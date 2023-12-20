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梁凱寧再著旗袍惹熱議 網民勁讚盡顯完美S曲線：正過林婷婷！

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現年31歲的前新聞女神梁凱寧（Maggie）即使已離巢TVB多年，仍是網民熱捧的對象，2020年她曾穿著一件桃紅色旗袍，展示出其玲瓏浮突身形，成功驚艷網民！日前她參加晚宴時，再次著上一襲湖藍色旗袍，即時勾起網民回憶，勁讚她著親旗袍都冇得輸，仲正過曾著住旗袍報天氣的另一位新聞女神林婷婷！

梁凱寧 網民大讚梁凱寧相隔3年再著旗袍，都一樣好有東方古典美人的氣質。
網民大讚梁凱寧相隔3年再著旗袍，都一樣好有東方古典美人的氣質。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

梁凱寧著超貼身旗袍 竟然係問同事借

梁凱寧今次貼出了多張穿著旗袍的靚相，包括有半身自拍和打側全身照，相中可見她穿著一件湖藍色印花旗袍，配襯同色的高踭鞋，但原來這件超貼身的施袍竟然係問同事借，網民都驚訝並非度身訂造的旗袍，竟然都咁啱身！

梁凱寧 梁凱寧透露今次參加的晚宴主題是復古。
梁凱寧透露今次參加的晚宴主題是復古。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

網民勁讚梁凱寧：著親旗袍都無得輸

網民睇完相後，更紛紛大讚梁凱寧十足古典美人：「太漂亮，宜古宜今」、「你著旗袍超好睇！」、「你著親旗袍都冇得輸」、「旗袍很難穿著得好，但Maggie著得真是好看」、「為著旗袍而誕生的完美身形」、「好有古典嘅氣息，仲有啲80懷舊嘅感覺！」等。

梁凱寧 有網民問梁凱寧件衫會唔會太緊？
有網民問梁凱寧件衫會唔會太緊？（圖片來源：IG@maggieleung0722）

梁凱寧著起旗袍被指仲正過林婷婷

有網民就提到另一位現役新聞女神林婷婷亦曾著住旗袍報天氣，直指梁凱寧著起旗袍仲正過林婷婷！亦有網民投訴梁凱寧：「唔好將著旗袍既標準變到咁高，叫其他人點著！」由於梁凱寧透露今次是參加耳鼻喉科周年晚會，有不少網民都搞笑指被梁凱寧搞到狂噴鼻血都使驚，因為可以即場醫治！

梁凱寧 梁凱寧透露今次是參加耳鼻喉科的周年晚會。
梁凱寧透露今次是參加耳鼻喉科的周年晚會。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 旗袍 無綫主播林婷婷曾著旗袍報天氣，展現美妙曲線。
無綫主播林婷婷曾著旗袍報天氣，展現美妙曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
梁凱寧 旗袍 林婷婷的旗袍Look引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備。
林婷婷的旗袍Look曾引起網民追捧，大讚她才貌兼備。（圖片來源：無綫新聞截圖）
梁凱寧 新聞女王 佘詩曼與首席男主播馬國明有相同目標，兩派爭奪公司資源，務求搶得獨家消息。
睇番近日TVB話題劇《新聞女王》，一眾女主播大都穿著西裝出鏡，著貼身衫的似乎只得高海寧，但都未見有著旗袍。（圖片來源：TVB

梁凱寧 3年前曾逼爆旗袍

梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！

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梁凱寧的旗袍Look盡展其玲瓏浮凸曲線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
著上旗袍的梁凱寧唔止身形玲瓏浮凸，仲突顯出一雙修長美腿。
旗袍仲突顯出梁凱寧一雙修長美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 做主播時的梁凱寧，著粉紅色套裝曾大受網民讚賞。
做主播時的梁凱寧，著粉紅色套裝曾大受網民讚賞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 在TVB時，梁凱寧又兼做「天氣女郎」。
在TVB時，梁凱寧也曾兼做「天氣女郎」。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

梁凱寧曾著紅色比堅尼玩潛水

梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。

梁凱寧 愛情觀 梁凱寧在水中與鯊共舞。
梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。
短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 梁凱寧在水中與鯊共舞。
優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：IG＠maggieleung0722）

梁凱寧IG不時大派福利

梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！

梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 梁凱寧身材一直都有料到。
梁凱寧身材一直都有料到。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 獲網民大讚係「世一籮柚」！
穿著瑜伽褲做運動曾引起網民熱議。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 早前梁凱寧著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」。
梁凱寧曾著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 大騷白滑美腿。
大騷白滑美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 梁凱寧著吊帶小背心裙，性感曬線。
早前著吊帶小背心裙遊沙巴。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧自爆現時的感情狀況兼擇偶條件！
曾自爆現時男友已拍拖四年。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 不時大派福利。
不時大派福利。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 一直勤做運動，身形Fit到漏！
一直勤做運動，身形Fit到漏！（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧
（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧
（圖片來源：IG@maggieleung0722）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@maggieleung0722、無綫新聞截圖、TVB

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