前J2台妹梁凱晴情人節送大禮 福利解鎖豪派超強正面水着照
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現年28歲的梁凱晴（Nina）今日（2月14日）趁著情人節，在社交網先是上載了一張背面泳衣照，之後又解鎖了多張正面照，來恭祝大家情人節快樂，即時令網民狂噴鼻血！
前J2台妹 梁凱晴：一起泡溫泉吧
曾主持過不少J2旅遊節目的台妹梁凱晴，今早9點就在社交分享了一張背面泳衣照，並表示：「冬天凍冰冰，跟凱晴一起泡溫泉吧！只有背面照不夠嗎？那～留言超過214則的情人節快樂就發正面照！」又補充：「祝各位小晴人們情人節快樂喔，難得情人節調皮一下咩！」
梁凱晴預告開放會員專區
之後未夠4小時，214則「情人節快樂」便已集夠，於是梁凱晴便兌現承諾，再次發帖，分享了4張正面泳衣照，笑言：「情人節快樂！集滿留言正面照解鎖，不知道大家今天有什麼活動呢？順便預告一下，3月的某一天，凱晴IG和YT就會開放會員專區囉，敬請期待！」
網民睇到心心眼：好難專心工作
這輯正面福利照睇到網民心心眼，紛紛留言大讚：「正面實在太正啦」、「情人節福利」、「情人節快樂，但係流緊鼻血」、「太正，即流鼻血」、「所以話做人一定要正面」、「好胸狠呀」、「超強福利」、「女神真係非一般靚」、「暈了暈了」、「今日好難專心工作呀」等。
情人節身在香港跟嬤嬤飲茶
睇翻梁凱晴的爸爸是香港人、媽媽是台灣人，她在香港出生、台灣長大，現時定居在台灣，不過今年情人節，原來梁凱晴正身在香港，她說：「在香港過情人節當然是跟嬤嬤飲茶呀！」又問大家：「香港的情人節有在送義理巧克力的嗎？」引來不少粉絲追問她何時會在香港舉辦粉絲見面會。
撰文：東方新地圖片來源：FB@梁凱晴Nina、IG@ninaa0821資料或影片來源：原文刊於新假期