41歲梁嘉琪自揭曾遭圈中前輩撩上房 網民猜測「男主角」身份
梁嘉琪節目中驚人爆料
在電台節目《早霸王》中，梁嘉琪不時會分享一些個人的經歷和感受。日前（3月1日），她驚爆曾經被圈中的一位前輩撩上房。梁嘉琪回憶起當時的低潮期，一位熱心的前輩在她最需要幫助時伸出援手確實感動。不過，呢位前輩在一次飯局後的行為讓她感到不安。
飯局後的不尋常邀請
梁嘉琪描述了飯局後前輩的舉動，對方在她情緒低落時主動提出送她回家。途中，他們去了沙灘，前輩送給她一條水晶頸鍊，並告訴她不要放棄希望。然而，接下來的邀請卻讓梁嘉琪感到震驚，前輩竟然邀請她上酒店房間。梁嘉琪描述，當晚前輩的關心進一步升級，他指著前方的酒店說出了那句令人意外的邀請：「我喺嗰面book咗間房，今晚我陪你，我陪你傾偈….」。面對這突如其來的提議，梁嘉琪感到驚訝，梁嘉琪堅決拒絕了這個提議，並以對方女朋友為由表明自己的立場，成功讓對方打消了念頭，她說：「我同佢講：『我都好鍾意你女朋友XXX』，因為我要畀佢知我知佢有女朋友，但佢就話：『哦，係呀』。」然後她就急急腳返回車拿自己手袋就離開了，並向對方禮貌道謝：「多謝你今日陪我，我冇事啦。」
網民熱議「男主角」身份
這段爆料在節目播出後引起了網民的熱烈討論。大家都在猜測這位神祕前輩的身份，有人甚至根據梁嘉琪所提到的低潮期，推測出可能是《學警狙擊》時期，因為當年她的演技和外貌遭受到外界不少狠批。
森美、小儀認為嘉琪「畀錯訊號」
節目中的森美和小儀對此事也有自己的看法，他們認為梁嘉琪當時的行為可能給了前輩錯誤的訊號。森美就口衰衰取笑梁嘉琪的遭遇，他表示自己對梁嘉琪的評價很低，不相信有人會因為她的美色而有所行動。梁嘉琪則回應說，如果大家知道那位前輩的身份，可能會更加難以接受。
梁嘉琪從演員到主持 成功展開事業的另一頁
梁嘉琪的演藝事業經歷了從演員到主持人的轉變。在TVB期間，她曾經與馬國明合作拍攝《女拳》，並主持過資訊節目《學是學非》。而在2020年離開TVB後，她重返有線旗下的HOY TV，繼續以主持人的身份活躍於幕前。
梁嘉琪入雪櫃一年才離開
效力無綫十三年的梁嘉琪，結果不歡而散，曾是《學是學非》重心人物的她，被公司雪藏後被除名，演出機會暴減，終於等到20年3月才能滿約離開，而她最後一個TVB節目就是J2的《血拼全世界》。梁嘉琪當時指離開大台之後因疫情關係，接下來專心發展個人網店，打理自家設計裙的生意，並間中接拍廣告及出席活動，但甚少亮相幕前。
梁嘉琪IG造勢全面復出
梁嘉琪離巢後神隱一年，她在IG透露將為香港開電視拍攝《關於早餐的一些事》，節目於5月起播出，她叮囑觀眾記得留意：「明天開始成個月開始増肥之旅喇！嚟緊你哋要晚晚開電視喇！新嘅飲食節目五月開始喺『開電視』同你地見面不負我望，個rundown不斷食食食，你地放長雙眼睇我肥成點啦！」梁嘉琪於有線電視出身，而開電視的頻道傳輸仰賴有線電視網路(由i-Cable 營運)，所以梁嘉琪今次可說是返娘家。
當年由王祖藍拉線入無綫
梁嘉琪充滿正能量，離開無綫後積極自尋出路，與朋友於IG開設網店賣時裝及自家設計的裙，早於今年2月，她逢星期六於香港電台播出的「港台電視31」文藝節目《周末八點半》中擔任主持。現年40歲的梁嘉琪03年於香港演藝學院畢業，尚未畢業已獲有線邀請擔任娛樂台主播，07年，梁嘉琪在演藝班同學王祖藍引薦下加入無綫，與李佳芯和黃翠如齊成為當時從有線過檔無綫的三小花。
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