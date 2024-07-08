港姐大熱佳麗梁嘉莹起底 性感照充滿陽光氣息 1原因決定參選
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《2024香港小姐競選》正式開始，早前已經進行兩輪面試。日前，TVB公佈了25位初步入圍的佳麗，不少網民都大讚今年佳麗質素大有提升，其中22歲的梁嘉莹就最受歡迎。
港姐大熱佳麗22歲梁嘉莹背景起底
大熱佳麗梁嘉莹Emily今年22歲，在加拿大溫哥華長大，並在美國紐約帕森斯設計學院畢業，並將於下學期入讀香港大學的市場學碩士課程。梁嘉莹在日前所公佈的自我介紹短片中，表現得大方得體又有自信，網民都大讚梁嘉莹一定是今年港姐三甲人選。
梁嘉莹自信爆棚 自爆1原因參賽
梁嘉莹在訪問中表現得非常有自信，當被問到以一到三個字形容自己時，梁嘉莹分別用了「Pretty、Cute & Beautiful、Very Beautiful Woman」介紹自己。當被問到為何想參賽時，梁嘉莹就指很喜歡挑戰自己，如果有機會亦希望能夠代表香港。
才藝表演地獄級歌喉被封魔音
雖然梁嘉莹顏值爆燈又有自信，不過歌喉方面就認真麻麻。從日前TVB所公開的才藝表演片段中，梁嘉莹選唱了孫燕姿的《遇見》，雖然梁嘉莹一臉認真、深情演唱，但就不停走音又甩拍，搞到網民都封她為「新一代魔音」。
IG私照大起底 張張超火辣
梁嘉莹從小在外國長大，平時私下打扮亦非常性感火辣。梁嘉莹時不時在社交平台大曬性感美照派福利，一身古銅色的膚色加上零贅肉的身材獲網民清一色讚賞！
一起睇片：
Emily談吐大方又自信爆棚，網民都大讚一定是三甲之選！
圖片來源：YouTube@TVB(Official)、IG@ljyemily1119