梁凱寧33歲生日甜爆宣布訂婚 未婚夫身份曝光 曾公開擇偶條件最重視1優點！
梁凱寧33歲生日甜爆封盤未婚夫身份曝光
梁凱寧自入讀大學起便與未婚夫開始戀情，男友係修讀浸大體育及康樂管理，兩人互相扶持歷盡校園生活與事業發展。多年來他們低調穩定地拍拖，無論生活有多少變遷，始終陪伴在彼此身邊：
「大學同學📚 – 男朋友💕 – 未婚夫💍
曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️更期待與你未來更多的平平淡淡❤️」
甜蜜合照曝光 幸福直逼螢幕情侶
她未有公開另一半嘅樣貌，但同時分享多年來兩人的甜蜜紀錄，從青澀的大學生日常到成熟的生活合照，道盡愛情的點滴。無論是節日慶祝還是平凡小日子，兩人的笑容總是洋溢幸福，羨煞不少網民。
網民送上祝福
適逢33歲生日，梁凱寧選擇在這一天宣布幸福喜訊，令身邊親友及粉絲又驚又喜，紛紛送上祝福。大家都見證她一路以來在事業、愛情雙豐收，稱她是真正的人生贏家。
梁凱寧自爆與男朋友私下生活 著重內在多過外在
2023年，梁凱寧現身商台節目《二人限聚》罕有談及愛情觀，大爆當時的感情狀況兼擇偶條件！梁凱寧搣甩過往報新聞的溫柔Chok聲，以平日較為低沉的聲線接受訪問。被問到「有冇試過純睇一個人嘅外貌就一齊咗呢？」她表示沒有試過，直言鍾意超級大隻佬的她表示，過往的男朋友身形都不算健碩：「而家呢個拍咗4年，同之前拍咗7年嘅男朋友，佢哋都唔係大隻佬嚟。計埋中學雞拖下手嗰啲，更加唔會有大隻佬，所以我唔係睇一個人外貌就一齊囉。」
比起外在，梁凱寧更著重一個人的內在，包括性格、價值觀、幽默感、是否善良和孝順以及有沒有共同興趣：「如果有一個超級大隻佬，但原來佢內在、性格麻麻哋嘅，我都唔會同佢一齊，一個人嘅內在比外在更加緊要。」
性格麻甩冇人追
她謙虛指自己外貌不算十分出眾，亦沒有追求者，全因性格麻甩、男仔頭兼粗魯：「啲男仔一開始對我有興趣，但識落好容易變咗Bro（兄弟i）。有時啲朋友搞Christmas Party（聖誕派對），朋友搭朋友又會帶啲男仔嚟，嚟之前會話『嘩，有梁凱寧正呀，我要去呀』，但玩完之後嘅Comment（迴響）都係『嘩，好大反差。』個性格同佢哋想像中好唔同，上鏡感覺可能好斯文、認真、正經，但我真人，聽把聲同語氣已經好唔同。性格比較麻甩，同行搞笑路線，所以結尾係唔會有追求者，會想同我做朋友多少少。」
梁凱寧做大學兼職講師
前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）一向因為甜美外貌及澎湃上圍備受網民關注，離開新聞小花的崗位之後，梁凱寧除了活躍於社交網外，又身兼多職，既是大學兼職講師，又主持港台節目，及擔任言語治療師，工作比以前更充實，近日梁凱寧完成了又一學期的授課，就獲學生們送上一份特別的驚喜禮物！
梁凱寧 紅色比堅尼展身材
網民一向對於梁凱寧的形象都感到十分正面，仲形容對方十分「貼地」，更同網民互動大玩「你問我答」，當中盡顯個一份「貼地感」以及女神的親民。梁凱寧仲曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯佢性感的身段！