學霸港姐梁凱晴水著離奇「被消失」三點式大派福利盡騷猛料身材

TVB最新旅遊節目《吃貨橫掃深圳》由陸浩明、彭慧中、林秀怡、梁凱晴主持，四位主持齊齊北上到深圳覓食，其中主持之一的梁凱晴就在上週節目中身穿三點式上陣大曬身材，網民睇得非常開心。不過梁凱晴的水著照竟然在TVB官方網站上離奇被消失，睇到網民都一頭霧水…