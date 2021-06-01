多圖﹗梁凱寧水著放題網上翻hit 網民：點解平時收得咁埋﹗

前無綫主播梁凱寧網上人氣高企，近日其三點式相再度在網上翻hit，著上白色三點式的梁凱寧一臉稚氣伸脷，相當可愛，更把美好身材表露無遺，深深事業線成為焦點，網民留言問：「點解平時收得咁埋﹗」

文：東方新地｜圖：梁凱寧IG