梁凱寧再著旗袍惹熱議 網民勁讚盡顯完美S曲線：正過林婷婷！

現年31歲的前新聞女神梁凱寧（Maggie）即使已離巢TVB多年，仍是網民熱捧的對象，2020年她曾穿著一件桃紅色旗袍，展示出其玲瓏浮突身形，成功驚艷網民！日前她參加晚宴時，再次著上一襲湖藍色旗袍，即時勾起網民回憶，勁讚她著親旗袍都冇得輸，仲正過曾著住旗袍報天氣的另一位新聞女神林婷婷！