梁凱寧拉隊與3位前新聞之花遊沙巴 著小背心+火紅泳衣騷Quali

前無綫新聞主播梁凱寜（Maggie）一向備受網民喜愛，近日她與同樣曾是無綫新聞之花的蘆儀、何欣、趙嘉韻，一同去沙巴旅遊，梁凱寧和何欣更齊齊著上火紅色泳衣，大騷白滑長腿！
梁凱寜 孖何欣做「影后」
現年31歲的梁凱寜近日與蘆儀、何欣、趙嘉韻共四位「公主」同遊沙巴，並大曬靚相，不過當中並冇網民期待的比堅尼照，只有各式小背心，以及由梁凱寜和何欣著上火紅泳衣做「影后」，大騷白滑玉背加Fit爆長腿，連敖嘉年都留言笑她：「開始行性感路線喎！」
曬潛水照被批不夠震撼
另一輯相中，梁凱寜則著上黑色樽領潛水衣玩潛水，惹來不少網民投訴：「上次潛水唔係咁着㗎」、「上次潛水震撼啲」、「點解得背面睇？」、「心心相求正面」、「冇泳衣正面失望」、「應該畀張比堅尼相嚟睇吓」等等，亦有網民關心指梁凱寧「瘦咗好多」。
梁凱寧 曾著紅色比堅尼玩潛水
梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。
「七公主」離巢四年姊妹情不變
梁凱寜與同樣曾於無綫新聞部任職的簡惠宜、徐子瀅、陳黛琪、蘆儀、趙嘉韻、何欣合稱「七公主」，七人先後在2019年左右離巢無綫，多年來仍keep住深厚姊妹情，不時相約舉行「年度雞煲大閘蟹之夜」，2021年趙嘉韻嫁人，一班姊妹亦有為她舉行新娘婚前派對（Bridal shower）。
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