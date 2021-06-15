梁凱寧晒異性頭貼頭親密合照 惹網民unfollow潮

前新聞主播梁凱寧被封為宅男女神，粉絲人數直迫師姐陳嘉倩，梁凱寧日前貼出與一異性頭貼頭的親密合照，個樣勁冧連笑容都一樣，一眾網民以為女神要封盤公布男朋友真身，紛紛表示傷心要unfollow梁凱寧，梁凱寧其後立即澄清﹗

文：東方新地｜圖：梁凱寧IG