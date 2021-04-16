梁嘉琪返娘家有線主持飲食節目 有心理準備增磅做肉肉女

出身有線的梁嘉琪07年過檔無綫，是《學是學非》的元祖主持，19年遭無綫雪藏，20年約滿離開，開網店sell自家設計的靚裙，神隱一年終於有新動向，今年2月她重返電視圈主持「港台電視31」文藝節目《周末八點半》，日前再落實為娘家主持新節目《關於早餐的一些事》，因為節目要不斷食，梁嘉琪笑言已做好心理準備愈食愈肥。

撰文：東方新地 圖片：梁嘉琪IG圖片