31歲前新聞女神梁凱寧再晒逆天長腿 網民拎前主播嚟比較結果令人絕望
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現年31歲的前新聞女神梁凱寧（Maggie）即使已離巢TVB多年，仍是網民熱捧的對象，今天（10日）她在社交網站Po出幫香港電台拍攝的花絮照片及影片，當中大晒逆天長腿，網民睇到心心眼之餘，仲拎同樣係前新聞主播嘅陳嘉倩比較，結果…
梁凱寧晨早時間又晒長腿 仲搵埋醫生一齊同大家講解…
現年31歲的前新聞女神梁凱寧憑甜美樣貌及美好身材，令她俘虜了不少網民的心。今天（10日）她在IG Po出為香港電台拍攝《醫生與你》花絮照片及影片，焦點是梁凱寧再一次晒出她的逆天長腿，她寫道：
各位早晨
有冇人同我一樣
一朝早起身好容易有鼻敏感？
如果想了解更多
歡迎大家收睇《醫生與你》
多謝林建業醫生同我哋拆解咗
咁多有關鼻敏感嘅問題
亦都好多謝好拍檔Justin胡志遠教授
網民大讚：性感尤物
唔少網民大讚一早又派「福利圖」，令返緊工嘅大家會「精神」，他們寫道：「讓我欣賞到你的美腿」、「中間嘅醫生見到美腿都要扶正一下眼鏡」、「性感尤物」。
網民開Post討論梁凱寧定陳嘉倩 結果二人差距10倍以上
大家除了欣賞她的美腿之外，更有網民在討論區開Post，以「梁凱寧定陳嘉倩」為題，此Post開了4小時，梁凱寧便以大比數接近2千個讚好完勝同為前主播的陳嘉倩，陳嘉倩只有100多人支持，差距10倍以上。
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圖片來源：IG@maggieleung0722、IG@maggieleung0722/kasin520