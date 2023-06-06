梁凱寧、邱靜雯等8位新聞之花重返20歲！個個青春無敵大曬長腿
「秀出你的20歲」梁凱寧 2012年身處澳洲
現年30歲的前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）離巢後人氣更高，深受網民喜愛，今次她曬出的20歲舊照中，穿著背心加熱褲的她坐在草地上，以副太陽太陽拉低衣領，微曬事業線，並大騷一對白滑長腿，非常吸睛，她更Tag上地址，原來她當時正身處西澳洲的珀斯，相信正於當地旅遊。
丘靜雯 2013年變身笑臉韓妹
現在29歲的前NowTV新聞主播丘靜雯（Nicole）有「最靚主播」之稱，現時除了為HOY TV《一線搜查》擔任主持，又兼任瑜伽導師，她憶述自己在20歲讀大學時，因為受kpop薰陶，所以趁sem break時，同好友去了韓國首爾玩足兩星期，仲著埋韓服笑容滿面地影靚相，十足真·韓妹一樣！
麥詩敏 2012年現可愛包面
今年31歲的前TVB新聞主播麥詩敏，最近宣布完婚訊後，又宣布離開效力了八年的TVB，在今次的「秀出你的20歲」挑戰中，她曬出了自己在20歲時的舊照，相比現在，20歲時的麥詩敏臉上仍有點baby fat，包包面獲讚十分可愛。
梁思齊 2018年紐約曬長腿
現年約25歲的梁思齊早前剛離巢有線，20歲不過是大概五年前的事，她在IG貼出了一張四格連環圖，當中有疑似她初入大學時參加O’CAMP的舊照，亦有她飛到紐約旅行時影下的靚相，其中一張相她更著熱褲大曬長腿，充滿青春活力。
余琦琪 2017年曬甜笑側顏
現年26歲的TVB財經主播余琦琪（Katrina）曾是MIRROR成員Edan呂爵安的可風中學校友，Edan更封她為女神，她曾在英國讀大學，之後再回港修畢碩士，今次她除了貼出20歲時坐在草地上的舊照，又寫上：「good old days.」來懷緬讀書時的好日子。
唐海汶 2014年白到反光
現年29歲的前TVB及有線財經主播唐海汶（Iris）今年初宣布離巢，之後轉型做網台財經節目主持，她在曬出20歲舊照時笑言：「我記得這個夏天，雙腿被蚊子咬到大敏感，之後還去台灣，參加交流團時曬黑了，妤懷念！」
鞠頴怡 2013年做PT Sales
現年約30歲的鞠頴怡（Venus）2015年開始在now TV擔任新聞主播，當時已因甜美的樣貌而吸引到不少網民注意，2017年過檔TVB後，她便主要負責主持《日日有樓睇》及《樓市點睇》等節目。
吳心瑜 2017年加拿大過聖誕
已在去年離巢的前TVB新聞記者吳心瑜（Jasmine）現年約26歲，由於在效力TVB的兩年多期間，一直戴著口罩做採訪，令很多網民都對她的樣貌十分好奇，精通廣東話、國語、英語和日、韓、德語共6種語言的她，現在已移居加拿大，由幕前轉型做幕後，從事資料分析的工作，而她在20歲時，亦是身處加拿大，和朋友一起慶祝聖誕節。
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