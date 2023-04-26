梁凱寧做大學兼職講師獲贈初入行蝦碌合集 網民大讚：好青澀

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）一向因為甜美外貌及澎湃上圍備受網民關注，離開新聞小花的崗位之後，梁凱寧除了活躍於社交網外，又身兼多職，既是大學兼職講師，又主持港台節目，及擔任言語治療師，工作比以前更充實，近日梁凱寧完成了又一學期的授課，就獲學生們送上一份特別的驚喜禮物！