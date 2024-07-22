梁凱寧32歲生日曬靚相竟被提1要求 豪派長腿放題網民Like爆
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7月22日是前新聞女神梁凱寧（Maggie）32歲生日，她在社交網就分享了一輯靚靚慶生照，不過有不少網民就錯重點，向她提出一個要求！
梁凱寧 原來係小新Fans
梁凱寧原來係小新Fans，她在慶生照中，就穿著一件小背心，同一個小新造型的生日蛋糕合照，並分享她的生日願望：「身體健康世界和平，好好擁抱內在小孩。」引來不少好友和網民向她送上生日祝福，不過有網民就搞笑提出一個要求，就係希望她能夠拎開個小新！
長腿獲網民激讚有50寸
其實近日梁凱寧已經連環派出了不少長腿福利，幾乎張張長腿照都吸引超過6千個Like，網民都紛紛大讚她身型愈來愈Fit：「長腿女神」、「超級大長腿」、「可以轉行做腿模」、「對腳正到癲」、「點解女神可以一日靚過一日」，更有網民笑指她擁有「50寸長腿」、「條腿有米6」！
梁凱寧IG不時大派福利
梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！
曾逼爆旗袍引熱議
梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！
著紅色比堅尼玩潛水
梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。
撰文：東方新地圖片來源：IG@maggieleung0722