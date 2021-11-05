梁家仁73歲寶刀未老　同後生仔打籃球鬥波氣都唔喘！

73歲的梁家仁早已轉往內地發展，現在過着半退休生活。日前梁家仁的內地經理人分享一段他打籃球的短片，眼見他雖然一頭白髮，但身手依然敏捷，寶刀未老！

文：東方新地 ｜圖：[email protected]梁家仁、梁家仁經理人影片截圖、新傳媒圖片庫、[email protected]小龜黄一山、電影《唐伯虎點秋香》截圖