梁凱寧出動低胸晚裝豪曬事業線 派埋多角度自拍福利震撼網民
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前新聞女神梁凱寧（Maggie）離巢TVB後身兼多職，現時既是言語治療師，亦是大學兼職講師和港台節目主持，日前她更穿著一襲低胸緊身晚裝，為一個活動擔任英語司儀，豪曬事業線的效果成功震撼不少網民！
梁凱寧 獲網民大讚「好識玩」
梁凱寧這輯著低胸晚裝露出事業線的新相，連保錡都有畀Like！黃婉曼、蔡明思等好友亦有留言大讚她又靚又高貴，這輯靚相更引起網民熱議，有不少網民都紛紛勁讚她：「佢好識玩」、「好正式」、「樣靚波大學歷高零緋聞」、「S形線條」、「性感尤物」、「除了perfect，無嘢好講」等。
分享自拍影片大曬深長事業線
除了出po曬靚相外，梁凱寧其後更在限時動態中分享了兩段自拍影片，向網民大派福利，為了展示自己的妝容，她舉著手機左扭右扭玩自拍，連帶展示出其深長事業線，令網民更加睇到心心眼！
長腿獲網民激讚有50寸
其實近日梁凱寧已經連環派出了不少長腿福利，幾乎張張長腿照都吸引超過6千個Like，網民都紛紛大讚她身型愈來愈Fit：「長腿女神」、「超級大長腿」、「可以轉行做腿模」、「對腳正到癲」、「點解女神可以一日靚過一日」，更有網民笑指她擁有「50寸長腿」、「條腿有米6」！
梁凱寧IG不時大派福利
梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！
曾逼爆旗袍引熱議
梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！
著紅色比堅尼玩潛水
梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@maggieleung0722