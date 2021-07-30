梁凱寧甜晒「初戀男友」 對方大有來頭同Mirror軒仔關係密切

前新聞小花梁凱寧（Maggie），離開新聞界但無離開幕前，重返校園仍不時擔任司儀及身兼KOL，人氣依然高企直迫前輩陳嘉倩﹗梁凱寧早前被流出「初戀男友」從後環抱的甜蜜照，引起網民起哄，原來「初戀男友」來頭不少﹗

文：東方新地｜圖：梁凱寧IG