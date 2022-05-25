29歲梁凱寧「麻甩女神」氣質夠貼地 回應網民讚身形好：平著衫先好睇㗎！
梁凱寧麻甩氣質俘虜網民獲大讚貼地
梁凱寧日前網民玩「你問我答」，不少網民大讚靚女、身材好之餘又讚她貼地，留言說：「真人身材好震撼」、「靚女多麻甩，令我感到距離近咗」、「原來你咁貼地」等等。面對網民讚佢身材，她直言：「著衫唔好睇的，好易顯肥。」她又表示曾有金融界、電影界、娛樂圈人士向她招手，不過她以「數口唔好」、「冇呢個資格」婉拒。當有人讚佢麻甩時，她分享自己平日的頹look，寫道：「我好少買新衫新袋。我個背囊用咗8、9年，Tee成日都着好鍾意嗰件，有frd（朋友）笑過話變咗荷葉領，不過我真係對打扮冇乜要求，我平時出街嘅打扮絕對唔會俾大家見到，因為我驚俾人認得我個頹Look，IG永遠要美美的（好多IG相嘅衫都係問嫂嫂借的」。當網民留言指佢咁靚使乜打工，她表示唔想靠男人，性格貼地深受網民喜愛，又說：「冇離地嘅理由」、「大家係咪對新聞主播有咩誤解？」
梁凱寧 懷念旅行美好時光
梁凱寧雖然冇再做新聞主播，不過網民絕對冇忘記佢，依然非常關注她的一舉一動，梁凱寧在社交網上載5年前的潛水相，表示好掛住與鯨鯊在海中暢泳的美好時光，唔知幾時先可以再去旅行。梁凱寧發放的照片與短片震撼網民眼球，不過上載冇幾耐，短片突然被刪走，網民起騷動都好正常。海量網民在梁凱寧的社交網留言，要求有更多圖片支援，並強烈要求把潛水片重新上架，梁凱寧最後亦順從民意做找數女漢子，即晚把潛水片再上架。片中梁凱寧泳姿優雅，尾隨鯨鯊並嘗試出手輕撫，網民的焦點錯晒，不少人話完全睇唔到有魚，又說片段太吸晴要不斷重播，只有10秒左右的短片，有人誇張到睇咗成個鐘先睇完。
梁凱寧白色水著晒事業線
29歲梁凱寧的水著舊照近日在網上流傳、再度翻hit，相中的梁凱寧身穿白色三點式，深長事業線相當養眼，疑似男友從後攬實她，態度親暱，網民留言話好生羨慕。而當時的梁凱寧的一身健康膚色亦成為大家焦點，網民驚訝黑妹梁凱寧如何變成今日的白滑白天鵝﹗