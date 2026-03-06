是非港姐曬導彈級上圍 「再度發育」震撼網民　樣貌精緻進化遭批變網紅臉

2024年港姐亞軍梁嘉莹（Emily）近日在社交平台分享減肥心得，竟意外引爆網民熱議！這位被封為「翻版鍾麗淇」的是非港姐，穿著低胸瑜伽服展示「導彈級」上圍，豐滿程度彷彿再度發育，令人窒息的震撼效果瞬間成為焦點。然而，她「精緻進化」的樣貌卻遭網民狠批變成「網紅臉」，就連標誌性的甜美酒窩都消失無蹤，引發一輪激烈討論。

梁嘉莹兩周狂減5公斤秘訣大公開

梁嘉莹以過來人身分拍片分享她的「無痛掉磅計劃」，透露自己曾在短短兩周內成功減掉5公斤的驚人成果。她詳細拆解瘦身四大心法，強調「吃、內服、動、泡腳」的重要性，其中「吃」更佔了整個計劃的八成比例。她嚴格執行「16+8」斷食法，並公開當時的「港姐食譜」：中午12點吃兩個雞蛋配一個饅頭，下午3點進食一袋番茄、一根青瓜和一杯咖啡，晚上8點則是兩個雞蛋配一條能量棒，堅持「萬物五分飽」的原則。除了嚴格管控飲食，她還配合內服產品提升代謝，建議「七成有氧、三成無氧」的運動比例，一周內兩三次已經足夠。

導彈級上圍再度發育震撼網民

在分享影片中，梁嘉莹穿上低胸瑜伽服展示減肥成果，腰肢纖細展現出極致的S形曲線。最令網民嘖嘖稱奇的是，她「瘦人不瘦胸」，「導彈級」上圍在窄身衫下更顯豐滿，彷彿再度發育一般。當她身體對著鏡頭左右搖動時，搖搖欲墜的噴血效果簡直令人窒息，震撼網民眼球。這種驚人的身材對比讓不少網民直呼「太犯規了」，紛紛讚嘆她的修身成果。她更自爆「秘密武器」是高及膝蓋的泡腳桶，聲稱「有一次泡完腳去秤體重，直接掉了0.3公斤！」這個意外發現讓她將泡腳納入日常減肥routine。

樣貌精緻進化遭批變網紅臉

雖然身材吸睛，但梁嘉莹「精緻進化」的樣貌卻意外成為討論焦點。不少網民發現她不但圓面變尖面，就連標誌性的甜美酒窩都消失無蹤，遭狠批「現在的樣子欣賞不來，越來越網紅臉」。面對網民連環狙擊「酒窩沒了～」、「你的酒窩呢？之前的酒窩好看啊」，梁嘉莹親自回覆大家，稱酒窩還在。當被質疑「法令紋和嘴唇都打波波（填充）了吧？」時，她也大方回應「法令紋想打但是不敢，嘴唇就沒想動過」。有網民則為她護航，認為只是拍攝濾鏡開得太重，才導致「變樣」假象。

是非港姐爭議不斷引關注

梁嘉莹在溫哥華長大，大學就讀於美國紐約帕森設計學院，其後再在香港大學修讀市場學碩士課程，有樣有身材有學歷。然而，她參選港姐期間卻捲入不少是非，先被網民爆她「買獎」兼人品差，隨後又流出疑似她與四強止步的佳麗吳芷靖的聊天記錄，不和傳聞甚囂塵上。對此，梁嘉莹曾稱「我哋私底下已經傾過，已經解決咗呢個誤會」，及以「Move on」淡化事件。憑藉一身古銅色肌膚與性感亮麗外表，她被封為「翻版鍾麗淇」，近年積極經營社交平台做KOL。

網民反應兩極化討論激烈

梁嘉莹的最新影片在網上引起兩極化反應，支持者大讚她瘦了又靚了，認為她的減肥成果值得學習。然而，批評聲音同樣不少，有網民直言「變樣變得太明顯」、「懷念以前自然的樣子」、「現在看起來很假」等負面評價。也有網民好奇她的具體修身方法，希望她能夠分享更多心得。這種激烈的討論反映出公眾對港姐形象變化的關注，同時也顯示出社交媒體時代下，公眾人物的一舉一動都會被放大檢視。無論如何，梁嘉莹的話題性確實為她帶來了更多關注度。

梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 被網民爆她「買獎」兼人品差，隨後又流出疑似她與四強止步的佳麗吳芷靖的聊天記錄，不和傳聞甚囂塵。（圖片來源：小紅書）
被網民爆她「買獎」兼人品差，隨後又流出疑似她與四強止步的佳麗吳芷靖的聊天記錄，不和傳聞甚囂塵。（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 亞軍梁嘉莹於賽後合照時被指鬆踭冠軍倪樂琳，引起唔少網民不滿。（圖片來源：Ig@ellyncyy）
亞軍梁嘉莹於賽後合照時被指鬆踭冠軍倪樂琳，引起唔少網民不滿。（圖片來源：Ig@ellyncyy）
梁嘉莹 港姐亞軍 梁嘉莹亦大方派福利，谷出事業線示人。（圖片來源：ig@ljyemily1119）
梁嘉莹亦大方派福利，谷出事業線示人。（圖片來源：ig@ljyemily1119）
梁嘉莹 港姐亞軍 亞軍梁嘉莹都有拍內地短劇（圖片來源：劇照）
亞軍梁嘉莹都有拍內地短劇（圖片來源：劇照）
梁嘉莹 港姐亞軍 吳芷靖主要是同參選時嘅導師江美儀、陳紫佟及程姜月聊天，笑容滿面，有講有笑！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
吳芷靖主要是同參選時嘅導師江美儀、陳紫佟及程姜月聊天，笑容滿面，有講有笑！（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
梁嘉莹 港姐亞軍 在台下時，吳芷靖與梁嘉瑩再被安排一起合影，但這次她們之間的距離更遠，達到了3個身位。（圖片來源：小紅書）
在台下時，吳芷靖與梁嘉瑩再被安排一起合影，但這次她們之間的距離更遠，達到了3個身位。（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：ig@ljyemily1119）
（圖片來源：ig@ljyemily1119）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：ig@ljyemily1119）
（圖片來源：ig@ljyemily1119）
梁嘉莹 港姐亞軍 （圖片來源：ig@ljyemily1119）
（圖片來源：ig@ljyemily1119）

圖片來源：小紅書、Ig@ellyncyy、ig@ljyemily1119、劇照、TVB娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期

