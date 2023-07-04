前新聞女神梁凱寧罕談愛情觀 私下性格極麻甩仲自爆拍拖4年！
梁凱寧自爆拍拖4年 著重內在多過外在
梁凱寧搣甩過往報新聞的溫柔Chok聲，以平日較為低沉的聲線接受訪問。被問到「有冇試過純睇一個人嘅外貌就一齊咗呢？」她表示沒有試過，直言鍾意超級大隻佬的她表示，過往的男朋友身形都不算健碩：「而家呢個拍咗4年，同之前拍咗7年嘅男朋友，佢哋都唔係大隻佬嚟。計埋中學雞拖下手嗰啲，更加唔會有大隻佬，所以我唔係睇一個人外貌就一齊囉。」
比起外在，梁凱寧更著重一個人的內在，包括性格、價值觀、幽默感、是否善良和孝順以及有沒有共同興趣：「如果有一個超級大隻佬，但原來佢內在、性格麻麻哋嘅，我都唔會同佢一齊，一個人嘅內在比外在更加緊要。」
性格麻甩冇人追
她謙虛指自己外貌不算十分出眾，亦沒有追求者，全因性格麻甩、男仔頭兼粗魯：「啲男仔一開始對我有興趣，但識落好容易變咗Bro（兄弟）。有時啲朋友搞Christmas Party（聖誕派對），朋友搭朋友又會帶啲男仔嚟，嚟之前會話『嘩，有梁凱寧正呀，我要去呀』，但玩完之後嘅Comment（迴響）都係『嘩，好大反差。』個性格同佢哋想像中好唔同，上鏡感覺可能好斯文、認真、正經，但我真人，聽把聲同語氣已經好唔同。性格比較麻甩，同行搞笑路線，所以結尾係唔會有追求者，會想同我做朋友多少少。」
梁凱寧做大學兼職講師
前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）一向因為甜美外貌及澎湃上圍備受網民關注，離開新聞小花的崗位之後，梁凱寧除了活躍於社交網外，又身兼多職，既是大學兼職講師，又主持港台節目，及擔任言語治療師，工作比以前更充實，近日梁凱寧完成了又一學期的授課，就獲學生們送上一份特別的驚喜禮物！
梁凱寧收禮物：雖然好尷尬，但係又好感動！
現年30歲的梁凱寧自2019年回到母校香港浸會大學，擔任傳理學院新聞系的兼職講師，日前她在社交網貼出學生們所送贈的影片，以及自己當日的靚相和收禮時的反應，笑言：
「突然又已一年～
學生們好好！
九半咁早都肯嚟上堂，
仲要多謝Bonnie及母校的信任。
p.s. 多謝學生的禮物，
將我讀書＋實習＋初入行蝦碌片段合集，
咁都俾你哋諗到，
雖然好尷尬，但係又好感動。
Love you all！」
重溫初入行短髮揸槍Look
原來片中既有梁凱寧初入行時的短髮揸槍Look，亦有她以前做主播報天氣和新聞，以及最近做言語治療師時的剪輯片段，引來不少網民大讚：「好青澀」、「支槍幾襯你」、「好正呀」、「美！氣質女神！」、「以前同依家都係咁可愛」、「鍾意你報天氣個樣」、「靚靚導師」、「又靚又pro」、「啲片段真係好正，特別係你睇片嗰段！」、「唔使尷尬，証明你成長咗唔少」等等。
被學生們投訴太早上課
梁凱寧的學生們亦有湧入留言：「多謝你九半咁早起身嚟教我哋！雖然我遲到，但都好過無到」、「多謝maggie!!! 但冇必要下次都係唔好8半了謝謝」、「多謝maggie！呢個sem辛苦了」等等，可見梁凱寧十分受學生們愛戴，有學生更搞笑話：「已加入Fans Club。」引來梁凱寧回應：「冇呢樣嘢！」
梁凱寧IG不時大派福利
梁凱寧自從2019年離開無綫後，就開始接任不同工作，可以話係撈到風生水起。而她亦不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中最煞食的莫過於一對長腿！梁凱寧更不時會展示出其完美身段，令唔少Fans都睇到心心眼。
梁凱寧 紅色比堅尼展身材
網民一向對於梁凱寧的形象都感到十分正面，仲形容對方十分「貼地」，更同網民互動大玩「你問我答」，當中盡顯個一份「貼地感」以及女神的親民。梁凱寧仲曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯佢性感的身段！
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