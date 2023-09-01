梁少霞鄭麗麗宣布離巢 曾配音靜香、小丸子成童年回憶 網民大表不捨
TVB向配音組「開刀」梁少霞、鄭麗麗離巢
據指，TVB配音組再有人事變動，本月繼盧國權及羅孔柔分別退休及離職後，資深配音員梁少霞及鄭麗麗亦會向大家說再見，二人分別為多套著名動畫配音，包括靜香及櫻桃小丸子。TVB早前公布中期業績，期內虧損擴大至八成約4億港元，報告提到將會再「開刀」，據知梁少霞、鄭麗麗都是「不獲續約」而離開，未知是否跟開源節流有關。今年已有五位無綫電視配音員相繼離職，有可能發生配音組第三波裁員潮。
梁少霞「靜香」深入民心
梁少霞自1990年開始投身配音界，她參加第一期TVB配音員訓練班，並於畢業後開始擔任配音員。曾兼任傍晚《無綫電視天氣報告》報導員。此外在1992年，她接替退行的孫明貞小姐於《魔術師莎莉》及《多啦A夢》的角色後嶄露頭角，源靜香更使她開始為觀眾熟悉，行內綽號為「靜宜」。
近年再亮相幕前要數到2021年，梁少霞在TVB舉辦的暑期配音課程《好聲好戲之聲級學堂》中擔任客席配音導師。並於翌年於綜藝節目《好聲好戲》第二季擔任評判。
為《洛神》即場配音成經典
梁少霞於2002年以配音員身份客串無綫電視劇集《絕世好爸》。同年《萬千星輝賀台慶》期間，她聯同陳欣先生及蘇強文先生三人為電視劇《洛神》某段節錄即場配音，成為經典，贏盡不少掌聲。
鄭麗麗去年獲頒長期服務獎
另一位鄭麗麗於1988年任職自由身配音員，並在1992年6月轉往無綫電視粵語配音組。在2021年，鄭麗麗小姐在幕前參與綜藝節目《好聲好戲》擔任評判。並在去年獲TVB頒發「30週年長期服務獎」。
「小丸子」專屬配音員
鄭麗麗是《櫻桃小丸子》的小丸子配音的專屬配音員，此角色已配音25年時間，就算小丸子出週邊的發聲商品，都是由她一手包辦，絕對是經典中的經典，陪伴無數小朋友成長。除了小丸子之外，鄭麗麗都是《娛樂金魚眼》的「華美子」、《幻法小魔星》的「小魔星」、《飛天少女豬事丁》的「寶妮」、《咕嚕咕嚕魔法陣》的「歌妮」等。
網民大表不捨：TVB收檔先兆
對於《多啦A夢》及《櫻桃小丸子》亦都即將改潮換代，網民大表不捨，並關注《多啦A夢》的靜香和《櫻桃小丸子》的小丸子日後會如何處理，紛紛表示「可能不是離職潮，而是正式將配音組結束。」、「TVB收檔先兆」、「小丸子把聲同多啦a夢一樣咁有標誌性」、「靜香都配咗好耐」、「依家啲電影全部冇晒配音」。
TVB強調近期流傳消息非事實全貌
對於配音組人事變動的消息，TVB企業傳訊部回覆傳媒查詢表示：
每年中期，配音組會依照需求對於工作量以及現有節目需求進行行政製作調整，這是所有電視台的常規行政流程。每次進行調整時，都會確保不會對現行的節目或配音組產生任何負面影響。無綫電視在此再次強調，近期流傳的消息並非事實的全貌，也並不代表我們的立場。
為了避免常規性行政調配由此等流傳讓成公眾誤解，我們選擇不作進一步的回應。對我們來說，每一位觀眾、配音員以及員工都是無比珍貴的資產。尤其是對於資深配音員，我們一直都秉持著最高的尊重。
配音組炒人早有前科
TVB配音組炒人有前科，屢次成為「節省成本第一刀」，余詠珊在位年代都試過一次。TVB於2015年起不斷流失配音員並甚少填補空缺，亦不斷縮減配音節目時數，2018年更因業績下滑而打開裁減配音員的先例（無綫電視以「不續約」的說法代替）。2年內已流失超過20名配音員，當中更包括任職超過40年的資深配音員馮錦堂（《聖鬥士星矢》的主角星矢），離任人數是歷年以來最多（2015年至2020年間起碼有30人離任）。
2021年起，曾志偉及王祖藍成為新任管理層，粵語配音組離職潮一度緩和，更推出首次以粵語配音為題材綜藝節目《好聲好戲》向配音員致敬。想不到如今配音組再經歷裁員之苦，兩大元老級女配音員離開實在叫人婉惜！
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