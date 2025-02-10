前新聞女神梁凱寧1句「我老公」引發暴動 親以3字解釋網民拒收貨：刀片信已備
前新聞女神梁凱寧：做咩tag我老公
梁凱寧近日分享其「亞利桑那州遊記」時，有網民Tag了不時分享她資訊的社交網專頁「On9 Memes」，引來梁凱寧留言問：「做咩tag我老公」，「On9 Memes」即Cap圖分享話「多謝大家嘅祝福」、「多謝Maggie人靚心地好」，並指網民「暴動了」。
梁凱寧即到其帖文下親自解釋：「原來我打錯字！我想打『做咩tag我老best』」「On9 Memes」則搞笑地以陳奕迅《阿牛》的歌詞來回應梁凱寧：「不能回頭，多年前早明言不能回頭。」
為解畫認係網紅 Matt Leung 個女
網民拒絕接受梁凱寧「打錯字」的解釋，問她：「扮 駿洋Matt哥 吖？」梁凱寧亦有笑指：「Matt Leung 是我老豆」引來網民回覆：「又啱喎，同姓」、「Matt Leung 你多咗個女」、「Matt Leung 㐃尔个囡要嫁脾人」等。
網民拒接受解釋：似直接反應喇
亦有不少網民反駁梁凱寧的說法：「唔似打錯，似直接反應喇」、「已經曝光那人了」、「極真實反應」、「老best打錯做老公嘅機率比中六合彩更加難」、「一定被人hack account」，更有網民問她去美國時，係咪順便去埋拉斯維加斯註冊結婚。
更有網民對「On9 Memes」引用張繼聰早前對影評專頁說出的金句：「今次係我最後一次睇你個page！」更話「刀片信已備」、「大癲」、「人民公敵」、「這些機會…」、「咁大個人就唔好咁多FF啦」等，還有網民質疑其截圖是用AI製作。
前TVB新聞小花梁凱寧大曬性感身材
前TVB新聞小花梁凱寧早前上傳了一段健身短片，片中可見身穿一身緊身健身服的梁凱寧非常認真、大玩重量訓練。不少網民都留言大讚梁凱寧身材好，更大讚梁凱寧做Gym表情比之前更加自然，睇落更順眼：「嘩！婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅索爆MAGGIE 你又著得咁鬼性感誘人，我哋呢啲宅男點樣頂得順呀？」「女神舉重要小心啲」「表情自然咗好多」。
曾經出健身PO 被恥笑似「AI」
熱愛運動的梁凱寧經常在IG上傳做運動的照片。早前就在IG上傳一系列同教練一起舉鐵的做Gym相，不過就被網民恥笑三張相表情都冇變，似足「AI」：「同一個表情 三張相」「其實可以唔駛刻意笑，做緊gym正常唔會咁笑掛，附近d人見到應該會行開晒」「打卡相，影完收工！」「笑得出，即係代表佢冇盡力！」「個表情不太自然，零分重作」等。
梁凱寧 獲網民大讚「好識玩」
梁凱寧離巢TVB後身兼多職，現時既是言語治療師，亦是大學兼職講師和港台節目主持。月前她更穿著一襲低胸緊身晚裝，為一個活動擔任英語司儀，豪曬事業線的效果成功震撼不少網民！這輯著低胸晚裝露出事業線的新相，連保錡都有畀Like！黃婉曼、蔡明思等好友亦有留言大讚她又靚又高貴，這輯靚相更引起網民熱議，有不少網民都紛紛勁讚她：「佢好識玩」、「好正式」、「樣靚波大學歷高零緋聞」、「S形線條」、「性感尤物」、「除了perfect，無嘢好講」等。
分享自拍影片大曬深長事業線
除了出po曬靚相外，梁凱寧其後更在限時動態中分享了兩段自拍影片，向網民大派福利，為了展示自己的妝容，她舉著手機左扭右扭玩自拍，連帶展示出其深長事業線，令網民更加睇到心心眼！
長腿獲網民激讚有50寸
其實近日梁凱寧已經連環派出了不少長腿福利，幾乎張張長腿照都吸引超過6千個Like，網民都紛紛大讚她身型愈來愈Fit：「長腿女神」、「超級大長腿」、「可以轉行做腿模」、「對腳正到癲」、「點解女神可以一日靚過一日」，更有網民笑指她擁有「50寸長腿」、「條腿有米6」！
梁凱寧IG不時大派福利
梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！
曾逼爆旗袍引熱議
梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！
著紅色比堅尼玩潛水
梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。