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梁凱寧、邱靜雯等8位新聞之花重返20歲！個個青春無敵大曬長腿

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梁凱寧、邱靜雯、麥詩敏、唐海汶等一眾現役或前任新聞主播，近日都先後參與了IG的「秀出你的20歲」活動，在限時動態中曬出各自的20歲靚相，引來網民紛紛大讚她們由以前到現在都係咁正！

「秀出你的20歲」梁凱寧 2012年身處澳洲

現年30歲的前TVB新聞主播梁凱寧（Maggie）離巢後人氣更高，深受網民喜愛，今次她曬出的20歲舊照中，穿著背心加熱褲的她坐在草地上，以副太陽太陽拉低衣領，微曬事業線，並大騷一對白滑長腿，非常吸睛，她更Tag上地址，原來她當時正身處西澳洲的珀斯，相信正於當地旅遊。

梁凱寧 20歲的梁凱寧正就賣於香港浸會大學傳理學院，主修廣播新聞。
20歲的梁凱寧正就賣於香港浸會大學傳理學院，主修廣播新聞。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 現在30歲的梁凱寧既是大學兼職講師，又是言語治療師、港台節目主持及KOL，瓣數多多。
現在30歲的梁凱寧既是大學兼職講師，又是言語治療師、港台節目主持及KOL，瓣數多多。（圖片來源：[email protected]

丘靜雯 2013年變身笑臉韓妹

現在29歲的前NowTV新聞主播丘靜雯（Nicole）有「最靚主播」之稱，現時除了為HOY TV《一線搜查》擔任主持，又兼任瑜伽導師，她憶述自己在20歲讀大學時，因為受kpop薰陶，所以趁sem break時，同好友去了韓國首爾玩足兩星期，仲著埋韓服笑容滿面地影靚相，十足真·韓妹一樣！

梁凱寧 20歲的丘靜雯正就讀於香港城市大學，當時的她笑起來臉圓圓，比現在多點baby fat。
20歲的丘靜雯正就讀於香港城市大學，當時的她笑起來臉圓圓，比現在多點baby fat。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 現年29歲的丘靜雯自成為新聞主播以來，都被指貌似韓國女團Apink隊長初瓏，因為經常Cool爆零笑容，除了「最靚主播」外，又被網民封為「黑面主播」。
現年29歲的丘靜雯自成為新聞主播以來，都被指貌似韓國女團Apink隊長初瓏，因為經常Cool爆零笑容，除了「最靚主播」外，又被網民封為「黑面主播」。（圖片來源：[email protected]

麥詩敏 2012年現可愛包面

今年31歲的前TVB新聞主播麥詩敏，最近宣布完婚訊後，又宣布離開效力了八年的TVB，在今次的「秀出你的20歲」挑戰中，她曬出了自己在20歲時的舊照，相比現在，20歲時的麥詩敏臉上仍有點baby fat，包包面獲讚十分可愛。

梁凱寧 麥詩敏父親是《警訊》前節目主持麥振江，20歲時的她正就讀於香港科技大學，修讀工商管理系學士。
麥詩敏父親是《警訊》前節目主持麥振江，20歲時的她正就讀於香港科技大學，修讀工商管理系學士。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 今年31歲的麥詩敏即將升呢做人妻，並在最近剛宣布離巢，她笑言希望將來還有機會在其他平台同大家見面。
今年31歲的麥詩敏即將升呢做人妻，並在最近剛宣布離巢，她笑言希望將來還有機會在其他平台同大家見面。（圖片來源：[email protected]

梁思齊 2018年紐約曬長腿

現年約25歲的梁思齊早前剛離巢有線，20歲不過是大概五年前的事，她在IG貼出了一張四格連環圖，當中有疑似她初入大學時參加O’CAMP的舊照，亦有她飛到紐約旅行時影下的靚相，其中一張相她更著熱褲大曬長腿，充滿青春活力。

