梁凱寧比堅尼潛水與鯊共泳 成功釣到釗峰@C AllStar留言唱兒歌
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]
梁凱寧 懷念旅行美好時光
梁凱寧雖然冇再做新聞主播，不過網民絕對冇忘記佢，依然非常關注她的一舉一動，梁凱寧在社交網上載5年前的潛水相，表示好掛住與鯨鯊在海中暢泳的美好時光，唔知幾時先可以再去旅行。梁凱寧發放的照片與短片震撼網民眼球，不過上載冇幾耐，短片突然被刪走，網民起騷動都好正常。
找數女漢子重po潛水片
海量網民在梁凱寧的社交網留言，要求有更多圖片支援，並強烈要求把潛水片重新上架，梁凱寧最後亦順從民意做找數女漢子，即晚把潛水片再上架。片中梁凱寧泳姿優雅，尾隨鯨鯊並嘗試出手輕撫，網民的焦點錯晒，不少人話完全睇唔到有魚，又說片段太吸晴要不斷重播，只有10秒左右的短片，有人誇張到睇咗成個鐘先睇完。
釗峰都忍唔住
梁凱寧身穿紅色三點式與鯊同游，身材呼之欲出令網民讚嘆不已，最估唔到係成功吸引到釗峰＠C AllStar留言：「佢係咪Daddy shark dodododododo?!」連釗峰都口花花，不過梁凱寧就用心心眼回覆：「係釗峰shark。」
梁凱寧白色水著晒事業線
28歲梁凱寧的水著舊照近日在網上流傳、再度翻hit，相中的梁凱寧身穿白色三點式，深長事業線相當養眼，疑似男友從後攬實她，態度親暱，網民留言話好生羨慕。而當時的梁凱寧的一身健康膚色亦成為大家焦點，網民驚訝黑妹梁凱寧如何變成今日的白滑白天鵝﹗
梁凱寧水著吸睛，除了洩露了好身材的秘密外，最重要是梁凱寧高顏值外表係無變過，一樣咁高質﹗早前梁凱寧曾貼出童年舊照，力證自己由細靚到大，又晒出父母後生時照片，大讚父母是靚仔靚女，以證自己遺傳父母的優良基因，被網民指似混血兒﹗
梁凱寧轉型做大學講師
無綫曾經被譽為盛產靚女主播的地方，近年不少主播宣佈離職，包括最索女主播陳嘉倩離開無綫，現已轉投ViuTV。2019年，另一新聞小花梁凱寧（Maggie）亦宣佈離開無綫，離巢後曾加入香港開電視，現為香港浸會大學客席講師，並正在修讀香港中文大學言語語言病理理學碩士課程。早前梁凱寧在社交平台大玩「二選一」問答，大方分享擇偶條件，更大派福利照！
梁凱寧社會事件後離巢無綫 大方分享擇偶條件
梁凱寧（Maggie）於2019年離開無綫後，曾到斯里蘭卡做義工，本身高學歷的自己到貧困鄉村教小孩英文。梁凱寧亦曾加盟香港開電視，主持時事節目《開嚟見我》。當年年僅27歲的梁凱寧，更開始在香港浸會大學擔任客席講師，現正修讀香港中文大學的碩士課程，真係高學歷靚女！早前梁凱寧更於社交平台分享擇偶條件！
高學歷靚女，擇偶條件到底係點？
梁凱寧擇偶條件 1｜有學識
梁凱寧（Maggie）多材多藝，不但高學歷出身，曾赴英國劍橋大學深造。Maggie 亦考獲多項專業資格，包括芭蕾舞八級及鋼琴八級，更具救援潛水員資格。Maggie亦有車輛駕駛牌照，亦會駕駛飛機，現為大學講師，要求伴侶有學識絕不過份。
梁凱寧擇偶條件 2｜高大靚仔
梁凱寧（Maggie）為前無綫新聞主播，新聞小花出身的她樣子甜美，曾成為不少討論區網民的追捧對象。Maggie 雖然表示自己非走「靚女」路線，但事實上人靚心地好，實在迷到過不少男網民。前女主播配高大靚仔，簡直絕配！
梁凱寧擇偶條件 3｜打籃球
梁凱寧（Maggie）多材多藝，喜愛室外活動，考獲救援潛水員資格的她，原來亦會打籃球。從 Maggie 平時上載到社交平台的照片，可見她熱愛戶外活動，今次識打籃球的男生有運了！
梁凱寧擇偶條件 4｜勤力上進
梁凱寧（Maggie）學術背景超勁，中學時已榮獲英詩讀誦冠軍，高考憑2A佳績入讀香港浸會大學傳理學院。大學畢業後，Maggie 曾到英國劍橋大學暑期深造，去年更開始修讀碩士課程。Maggie 至今依然非常好學，要求另一半要勤力上進亦毫不過份。
梁凱寧擇偶條件 5｜有肌肉
梁凱寧（Maggie）不但勤奮好學，平日亦熱愛戶外活動，上山下海相信為生活主要部分。提到要伴侶是「肌肉男」或是「文青男」，Maggie 強調了三次「肌肉」，相信另一半需要動靜皆宜，取得平衡。
梁凱寧擇偶條件 6｜比自己年長
梁凱寧（Maggie）現年28歲，提及自己渴望在30歲前成家立室，自己從前夢想是在30歲前結婚及生育。Maggie 今年7月就29歲了，因此亦自言完成此事非常困難。比 Maggie 年長的男生，好好把握機會了，若能實現從前夢想，她會否有機會閃婚呢！
梁凱寧夢想情人：心思縝密有學識要專一！
梁凱寧大晒黑絲相 紅色腳甲油上陣
梁凱寧（Maggie）於是次「二選一」問答中，更大曬黑絲相片，其中一題問到會否使用腳甲油，更大騷白滑長腿。回顧從前，其實 Maggie 不時會大派福利，上圍達34E更曾在參加好友婚禮時穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！
梁凱寧 36E上圍成熱話
梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年2月1日正式擔任翡翠台《香港早晨》主播。盛傳擁有36E的她，曾因為出眾的身材被雜誌多番報道，也吸引很多留意其身材的觀眾。