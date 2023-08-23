梁凱寧

梁凱寧拉隊與3位前新聞之花遊沙巴 著小背心+火紅泳衣騷Quali

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前無綫新聞主播梁凱寜（Maggie）一向備受網民喜愛，近日她與同樣曾是無綫新聞之花的蘆儀、何欣、趙嘉韻，一同去沙巴旅遊，梁凱寧和何欣更齊齊著上火紅色泳衣，大騷白滑長腿！

梁凱寜 孖何欣做「影后」

現年31歲的梁凱寜近日與蘆儀、何欣、趙嘉韻共四位「公主」同遊沙巴，並大曬靚相，不過當中並冇網民期待的比堅尼照，只有各式小背心，以及由梁凱寜和何欣著上火紅泳衣做「影后」，大騷白滑玉背加Fit爆長腿，連敖嘉年都留言笑她：「開始行性感路線喎！」

梁凱寧 何欣左）同梁凱寧右）齊齊著上火紅色泳衣，但只影背面，令不少網民留言「求正面」。
何欣（左）同梁凱寧（右）齊齊著上火紅色泳衣，但只影背面，令不少網民留言「求正面」。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 結果正面相係有嘅，但何欣同梁凱寧都包番外套，只曬出長腿，蘆儀左一）同趙嘉韻右二）就著上運動Bra Top，大騷纖腰。
結果正面相係有嘅，但何欣同梁凱寧都包番外套，只曬出長腿，蘆儀（左一）同趙嘉韻（右二）就著上運動Bra Top，大騷纖腰。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 四位「公主」又齊著小背心，但只得梁凱寧同何欣右上）大方曬事業線！
四位「公主」又齊著小背心，但只得梁凱寧同何欣（右上）大方曬事業線！（圖片來源：IG@loyeeylo）
梁凱寧 梁凱寧著吊帶小背心裙，性感曬線。
梁凱寧著吊帶小背心裙，性感曬線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 四人仲喺車廂內自拍，引來網民追問係揸車嘅男士係邊個？梁凱寧話係的士司機！
四人仲喺車廂內自拍，引來網民追問係揸車嘅男士係邊個？梁凱寧話係的士司機！（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 梁凱寧感慨表示四人由舊同事變好友。
梁凱寧感慨表示四人由舊同事變好友。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 梁凱寧仲話：「以前一齊跑新聞，而家一齊去旅行，開心！」
梁凱寧仲話：「以前一齊跑新聞，而家一齊去旅行，開心！」（圖片來源：IG@maggieleung0722）

曬潛水照被批不夠震撼

另一輯相中，梁凱寜則著上黑色樽領潛水衣玩潛水，惹來不少網民投訴：「上次潛水唔係咁着㗎」、「上次潛水震撼啲」、「點解得背面睇？」、「心心相求正面」、「冇泳衣正面失望」、「應該畀張比堅尼相嚟睇吓」等等，亦有網民關心指梁凱寧「瘦咗好多」。

梁凱寧 梁凱寜件潛水衣包到上頸！
梁凱寜件潛水衣包到上頸！（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 不過潛水時出現流血事件！梁凱寧畀對蛙鞋刮到腳趾公流血，要貼賿布，佢話：「早知著襪！」
不過潛水時出現流血事件！梁凱寧畀對蛙鞋刮到腳趾公流血，要貼賿布，佢話：「早知著襪！」（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 雖然無比堅尼正面，但都有側身曬曲線。
雖然無比堅尼正面，但都有側身曬曲線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 仲曬埋纖腰。
仲曬埋纖腰。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 同騷事業線。
同騷事業線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

梁凱寧 曾著紅色比堅尼玩潛水

梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。

梁凱寧 愛情觀 梁凱寧在水中與鯊共舞。
梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。
短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 梁凱寧在水中與鯊共舞。
優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：IG＠maggieleung0722）

「七公主」離巢四年姊妹情不變

梁凱寜與同樣曾於無綫新聞部任職的簡惠宜、徐子瀅、陳黛琪、蘆儀、趙嘉韻、何欣合稱「七公主」，七人先後在2019年左右離巢無綫，多年來仍keep住深厚姊妹情，不時相約舉行「年度雞煲大閘蟹之夜」，2021年趙嘉韻嫁人，一班姊妹亦有為她舉行新娘婚前派對（Bridal shower）。

梁凱寧 「七公主」後排左起：簡惠宜、徐子瀅、梁凱寜、陳黛琪，前排左起：蘆儀、趙嘉韻、何欣，多年情宜不變。
「七公主」後排左起：簡惠宜、徐子瀅、梁凱寜、陳黛琪，前排左起：蘆儀、趙嘉韻、何欣，多年情宜不變。（圖片來源：IG@chiukawan）
梁凱寧 2021年趙嘉韻結婚，「七公主」更齊聚為她舉行Bridal shower。
2021年趙嘉韻結婚，「七公主」更齊聚為她舉行Bridal shower。（圖片來源：IG@chiukawan）
梁凱寧 趙嘉韻曾效力無綫四年，到2019年離巢時，已做到港聞組首席記者。
趙嘉韻曾效力無綫四年，到2019年離巢時，已做到港聞組首席記者。（圖片來源：IG@chiukawan）
梁凱寧 除了做採訪記者外，趙嘉韻亦有擔任《醫療系列》主持。
除了做採訪記者外，趙嘉韻亦有擔任《醫療系列》主持。（圖片來源：IG@chiukawan）
梁凱寧 蘆儀曾先後做過Now及TVB新聞記者。
蘆儀曾先後做過Now及TVB新聞記者。（圖片來源：無綫新聞截圖）
梁凱寧 仲有在TVB做記者時嘅何欣。
仲有在TVB做記者時嘅何欣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
梁凱寧 四位公主經常相約聚會，感情勁好！
四位公主經常相約聚會，感情勁好！（圖片來源：IG@chiukawan）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@maggieleung0722、IG@loyeeylo、IG@chiukawan、無綫新聞截圖

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