁凱寧 梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：IG＠maggieleung0722）
優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：IG＠maggieleung0722）
梁凱寧 梁凱寧曾自爆有男友。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧曾自爆有男友。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 但仍不時大派福利。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
但仍不時大派福利。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 梁凱寧經常騷長腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧經常騷長腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 深得網民喜愛。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
深得網民喜愛。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 （圖片來源：IG@maggieleung0722）
（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 （圖片來源：IG@maggieleung0722）
（圖片來源：IG@maggieleung0722）

撰文：東方新地圖片來源：IG@maggieleung0722

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