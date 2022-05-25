29歲梁凱寧「麻甩女神」氣質夠貼地 回應網民讚身形好：平著衫先好睇㗎！

29歲梁凱寧（Maggie）曾任TVB新聞主播及記者，因為甜美外貌及澎湃上圍令網民關注，離開TVB後她成為香港浸會大學傳理學院新聞系講師，又經常活躍於社交網站與網民互動，獲封貼地女神。日前她於IG story同網民玩「你問我答」，非常勤力回覆了超過500名網民留言，當有人讚她身材好時，她卻說：「平著衫先好睇，你哋識唔識㗎？」