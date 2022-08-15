29歲梁凱寧搭巴士遇學生哥懷緬過去 網民錯重點：想坐你隔離！

29歲梁凱寧（Maggie）曾任TVB新聞主播，因為甜美外貌及澎湃上圍令網民關注，又經常活躍於社交網站與網民互動，獲封貼地女神。離開TVB後梁凱寧成為香港浸會大學傳理學院新聞系兼職講師，以及港台節目《醫生與你》主持，此外又即將從中大醫學院言語語言病理理學碩士課程畢業。日前梁凱寧在IG分享了一張搭巴士的相片，網民重部舊晒重點！