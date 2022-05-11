25歲梁凱晴派福利賀粉絲數目標達成 網民熱烈要求出寫真

台妹梁凱晴是TVB J2台長駐台灣的旅遊節目主持，相貌甜美加上34D豐滿上圍深受網民喜愛，早前亦開設了個人YouTube頻道，幕前主持與網紅事業雙線發展，近日她IG、FB都突破8萬粉絲數所以決定派福利答謝大家支持。