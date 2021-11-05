梁家仁73歲寶刀未老 同後生仔打籃球鬥波氣都唔喘！
73歲的梁家仁早已轉往內地發展，現在過着半退休生活。日前梁家仁的內地經理人分享一段他打籃球的短片，眼見他雖然一頭白髮，但身手依然敏捷，寶刀未老！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]梁家仁、梁家仁經理人影片截圖、新傳媒圖片庫、[email protected]小龜黄一山、電影《唐伯虎點秋香》截圖
現年73歲的梁家仁出道多年，1982年演出電視劇《天龍八部》的男主角「喬峰」一炮而紅，被譽為是「無法取代的喬峰」。近年已轉戰內地發展的他，現在生活保持自由度，過着半退休生活，有時客串內地網絡電影過戲癮，閒時就相約老友聚舊。梁家仁熱愛籃球，更經常同一班後生仔切磋波技。日前梁家仁的內地經理人上載了一條他打籃球的短片，並寫道：「73歲的武狀元還在繼續鍛煉，特別喜歡打籃球。」眼見片中梁家仁雖然已經滿頭白髮，但身手依然十分敏捷，跑跑跳跳都冇話索氣，絕對唔輸畀班後生仔！
電影圈打滾多年
70年代入行的梁家仁曾拍過多部武打片，當中《天龍八部》的喬峰及《神鵰俠侶》的郭靖都是他的經典代表作。到80年代末武打片漸漸式微，梁家仁改向喜劇路線發展，尋求更多演出機會。他曾多次與周星馳合作，包括《一本漫畫闖天涯》、《審死官》、《唐伯虎點秋香》等等。對於他的演戲生涯，梁家仁曾接受訪問時自謙說：「從出道到現在，我一直在電影圈打滾，其實我一直都係跟潮流，人哋拍咗咩有市場嘅電影，老闆就會搵到我，咩題材嘅戲有觀眾，我就去拍。」