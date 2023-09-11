國際小姐香港代表梁庭欣獲讚靚過今屆港姐 曾拍TVB節目被質疑顏值升級

現年25歲的梁庭欣（Verna）近日勝出《2023年國際小姐香港代表競選》，將於10月代表香港出戰在東京舉行的《第61屆國際小姐競選》，引起不少網民熱議，勁讚她比今屆香港小姐的三甲佳麗更加靚，但亦有網民翻找出她在兩年前拍TVB節目時的畫面，質疑她的顏值變化甚大。