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29歲梁凱寧搭巴士遇學生哥懷緬過去 網民錯重點：想坐你隔離！

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29歲梁凱寧（Maggie）曾任TVB新聞主播，因為甜美外貌及澎湃上圍令網民關注，又經常活躍於社交網站與網民互動，獲封貼地女神。離開TVB後梁凱寧成為香港浸會大學傳理學院新聞系兼職講師，以及港台節目《醫生與你》主持，此外又即將從中大醫學院言語語言病理理學碩士課程畢業。日前梁凱寧在IG分享了一張搭巴士的相片，網民重部舊晒重點！

梁凱寧
（圖片來源：[email protected]

梁凱寧貼地搭巴士再令網民起哄

日前梁凱寧在IG分享了一張搭巴士的相片，表示很懷念自己當年讀地理的日子。然而大部分網民都錯晒重點，將焦點放在梁凱寧的美腿之上，更笑言希望能夠在巴士上還見梁凱寧仲要坐正隔離！收到咁多網民嘅意見，出名貼地嘅梁凱寧認真識做，將大家嘅訴求都Cap低並分享至IG限時動態，寫道：「歡迎下次喺巴士見到我同我一齊坐」。

梁凱寧
（圖片來源：[email protected]
梁凱寧
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梁凱寧 再現眼鏡娘Look

離開TVB後梁凱寧成為香港浸會大學傳理學院新聞系兼職講師，以及港台節目《醫生與你》主持，此外又即將從中大醫學院言語語言病理理學碩士課程畢業，日前她以「梁姑娘實習日常」晒出多張著住白袍兼戴眼鏡的自拍靚相，獲網民大讚仙氣十足，獲網友大讚她「眼鏡look好可愛」、「靚得嚟好有仙氣」、「好有書卷氣」等等，其實梁凱寧早前都分享過自己返學時的眼鏡娘Look，當時網友亦紛紛讚她清純又斯文，非常可愛。

梁凱寧 眼鏡加白袍！
眼鏡加白袍！（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 其實梁凱寧之前都晒過返學時嘅眼鏡娘Look。
其實梁凱寧之前都晒過返學時嘅眼鏡娘Look。（圖片來源：[email protected]

梁凱寧望開言語治療診所回饋社會

即將畢業的梁凱寧在訪問中透露取得資格後，打算做個兼職的言語治療師，同時兼任主持和大學講師的工作。她表示希望待十年八載過後，能夠積累到多些言語治療經驗，可以開一間屬於自己的言語治療診所，以相宜的價錢甚至免費去幫助無經濟能力、有言語障礙的小朋友和弱勢社群，來回饋社會。

梁凱寧 有患者家長寫下對梁姑娘的感謝信，令梁凱寧覺得好滿足。
有患者家長寫下對梁姑娘的感謝信，令梁凱寧覺得好滿足。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 梁凱寧的實習生活非常忙碌。
梁凱寧透露目前的實習生活非常忙碌。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 梁凱寧話將會做Slasher，同時兼任講師、主持同治療師的工作。
梁凱寧話未來將會做Slasher，同時兼任講師、主持同治療師的工作。（圖片來源：[email protected]

重溫梁凱寧麻甩氣質俘虜網民 獲大讚貼地

梁凱寧早前同網民玩「你問我答」，不少網民大讚她靚女、身材好之餘又讚她貼地，留言說：「真人身材好震撼」、「靚女多麻甩，令我感到距離近咗」、「原來你咁貼地」等等。面對網民讚佢身材，她直言：「著衫唔好睇的，好易顯肥。」她又表示曾有金融界、電影界、娛樂圈人士向她招手，不過她以「數口唔好」、「冇呢個資格」婉拒。當有人讚佢麻甩時，她分享自己平日的頹look，寫道：「我好少買新衫新袋。我個背囊用咗8、9年，Tee成日都着好鍾意嗰件，有frd（朋友）笑過話變咗荷葉領，不過我真係對打扮冇乜要求，我平時出街嘅打扮絕對唔會俾大家見到，因為我驚俾人認得我個頹Look，IG永遠要美美的（好多IG相嘅衫都係問嫂嫂借的」。當網民留言指佢咁靚使乜打工，她表示唔想靠男人，性格貼地深受網民喜愛，又說：「冇離地嘅理由」、「大家係咪對新聞主播有咩誤解？」

前TVB主播梁凱寧身材澎湃，久不久在交社平台上派福利。
前TVB主播梁凱寧身材澎湃，久不久在交社平台上派福利，早前她於IG story同網民玩「你問我答」，非常勤力回覆了超過500名網民留言，當有人讚她身材好時，她卻說：「平著衫先好睇，你哋識唔識㗎？」（圖片來源：[email protected]
梁凱寧落力回覆網民留言，而且答案非常精警。
梁凱寧落力回覆網民留言，而且答案非常精警。（圖片來源：[email protected]

梁凱寧 懷念旅行美好時光

梁凱寧雖然冇再做新聞主播，不過網民絕對冇忘記佢，依然非常關注她的一舉一動，梁凱寧在社交網上載5年前的潛水相，表示好掛住與鯨鯊在海中暢泳的美好時光，唔知幾時先可以再去旅行。梁凱寧發放的照片與短片震撼網民眼球，不過上載冇幾耐，短片突然被刪走，網民起騷動都好正常。海量網民在梁凱寧的社交網留言，要求有更多圖片支援，並強烈要求把潛水片重新上架，梁凱寧最後亦順從民意做找數女漢子，即晚把潛水片再上架。片中梁凱寧泳姿優雅，尾隨鯨鯊並嘗試出手輕撫，網民的焦點錯晒，不少人話完全睇唔到有魚，又說片段太吸晴要不斷重播，只有10秒左右的短片，有人誇張到睇咗成個鐘先睇完。

梁凱寧在水中與鯊共舞。
梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 優美的泳姿令人目不轉睛。
優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。
短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 靚景配美人。
靚景配美人。（圖片來源：[email protected]

常見問題

梁凱寧有咩背景？

梁凱寧（Maggie）曾任TVB新聞主播，甜美外貌及澎湃上圍獲封貼地女神⋯⋯詳情請看

梁凱寧為何叫做梁姑娘？

梁凱寧自2020年開始修讀語言病理碩士課程，近日佢開始到醫院實習，更話日後希望開診所，近日晒出多張著住白袍兼戴眼鏡的自拍靚相⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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