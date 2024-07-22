梁凱寧

梁凱寧32歲生日曬靚相竟被提1要求 豪派長腿放題網民Like爆

最新娛聞
東方新地

廣告

7月22日是前新聞女神梁凱寧（Maggie）32歲生日，她在社交網就分享了一輯靚靚慶生照，不過有不少網民就錯重點，向她提出一個要求！

梁凱寧 原來係小新Fans

梁凱寧原來係小新Fans，她在慶生照中，就穿著一件小背心，同一個小新造型的生日蛋糕合照，並分享她的生日願望：「身體健康世界和平，好好擁抱內在小孩。」引來不少好友和網民向她送上生日祝福，不過有網民就搞笑提出一個要求，就係希望她能夠拎開個小新！

（圖片來源：）
梁凱寧切小新蛋糕慶生。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
不過網民都希望她可以拎開個小新！（圖片來源：IG@maggieleung0722）

長腿獲網民激讚有50寸

其實近日梁凱寧已經連環派出了不少長腿福利，幾乎張張長腿照都吸引超過6千個Like，網民都紛紛大讚她身型愈來愈Fit：「長腿女神」、「超級大長腿」、「可以轉行做腿模」、「對腳正到癲」、「點解女神可以一日靚過一日」，更有網民笑指她擁有「50寸長腿」、「條腿有米6」！

0
梁凱寧近日密密派長腿福利照。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
網民激讚她對腳超正。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
仲建議梁凱寧轉行做腿模。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
又讚梁凱寧身型愈來愈Fit。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
相信是她勤力做Gym的成果。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
（圖片來源：IG@maggieleung0722）

梁凱寧IG不時大派福利

梁凱寧自從2019年離開無綫後，不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時派福利畀Fans，其中除了逼爆上圍外，一對長腿亦非常煞食，令唔少Fans都睇到心心眼！

梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 梁凱寧身材一直都有料到。
梁凱寧身材一直都有料到。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 獲網民大讚係「世一籮柚」！
穿著瑜伽褲做運動曾引起網民熱議。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 大騷白滑美腿。
梁凱寧曾著Oversized籃球衫，表演「下身失蹤」，大騷白滑美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

曾逼爆旗袍引熱議

梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年正式擔任翡翠台《香港早晨》主播，每次岀現報天氣似乎都令一眾觀眾分心，2019年離巢TVB後，梁凱寧取得言語治療師資格，仲做埋兼職大學講師及節目主持，瓣數多多。2020年她在參加好友婚禮時，曾穿上桃紅大印花旗袍，貼身設計令其逼爆身材一覽無遺！

旗袍 梁凱寧 網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
梁凱寧的旗袍Look盡展其玲瓏浮凸曲線。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
著上旗袍的梁凱寧唔止身形玲瓏浮凸，仲突顯出一雙修長美腿。
旗袍仲突顯出梁凱寧一雙修長美腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 做主播時的梁凱寧，著粉紅色套裝曾大受網民讚賞。
做主播時的梁凱寧，著粉紅色套裝曾大受網民讚賞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
又曾經報天氣。（圖片來源：IG@maggieleung0722）

著紅色比堅尼玩潛水

梁凱寧不時在IG上大方分享自己的生活動態，更不時大派福利，曾經在IG上破格貼出著紅色比堅尼潛水的畫面，盡顯性感身段，又試過同網民互動大玩「你問我答」，盡顯女神的「貼地感」。

梁凱寧 愛情觀 梁凱寧在水中與鯊共舞。
梁凱寧在水中與鯊共舞。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。
短片中的最後幾秒，令網民目不暇給。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧 梁凱寧在水中與鯊共舞。
優美的泳姿令人目不轉睛。（圖片來源：IG＠maggieleung0722）
梁凱寧 愛情觀 梁凱寧自爆現時的感情狀況兼擇偶條件！
梁凱寧曾自爆有男友。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 不時大派福利。
但仍不時大派福利。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 新聞女神 梁凱寧經常騷長腿。
梁凱寧經常騷長腿。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 現在30歲的梁凱寧既是大學兼職講師，又是言語治療師、港台節目主持及KOL，瓣數多多。
深得網民喜愛。（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧 新聞女神 梁凱寧深得網民喜愛。
（圖片來源：IG@maggieleung0722）
0
（圖片來源：IG@maggieleung0722）
梁凱寧
（圖片來源：IG@maggieleung0722）

撰文：東方新地圖片來源：IG@maggieleung0722

熱門文章

 