梁凱寧保守不再 激罕曬S形身段！前新聞主播獲網民勁讚「世一蜜桃」
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前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）一向因為甜美外貌及澎湃上圍備受網民關注，離開新聞小花的崗位之後，梁凱寧就開始活躍於社交網站，經常與網民互動，獲封貼地女神。現時她除了是大學兼識講師外，又主持港台節目，又做言語治療師，工作比以前更充實，成個人都更加陽光正面！
梁凱寧破格著貼身瑜伽褲 平日最愛騷美腿
梁凱寧（Maggie）日前在社交網上分享自己做運動時的照片，並表示：「作為醫療節目主持嘅我，深深明白運動嘅重要性，所以無論幾忙都一定要做運動。我近期最enjoy做重訓，大家呢？」
在梁凱寧分享的相片中，可見她筋骨十分柔軟，大展自己做瑜伽的功力！不過最引起網民焦點的，都是梁凱寧穿著的緊身運動背心以及瑜伽褲，上衣展露出完美的S形身段，而下身瑜伽褲則將「練有所成」的蜜桃臀展現了出來，網民都忍唔住勁讚「世一籮柚」。
梁凱寧IG不時大派福利
梁凱寧自從2019年離開無綫後，就開始接任不同工作，可以話係撈到風生水起。而她亦不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中最煞食的莫過於一對長腿！梁凱寧更不時會展示出其完美身段，令唔少Fans都睇到心心眼。
梁凱寧籃球場邊大騷美腿
早前梁凱寧就Po出一輯著Oversized籃球衫的照片，於籃球場邊大騷美腿。有網民更指佢的造型似足《男兒當入樽》中角色赤木晴，她於帖文中提及：「有哥的孩子像個寶，哥哥成日都摻我同佢啲朋友一齊玩。雖然我全場只係坐喺場邊做啦啦隊梁襄，幫阿哥同表哥打氣。其實我想當年都係籃球校隊㗎……（小學）」，更貼出一段扮台灣啦啦隊女神林襄的片段，超可愛！
梁凱寧 紅色比堅尼展身材
網民一向對於梁凱寧的形象都感到十分正面，仲形容對方十分「貼地」，更同網民互動大玩「你問我答」，當中盡顯個一份「貼地感」以及女神的親民。梁凱寧仲曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯佢性感的身段！
常見問題
梁凱寧為何叫做梁姑娘？
梁凱寧自2020年開始修讀語言病理碩士課程，近日佢開始到醫院實習，更話日後希望開診所，近日晒出多張著住白袍兼戴眼鏡的自拍靚相⋯⋯詳見：梁凱寧化身實習俏姑娘
梁凱寧離巢後有什麼發展？
近日梁凱寧在社交網宣告終於修畢碩士課程，並將會開始新工作⋯⋯詳情請看