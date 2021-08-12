女神梁凱寧有問必答滿足粉絲 有富二代追一定受？自揭擁有一夥恨嫁的心

最近明星名人興起在社交網答問題，奧運銅牌得主李慧詩玩完，前新聞小花梁凱寧都玩，對於粉絲最關注她的感情世界，擇偶條件以及有冇富二代追？梁凱寧都一一回答，已KO了40條提問，想進一步認識女神就一定唔可以放過！

文：東方新地｜圖：梁凱寧IG