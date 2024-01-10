31歲前新聞女神梁凱寧再晒逆天長腿 網民拎前主播嚟比較結果令人絕望

現年31歲的前新聞女神梁凱寧（Maggie）即使已離巢TVB多年，仍是網民熱捧的對象，今天（10日）她在社交網站Po出幫香港電台拍攝的花絮照片及影片，當中大晒逆天長腿，網民睇到心心眼之餘，仲拎同樣係前新聞主播嘅陳嘉倩比較，結果…