學霸港姐梁凱晴水著離奇「被消失」三點式大派福利盡騷猛料身材
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TVB最新旅遊節目《吃貨橫掃深圳》由陸浩明、彭慧中、林秀怡、梁凱晴主持，四位主持齊齊北上到深圳覓食，其中主持之一的梁凱晴就在上週節目中身穿三點式上陣大曬身材，網民睇得非常開心。不過梁凱晴的水著照竟然在TVB官方網站上離奇被消失，睇到網民都一頭霧水…
梁凱晴三點式大派惹火福利
節目中的梁凱晴一開頭就享受水療浸浴，身上只裹上白毛巾，露出性感事業線非常撩人。隨即梁凱晴就與其餘兩位女主持一起介紹網紅打卡熱點「深圳版希臘民宿」，梁凱晴身穿一身紅色火辣三點式，在露台的按摩池不停擺Pose大曬性感身材。在最新一集梁凱晴就同彭慧中結伴享受泰式精油按摩，梁凱晴在接受按摩時舒服到闔晒眼，睇到一班網民都大讚夠養睛：「高配版美恩BB」、「好靚啊」、「身材真係冇得頂」等。
學霸港姐梁凱晴水著離奇被消失
不過在網上平台，有網民就發現梁凱晴的水著照竟然在TVB官網上離奇被消失，其中一張原本附有梁凱晴三點式的宣傳圖片，竟然換成只有其餘三位女主持的大頭照。此外，在TVB官網上搜尋「港姐亞軍梁凱晴」都只顯示為「抱歉，沒有任何搜尋結果」，令一眾網友都感到匪夷所思！
大熱屈居港姐亞軍 獲封為「翻版楊采妮」
現年28歲的梁凱晴憑參加《2021香港小姐競選》入行，當時在首輪開始已經是最亮眼的參賽者之一，外表清純加上談吐斯文大方，一度獲外界稱為「翻版楊采妮」。梁凱晴在澳洲薩里大學（University of Surrey）酒店管理學畢業，之後回港於香港城市大學市場系碩士畢業，雖然當時有大學教授建議她繼續勝讀博士課程，但梁凱晴決定趁年輕想向外闖，所以選擇參加香港小姐，不過最後都屈居亞軍，輸給冠軍宋宛穎。梁凱晴入行後一直未有太大發展，多數都只是在綜藝節目做主持和嘉賓，電視劇方面都只是擔任普通配角。
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圖片來源：TVB