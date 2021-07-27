梁凱寧緊身背心行山盡顯線條美 獲網民力讚：美好山峰！
29歲前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）因樣貌甜美，被捧為宅男女神。她日前穿上緊身背心行山，盡顯驕人線條美，更獲網友力讚：「紙包唔住火，不要浪費美好山峰」。
文：東方新地 ｜圖：梁凱寧 IG
背心行山盡顯線條美
29歲前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）因樣貌甜美，加上身材出眾，屬有料之人，被網民捧為宅男女神。日前梁凱寧在IG分享一輯行山靚相，眼見她穿上緊身背心行山，盡顯驕人線條美，並留言：「呢排睇得奧運多，都挑起咗我嘅運動癮，今日趁平日冇乜人，同好姊妹一齊行山」，便輕鬆吸過萬人畀like。更有不少網民留言力讚：「紙包唔住火，不要浪費美好山峰」、「噴晒鼻血」、「情況好胸險」等等，有粉絲笑言能當她的男朋友真幸福，非常搞笑。
水著舊照網上翻hit
29歲梁凱寧的水著舊照近日在網上流傳、再度翻hit，相中的梁凱寧身穿白色三點式，深長事業線相當養眼，疑似男友從後攬實她，態度親暱，網民留言話好生羨慕。而當時的梁凱寧的一身健康膚色亦成為大家焦點，網民驚訝黑妹梁凱寧如何變成今日的白滑白天鵝﹗
遺傳父母優良基因
梁凱寧水著吸睛，除了洩露了好身材的秘密外，最重要是梁凱寧高顏值外表係無變過，一樣咁高質﹗早前梁凱寧曾貼出童年舊照，力證自己由細靚到大，又晒出父母後生時照片，大讚父母是靚仔靚女，以證自己遺傳父母的優良基因，被網民指似混血兒﹗