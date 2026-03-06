是非港姐曬導彈級上圍 「再度發育」震撼網民 樣貌精緻進化遭批變網紅臉
梁嘉莹兩周狂減5公斤秘訣大公開
梁嘉莹以過來人身分拍片分享她的「無痛掉磅計劃」，透露自己曾在短短兩周內成功減掉5公斤的驚人成果。她詳細拆解瘦身四大心法，強調「吃、內服、動、泡腳」的重要性，其中「吃」更佔了整個計劃的八成比例。她嚴格執行「16+8」斷食法，並公開當時的「港姐食譜」：中午12點吃兩個雞蛋配一個饅頭，下午3點進食一袋番茄、一根青瓜和一杯咖啡，晚上8點則是兩個雞蛋配一條能量棒，堅持「萬物五分飽」的原則。除了嚴格管控飲食，她還配合內服產品提升代謝，建議「七成有氧、三成無氧」的運動比例，一周內兩三次已經足夠。
導彈級上圍再度發育震撼網民
在分享影片中，梁嘉莹穿上低胸瑜伽服展示減肥成果，腰肢纖細展現出極致的S形曲線。最令網民嘖嘖稱奇的是，她「瘦人不瘦胸」，「導彈級」上圍在窄身衫下更顯豐滿，彷彿再度發育一般。當她身體對著鏡頭左右搖動時，搖搖欲墜的噴血效果簡直令人窒息，震撼網民眼球。這種驚人的身材對比讓不少網民直呼「太犯規了」，紛紛讚嘆她的修身成果。她更自爆「秘密武器」是高及膝蓋的泡腳桶，聲稱「有一次泡完腳去秤體重，直接掉了0.3公斤！」這個意外發現讓她將泡腳納入日常減肥routine。
樣貌精緻進化遭批變網紅臉
雖然身材吸睛，但梁嘉莹「精緻進化」的樣貌卻意外成為討論焦點。不少網民發現她不但圓面變尖面，就連標誌性的甜美酒窩都消失無蹤，遭狠批「現在的樣子欣賞不來，越來越網紅臉」。面對網民連環狙擊「酒窩沒了～」、「你的酒窩呢？之前的酒窩好看啊」，梁嘉莹親自回覆大家，稱酒窩還在。當被質疑「法令紋和嘴唇都打波波（填充）了吧？」時，她也大方回應「法令紋想打但是不敢，嘴唇就沒想動過」。有網民則為她護航，認為只是拍攝濾鏡開得太重，才導致「變樣」假象。
是非港姐爭議不斷引關注
梁嘉莹在溫哥華長大，大學就讀於美國紐約帕森設計學院，其後再在香港大學修讀市場學碩士課程，有樣有身材有學歷。然而，她參選港姐期間卻捲入不少是非，先被網民爆她「買獎」兼人品差，隨後又流出疑似她與四強止步的佳麗吳芷靖的聊天記錄，不和傳聞甚囂塵上。對此，梁嘉莹曾稱「我哋私底下已經傾過，已經解決咗呢個誤會」，及以「Move on」淡化事件。憑藉一身古銅色肌膚與性感亮麗外表，她被封為「翻版鍾麗淇」，近年積極經營社交平台做KOL。
網民反應兩極化討論激烈
梁嘉莹的最新影片在網上引起兩極化反應，支持者大讚她瘦了又靚了，認為她的減肥成果值得學習。然而，批評聲音同樣不少，有網民直言「變樣變得太明顯」、「懷念以前自然的樣子」、「現在看起來很假」等負面評價。也有網民好奇她的具體修身方法，希望她能夠分享更多心得。這種激烈的討論反映出公眾對港姐形象變化的關注，同時也顯示出社交媒體時代下，公眾人物的一舉一動都會被放大檢視。無論如何，梁嘉莹的話題性確實為她帶來了更多關注度。