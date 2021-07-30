梁凱寧甜晒「初戀男友」 對方大有來頭同Mirror軒仔關係密切
文：東方新地｜圖：梁凱寧IG
梁凱寧「初戀男友」好猛料
梁凱寧公開「初戀男友」身分，留言：「有follow開我嘅朋友，一定會知我哋扮緊邊張相﹗多謝你默默咁被人誤會咗係我嘅初戀男友十幾年，其實佢係我中學嘅好姊妹，大家唔好再誤會了﹗依家佢已經係一個星級設計師啦，大家近期一定會成日見到佢嘅作品！」並tag了對方IG，梁凱寧的「初戀男友」原來是多媒體創作藝術家Kit Wan，曾為人氣偶像MIRROR的演唱會開場服裝擔任設計師，又為張敬軒中樂演唱會擔任服裝指導，合作的藝人還包括C AllStar和林奕匡等，是藝術及時裝界新貴！
多圖﹗梁凱寧水著放題出土
早前梁凱寧其三點式相再度在網上翻hit，著上白色三點式的梁凱寧一臉稚氣伸脷，相當可愛，更把美好身材表露無遺，深深事業線成為焦點，網民留言問：「點解平時收得咁埋﹗」
梁凱寧白色水著晒事業線
28歲梁凱寧的水著舊照早前在網上流傳、再度翻hit，相中的梁凱寧身穿白色三點式，深長事業線相當養眼，疑似初戀男友從後攬實她，態度親暱，網民留言話好生羨慕。而當時的梁凱寧的一身健康膚色亦成為大家焦點，網民驚訝黑妹梁凱寧如何變成今日的白滑白天鵝﹗而梁凱寧今日終於公開「初戀男友」身份﹗
梁凱寧遺傳基因優良
梁凱寧水著吸睛，除了洩露了好身材的秘密外，最重要是梁凱寧高顏值外表係無變過，一樣咁高質﹗早前梁凱寧曾貼出童年舊照，力證自己由細靚到大，又晒出父母後生時照片，大讚父母是靚仔靚女，以證自己遺傳父母的優良基因，被網民指似混血兒﹗
梁凱寧合照引發unfollow潮
28歲梁凱寧不時被指似混血兒，樣靚唔在講，離巢無綫後再重回校園進修，真正美貌與智慧並重﹗梁凱寧突然貼出兩張與異性的親密合照，二人不但同甫士又同表情，連笑容都一致，令網路暴動，以為女神封盤，公開承認有個靚仔男友。
梁凱寧澄清是哥哥
梁凱寧出post晒合照並留言：「Happy Bday My Dear」並加了三個心心，立即引起網民無限聯想。梁凱寧其後在該post加字，指是她哥哥，網民才鬆一口大氣，紛紛留言讚一家都是高顏值，又讚哥哥靚仔，亦有網民講真話：「嚇死﹗爭啲unfollow﹗」、「你公布有男友我就unfollow啦﹗」、「你公布有拖拍，我哋就unfollow」，網民對梁凱寧的感情生活特別關注﹗
梁凱寧水著放題出土
梁凱寧精通鋼琴、結他，仲熱愛打鼓。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧轉型做大學講師
無綫曾經被譽為盛產靚女主播的地方，近年不少主播宣佈離職，包括最索女主播陳嘉倩離開無綫，現已轉投ViuTV。2019年，另一新聞小花梁凱寧（Maggie）亦宣佈離開無綫，離巢後曾加入香港開電視，現為香港浸會大學客席講師，並正在修讀香港中文大學言語語言病理理學碩士課程。早前梁凱寧在社交平台大玩「二選一」問答，大方分享擇偶條件，更大派福利照！