梁凱寧再著旗袍惹熱議 網民勁讚盡顯完美S曲線：正過林婷婷！

現年31歲的前新聞女神梁凱寧（Maggie）即使已離巢TVB多年，仍是網民熱捧的對象，2020年她曾穿著一件桃紅色旗袍，展示出其玲瓏浮突身形，成功驚艷網民！日前她參加晚宴時，再次著上一襲湖藍色旗袍，即時勾起網民回憶，勁讚她著親旗袍都冇得輸，仲正過曾著住旗袍報天氣的另一位新聞女神林婷婷！
梁凱寧著超貼身旗袍 竟然係問同事借
梁凱寧今次貼出了多張穿著旗袍的靚相，包括有半身自拍和打側全身照，相中可見她穿著一件湖藍色印花旗袍，配襯同色的高踭鞋，但原來這件超貼身的施袍竟然係問同事借，網民都驚訝並非度身訂造的旗袍，竟然都咁啱身！
網民勁讚梁凱寧：著親旗袍都無得輸
網民睇完相後，更紛紛大讚梁凱寧十足古典美人：「太漂亮，宜古宜今」、「你著旗袍超好睇！」、「你著親旗袍都冇得輸」、「旗袍很難穿著得好，但Maggie著得真是好看」、「為著旗袍而誕生的完美身形」、「好有古典嘅氣息，仲有啲80懷舊嘅感覺！」等。
梁凱寧著起旗袍被指仲正過林婷婷
有網民就提到另一位現役新聞女神林婷婷亦曾著住旗袍報天氣，直指梁凱寧著起旗袍仲正過林婷婷！亦有網民投訴梁凱寧：「唔好將著旗袍既標準變到咁高，叫其他人點著！」由於梁凱寧透露今次是參加耳鼻喉科周年晚會，有不少網民都搞笑指被梁凱寧搞到狂噴鼻血都使驚，因為可以即場醫治！
梁凱寧 3年前曾逼爆旗袍
梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！
梁凱寧曾著紅色比堅尼玩潛水
梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。
梁凱寧IG不時大派福利
梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！
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