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梁凱寧做大學兼職講師獲贈初入行蝦碌合集 網民大讚：好青澀

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前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）一向因為甜美外貌及澎湃上圍備受網民關注，離開新聞小花的崗位之後，梁凱寧除了活躍於社交網外，又身兼多職，既是大學兼職講師，又主持港台節目，及擔任言語治療師，工作比以前更充實，近日梁凱寧完成了又一學期的授課，就獲學生們送上一份特別的驚喜禮物！

梁凱寧 呢個係梁凱寧做大學兼職講師時嘅打扮。
呢個係梁凱寧做大學兼職講師時嘅打扮。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 有長腿！
有長腿！（圖片來源：[email protected]

梁凱寧收禮物：雖然好尷尬，但係又好感動！

現年30歲的梁凱寧自2019年回到母校香港浸會大學，擔任傳理學院新聞系的兼職講師，日前她在社交網貼出學生們所送贈的影片，以及自己當日的靚相和收禮時的反應，笑言：

「突然又已一年～
學生們好好！
九半咁早都肯嚟上堂，
仲要多謝Bonnie及母校的信任。

p.s. 多謝學生的禮物，
將我讀書＋實習＋初入行蝦碌片段合集，
咁都俾你哋諗到，
雖然好尷尬，但係又好感動。
Love you all！」

梁凱寧 梁凱寧睇片睇到好尷尬，但又好感動！
梁凱寧睇片睇到好尷尬，但又好感動！（圖片來源：[email protected]

重溫初入行短髮揸槍Look

原來片中既有梁凱寧初入行時的短髮揸槍Look，亦有她以前做主播報天氣和新聞，以及最近做言語治療師時的剪輯片段，引來不少網民大讚：「好青澀」、「支槍幾襯你」、「好正呀」、「美！氣質女神！」、「以前同依家都係咁可愛」、「鍾意你報天氣個樣」、「靚靚導師」、「又靚又pro」、「啲片段真係好正，特別係你睇片嗰段！」、「唔使尷尬，証明你成長咗唔少」等等。

梁凱寧 呢張係梁凱寧2013年就讀大學二年級暑假期間，在無綫新聞部實習時嘅相片。
呢張係梁凱寧2013年就讀大學二年級暑假期間，在無綫新聞部實習時嘅相片。（圖片來源：[email protected]

被學生們投訴太早上課

梁凱寧的學生們亦有湧入留言：「多謝你九半咁早起身嚟教我哋！雖然我遲到，但都好過無到」、「多謝maggie!!! 但冇必要下次都係唔好8半了謝謝」、「多謝maggie！呢個sem辛苦了」等等，可見梁凱寧十分受學生們愛戴，有學生更搞笑話：「已加入Fans Club。」引來梁凱寧回應：「冇呢樣嘢！」

梁凱寧 梁凱寧同學生們打成一片。
梁凱寧同學生們打成一片。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 睇真啲，梁凱寧嘅學生似乎女多過男。
睇真啲，梁凱寧嘅學生似乎女多過男。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 最後再來張大合照。
最後再來張大合照。（圖片來源：[email protected]

梁凱寧IG不時大派福利

梁凱寧自從2019年離開無綫後，就開始接任不同工作，可以話係撈到風生水起。而她亦不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中最煞食的莫過於一對長腿！梁凱寧更不時會展示出其完美身段，令唔少Fans都睇到心心眼。

梁凱寧 梁凱寧身材一直都有料到。
梁凱寧身材一直都有料到。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 獲網民大讚係「世一籮柚」！
穿著瑜伽褲做運動曾引起網民熱議。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 早前梁凱寧著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」。
早前梁凱寧著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 大騷白滑美腿。
大騷白滑美腿。（圖片來源：[email protected]

梁凱寧 紅色比堅尼展身材

網民一向對於梁凱寧的形象都感到十分正面，仲形容對方十分「貼地」，更同網民互動大玩「你問我答」，當中盡顯個一份「貼地感」以及女神的親民。梁凱寧仲曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯佢性感的身段！

梁凱寧在水中與鯊共舞。
梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。
短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 梁凱寧在水中與鯊共舞。
優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：IG＠maggieleung0722）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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