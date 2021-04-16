梁嘉琪返娘家有線主持飲食節目 有心理準備增磅做肉肉女
出身有線的梁嘉琪07年過檔無綫，是《學是學非》的元祖主持，19年遭無綫雪藏，20年約滿離開，開網店sell自家設計的靚裙，神隱一年終於有新動向，今年2月她重返電視圈主持「港台電視31」文藝節目《周末八點半》，日前再落實為娘家主持新節目《關於早餐的一些事》，因為節目要不斷食，梁嘉琪笑言已做好心理準備愈食愈肥。
撰文：東方新地 圖片：梁嘉琪IG圖片
梁嘉琪入雪櫃一年才離開
效力無綫十三年的梁嘉琪，結果不歡而散，曾是《學是學非》重心人物的她，被公司雪藏後被除名，演出機會暴減，終於等到20年3月才能滿約離開，而她最後一個TVB節目就是J2的《血拼全世界》。梁嘉琪當時指離開大台之後因疫情關係，接下來專心發展個人網店，打理自家設計裙的生意，並間中接拍廣告及出席活動，但甚少亮相幕前。
IG造勢全面復出
神隱一年，梁嘉琪終於有新動向，日前她在IG透露將為香港開電視拍攝《關於早餐的一些事》，節目將於5月起播出，她叮囑觀眾記得留意：「明天開始成個月開始増肥之旅喇！嚟緊你哋要晚晚開電視喇！新嘅飲食節目五月開始喺『開電視』同你地見面不負我望，個rundown不斷食食食，你地放長雙眼睇我肥成點啦！」梁嘉琪於有線電視出身，而開電視的頻道傳輸仰賴有線電視網路(由i-Cable 營運)，所以梁嘉琪今次可說是返娘家。
當年由王祖藍拉線入無綫
梁嘉琪充滿正能量，離開無綫後積極自尋出路，與朋友於IG開設網店賣時裝及自家設計的裙，早於今年2月，她逢星期六於香港電台播出的「港台電視31」文藝節目《周末八點半》中擔任主持。現年40歲的梁嘉琪03年於香港演藝學院畢業，尚未畢業已獲有線邀請擔任娛樂台主播，07年，梁嘉琪在演藝班同學王祖藍引薦下加入無綫，與李佳芯和黃翠如齊成為當時從有線過檔無綫的三小花。