梁凱寧保守不再 激罕曬S形身段！前新聞主播獲網民勁讚「世一蜜桃」

前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）一向因為甜美外貌及澎湃上圍備受網民關注，離開新聞小花的崗位之後，梁凱寧就開始活躍於社交網站，經常與網民互動，獲封貼地女神。現時她除了是大學兼識講師外，又主持港台節目，又做言語治療師，工作比以前更充實，成個人都更加陽光正面！