梁凱寧 20歲時的梁思齊正就讀於香港城市大學媒體及傳播學系，至2020年畢業。
20歲時的梁思齊正就讀於香港城市大學媒體及傳播學系，至2020年畢業。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 大學期間梁思齊曾於NowTV及香港電台擔任過兼職主播，2021年1月開始加入有線，離巢前已是高級主播。
大學期間梁思齊曾於NowTV及香港電台擔任過兼職主播，2021年1月開始加入有線，離巢前已是高級主播。（圖片來源：[email protected]

余琦琪 2017年曬甜笑側顏

現年26歲的TVB財經主播余琦琪（Katrina）曾是MIRROR成員Edan呂爵安的可風中學校友，Edan更封她為女神，她曾在英國讀大學，之後再回港修畢碩士，今次她除了貼出20歲時坐在草地上的舊照，又寫上：「good old days.」來懷緬讀書時的好日子。

梁凱寧 20歲的余琦琪並冇以正面示人，但也展露出甜美的笑容。
20歲的余琦琪並冇以正面示人，但也展露出甜美的笑容。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 余琦琪在2018年大學畢業後，先到NowTV任財經記者，2020年再過檔TVB，擔任《智富360》及《交易現場》等節目的主持。
余琦琪在2018年大學畢業後，先到NowTV任財經記者，2020年再過檔TVB，擔任《智富360》及《交易現場》等節目的主持。（圖片來源：[email protected]

唐海汶 2014年白到反光

現年29歲的前TVB及有線財經主播唐海汶（Iris）今年初宣布離巢，之後轉型做網台財經節目主持，她在曬出20歲舊照時笑言：「我記得這個夏天，雙腿被蚊子咬到大敏感，之後還去台灣，參加交流團時曬黑了，妤懷念！」

梁凱寧 20歲的唐海汶穿著一身白T恤加白色熱褲，被網民取笑她選擇貼出這張相，並非是想曬被蚊咬的痕跡，而是想曬出自己一對白到反光的長腿。
20歲的唐海汶穿著一身白T恤加白色熱褲，被網民取笑她選擇貼出這張相，並非是想曬被蚊咬的痕跡，而是想曬出自己一對白到反光的長腿。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 29歲的唐海汶同樣大曬長腿，獲不少網民大讚展示出成熟美。
29歲的唐海汶同樣大曬長腿，獲不少網民大讚展示出成熟美，更加誘人。（圖片來源：[email protected]

鞠頴怡 2013年做PT Sales

現年約30歲的鞠頴怡（Venus）2015年開始在now TV擔任新聞主播，當時已因甜美的樣貌而吸引到不少網民注意，2017年過檔TVB後，她便主要負責主持《日日有樓睇》及《樓市點睇》等節目。

梁凱寧 鞠頴怡透露她20歲曾在時裝店做兼職售貨員。
鞠頴怡透露她20歲曾在時裝店做兼職售貨員。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 鞠頴怡2014年於澳洲修畢大學課程，現年約30歲。
鞠頴怡2014年於澳洲修畢大學課程，現年約30歲。（圖片來源：[email protected]

吳心瑜 2017年加拿大過聖誕

已在去年離巢的前TVB新聞記者吳心瑜（Jasmine）現年約26歲，由於在效力TVB的兩年多期間，一直戴著口罩做採訪，令很多網民都對她的樣貌十分好奇，精通廣東話、國語、英語和日、韓、德語共6種語言的她，現在已移居加拿大，由幕前轉型做幕後，從事資料分析的工作，而她在20歲時，亦是身處加拿大，和朋友一起慶祝聖誕節。

梁凱寧 吳心瑜中學畢業於香港嘉諾撒書院，20歲大學時期，則是在加拿大的英屬哥倫比亞大學求學。
吳心瑜中學畢業於香港嘉諾撒書院，20歲大學時期，則是在加拿大的英屬哥倫比亞大學求學。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 吳心瑜精通多達6種語言，曾是TVB港聞組的採訪記者及外電編輯。
吳心瑜精通多達6種語言，曾是TVB港聞組的採訪記者及外電編輯。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

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