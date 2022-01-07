梁凱寧比堅尼潛水與鯊共泳 成功釣到釗峰@C AllStar留言唱兒歌

前無綫新聞主播梁凱寧近年keep住人氣高企，全因她為人大方，不時在社交網派福利，把美好身材表露無遺，可能見近日香港天氣陰晴不定，梁凱寧想大家醒醒神，上載了5年前外遊時的潛水照，本來還附上短片，不過又突然刪走，搞到班網民勁吊癮。在徇眾要求下，梁凱寧重po潛水片，幾千網民欣賞過後都話睇唔到片中有鯊魚，就連釗峰@C AllStar亦忍唔住要留言！