41歲梁嘉琪自揭曾遭圈中前輩撩上房 網民猜測「男主角」身份

現年41歲的梁嘉琪，在2020年離巢TVB後，除了近年在HOYTV主持《一線搜查》等節目外，她於去年3月開始到商台與森美、小儀一同主持早間節目《早霸王》。日前（3月1日），她在節目中大爆自己曾在事業低潮時期，遭遇一位前輩的不尋常關心，並機智地化解了一場尷尬局面，但就惹起網民熱議。