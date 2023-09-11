國際小姐香港代表梁庭欣獲讚靚過今屆港姐 曾拍TVB節目被質疑顏值升級

現年25歲的梁庭欣（Verna）近日勝出《2023年國際小姐香港代表競選》，將於10月代表香港出戰在東京舉行的《第61屆國際小姐競選》，引起不少網民熱議，勁讚她比今屆香港小姐的三甲佳麗更加靚，但亦有網民翻找出她在兩年前拍TVB節目時的畫面，質疑她的顏值變化甚大。
梁庭欣 被封翻版湯唯
有不少網民都勁讚梁庭欣仙氣十足，有幾分似氣質女星湯唯，在美貌和身形上都完勝今屆港姐三甲：「真的比今年港姐超班」、「全港最靚」、「無敵」、「靚過晒今年香港小姐」等等，就連高海寧都有留言叫她「加油」。
黃嘉雯亦做過國際小姐香港代表
TVB自2015年起便放棄購買國際小姐選舉版權，因此亦未有再派港姐出戰，但原來前港姐冠軍黃嘉雯、已離巢TVB的陳約臨和楊埕，以及曾參加ViuTV《尾二一界口罩小姐》的「師姐」王詠珩，都做過國際小姐的香港代表，不過都是經澳門選美連盟香港分部甄選後出戰。
梁庭欣身高達5呎9吋半
身高達5呎9吋半的梁庭欣本身是時裝模特兒，曾到米蘭時裝周行Catwalk，近年亦與不少時裝品牌有合作，自己亦開設了一間寵物零食網店。今次她除了成為國際小姐選舉的香港代表外，更贏得最佳泳裝獎。
曾拍《真．女神轉身》
梁庭欣原來早於2021年就曾拍過TVB節目《真．女神轉身》，更被封為「愛心高挑女神」。在節目中她要分別與余德丞及有「翻版王浩信」之稱的林俊其約會，又擺pose畀兩人影靚相，不過節目中梁庭欣只化著淡妝，打扮像個鄰家女孩。
網民質疑五官變立體
有網民質疑現在的梁庭欣比兩年前拍節目時靚得多，特別是鼻樑更加高，雙眼也更大，顯得五官更加立體，面形亦較尖，不過也有網民力撐她只是在參加選美時化妝化得特別重，才會令樣貌看上去有所不同。
睇埋梁庭欣靚相：
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