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梁凱寧緊身背心行山盡顯線條美 獲網民力讚：美好山峰！

東方新地 - 娛聞

29歲前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）因樣貌甜美，被捧為宅男女神。她日前穿上緊身背心行山，盡顯驕人線條美，更獲網友力讚：「紙包唔住火，不要浪費美好山峰」。

文：東方新地 ｜圖：梁凱寧 IG

梁凱寧
前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）因樣貌甜美，被捧為宅男女神。（圖片來源：梁凱寧 IG）

背心行山盡顯線條美

29歲前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）因樣貌甜美，加上身材出眾，屬有料之人，被網民捧為宅男女神。日前梁凱寧在IG分享一輯行山靚相，眼見她穿上緊身背心行山，盡顯驕人線條美，並留言：「呢排睇得奧運多，都挑起咗我嘅運動癮，今日趁平日冇乜人，同好姊妹一齊行山」，便輕鬆吸過萬人畀like。更有不少網民留言力讚：「紙包唔住火，不要浪費美好山峰」、「噴晒鼻血」、「情況好胸險」等等，有粉絲笑言能當她的男朋友真幸福，非常搞笑。

梁凱寧
梁凱寧（Maggie）樣貌甜美，一向「禾稈冚珍珠」。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧
梁凱寧日前在IG分享一輯行山靚相。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧
Maggie穿上緊身背心行山，盡顯驕人線條美。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧
網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧緊身背心行山盡顯線條美 網友大讚：美好山峰！
網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧緊身背心行山盡顯線條美 網友大讚：美好山峰！
網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧緊身背心行山盡顯線條美 網友大讚：美好山峰！
網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）
梁凱寧緊身背心行山盡顯線條美 網友大讚：美好山峰！
網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）
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網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）
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網民留言。（圖片來源：梁凱寧 IG）

水著舊照網上翻hit

29歲梁凱寧的水著舊照近日在網上流傳、再度翻hit，相中的梁凱寧身穿白色三點式，深長事業線相當養眼，疑似男友從後攬實她，態度親暱，網民留言話好生羨慕。而當時的梁凱寧的一身健康膚色亦成為大家焦點，網民驚訝黑妹梁凱寧如何變成今日的白滑白天鵝﹗

多圖﹗梁凱寧水著放題網上翻hit 網民：點解平時收得咁埋﹗
梁凱寧與友人陽光與海灘的舊照在網上流傳，梁凱寧除了膚色以外，靚樣冇變過，證明無添加純天然美女。
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梁凱寧被疑似男友攬住，事業線成焦點﹗
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梁凱寧被疑似男友從攬實，她可愛伸脷﹗

遺傳父母優良基因

梁凱寧水著吸睛，除了洩露了好身材的秘密外，最重要是梁凱寧高顏值外表係無變過，一樣咁高質﹗早前梁凱寧曾貼出童年舊照，力證自己由細靚到大，又晒出父母後生時照片，大讚父母是靚仔靚女，以證自己遺傳父母的優良基因，被網民指似混血兒﹗

梁凱寧日前晒BBQ相，留言問大家想食乜，燒埋畀你。」（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧日前晒BBQ相，留言問大家想食乜，燒埋畀你。」（圖片來源：梁凱寧IG）
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梁凱寧最近貼出童年照，自細已是小美人﹗
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梁凱寧又出賣父母後生相，梁凱寧大讚其父（右二啡衫）靚仔。（圖片來源：梁凱寧IG）
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梁凱寧母親都係大美人，梁凱寧問大家佢似爸爸定媽媽？（圖片來源：梁凱寧IG）
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梁凱寧同哥哥的童年照。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧精通鋼琴、結他，仲熱愛打鼓。（圖片來源：梁凱寧IG）
梁凱寧精通鋼琴、結他，仲熱愛打鼓。（圖片來源：梁凱寧IG）

36E上圍成熱話

梁凱寧2013年開始擔任互動新聞台兼職主播，2016年2月1日正式擔任翡翠台《香港早晨》主播。盛傳擁有36E的她，曾因為出眾的身材被雜誌多番報道，也吸引很多留意其身材的觀眾。

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