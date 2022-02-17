J2腿神梁凱晴自拍台灣溫泉特輯 大晒43吋逆天長腿

來自台灣的梁凱晴（Nina）入行僅三年，已主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，包括《背包女行》、《出走地圖》和《台灣原味道》等等，她除了擔任《東張西望》的駐台灣記者外，最近她再為J2主持《玩起來》，43吋逆天長腿好搶fo，人氣極速急升！日前梁凱晴到台北的下七股野溪浸溫泉，拍了一個特輯放上YouTube，寒冬中送暖。