25歲梁凱晴派福利賀粉絲數目標達成 網民熱烈要求出寫真
台妹梁凱晴是TVB J2台長駐台灣的旅遊節目主持，相貌甜美加上34D豐滿上圍深受網民喜愛，早前亦開設了個人YouTube頻道，幕前主持與網紅事業雙線發展，近日她IG、FB都突破8萬粉絲數所以決定派福利答謝大家支持。
梁凱晴派福利答謝支持 網民：出寫真啦！
梁凱晴姣好的長相與身材俘虜不少網民，為慶祝IG、FB突破8萬粉絲數，她決定派福利多謝大家，她穿上白色比堅尼大騷小蠻腰，身材起伏有致，令人一看消暑。網民見到福利圖紛紛留言，有人求正面相，有人希望她推出寫真，更有人笑言：「這會讓男生暴動！」
梁凱晴從不掩飾好身材 福利常出現！
來自台灣的梁凱晴（Nina）入行僅三年，已主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，包括《背包女行》、《出走地圖》和《台灣原味道》、《小滋女孩》第四季和獨立主持的《這一站阿拉伯》等，她除了擔任《東張西望》的駐台灣記者外，最近她再為為J2主持《玩起來》，搭配性感裝束，令她人氣極速急升！她父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人，自幼在台灣出世長大，並在大學時主修阿拉伯文，因此她同時精通廣東話、普通話、英語和阿拉伯語，果然係美貌與智慧並重。
梁凱晴多才多藝曾做肚皮舞社社長
除了精通阿拉伯文，大學時期的梁凱晴更是肚皮舞社社長，曾在台北世界大學運動會開幕禮中表演過肚皮舞。擁有一對大長腿的梁凱晴，在大學時曾擔任肚皮舞社社長，為了更充實自己，最近她更考獲潛水牌，認真多才多藝。