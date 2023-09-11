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國際小姐香港代表梁庭欣獲讚靚過今屆港姐 曾拍TVB節目被質疑顏值升級

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現年25歲的梁庭欣（Verna）近日勝出《2023年國際小姐香港代表競選》，將於10月代表香港出戰在東京舉行的《第61屆國際小姐競選》，引起不少網民熱議，勁讚她比今屆香港小姐的三甲佳麗更加靚，但亦有網民翻找出她在兩年前拍TVB節目時的畫面，質疑她的顏值變化甚大。

梁庭欣 梁庭欣獲選為今屆國際小姐的香港代表。
梁庭欣獲選為今屆國際小姐的香港代表。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 香港小姐2023 賽果 冠亞季軍得主莊子璇、王怡然和王敏慈。
梁庭欣被指完勝今屆港姐三甲莊子璇、王怡然同王敏慈。（圖片來源：東方新地）

梁庭欣 被封翻版湯唯

有不少網民都勁讚梁庭欣仙氣十足，有幾分似氣質女星湯唯，在美貌和身形上都完勝今屆港姐三甲：「真的比今年港姐超班」、「全港最靚」、「無敵」、「靚過晒今年香港小姐」等等，就連高海寧都有留言叫她「加油」。

梁庭欣 網民大讚梁庭欣是真正的香港小姐。
網民大讚梁庭欣是真正的香港小姐。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 穿著銀色晚裝時的梁庭欣。
穿著銀色晚裝時的梁庭欣。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 穿著紅色晚裝火辣誘人。
穿著紅色晚裝火辣誘人。（圖片來源：IG@missinternationalhk）

黃嘉雯亦做過國際小姐香港代表

TVB自2015年起便放棄購買國際小姐選舉版權，因此亦未有再派港姐出戰，但原來前港姐冠軍黃嘉雯、已離巢TVB的陳約臨和楊埕，以及曾參加ViuTV《尾二一界口罩小姐》的「師姐」王詠珩，都做過國際小姐的香港代表，不過都是經澳門選美連盟香港分部甄選後出戰。

梁庭欣 黃嘉雯在2018年曾成為香港代表出戰國際小姐，但未能獲得名次，之後到了2019年，她才再參選港姐，並奪得冠軍。
黃嘉雯在2018年曾成為香港代表出戰國際小姐，但未能獲得名次，之後到了2019年，她才再參選港姐，並奪得冠軍。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 近年代表香港出戰國際小姐的佳麗中，只有陳約臨曾贏得「亞洲皇后」獎項。
近年代表香港出戰國際小姐的佳麗中，只有陳約臨曾贏得「亞洲皇后」獎項。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 「師姐」王詠珩曾於2017年代表香港出戰國際小姐競選，當年她亦被指外貌完勝2017年港姐冠軍雷莊𠒇。
「師姐」王詠珩曾於2017年代表香港出戰國際小姐競選，當年她亦被指外貌完勝2017年港姐冠軍雷莊𠒇。（圖片來源：IG@@wingheng）

梁庭欣身高達5呎9吋半

身高達5呎9吋半的梁庭欣本身是時裝模特兒，曾到米蘭時裝周行Catwalk，近年亦與不少時裝品牌有合作，自己亦開設了一間寵物零食網店。今次她除了成為國際小姐選舉的香港代表外，更贏得最佳泳裝獎。

梁庭欣 梁庭欣贏得最佳泳裝獎，並由上屆國際小姐香港代表凌宛蔚右）負責給她頒獎。
梁庭欣贏得最佳泳裝獎，並由上屆國際小姐香港代表凌宛蔚（右）負責給她頒獎。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 模特兒出身的梁庭欣身形甚Fit。
模特兒出身的梁庭欣身形甚Fit。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣
（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 值得一提的是今屆《國際小姐香港代表競選》的評判當中，還有1993年香港小姐冠軍莫可欣。
值得一提的是今屆《國際小姐香港代表競選》的評判當中，還有1993年香港小姐冠軍莫可欣。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 梁庭欣擁有3年做模特兒的經驗，曾去米蘭時裝周行騷。
梁庭欣擁有3年做模特兒的經驗，曾去米蘭時裝周行騷。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 梁庭欣對狗狗充滿愛心。
梁庭欣對狗狗充滿愛心。（圖片來源：IG@tingyanleung）

曾拍《真．女神轉身》

梁庭欣原來早於2021年就曾拍過TVB節目《真．女神轉身》，更被封為「愛心高挑女神」。在節目中她要分別與余德丞及有「翻版王浩信」之稱的林俊其約會，又擺pose畀兩人影靚相，不過節目中梁庭欣只化著淡妝，打扮像個鄰家女孩。

梁庭欣 梁庭欣曾在2021年拍過J2節目《真．女神轉身》。
梁庭欣曾在2021年拍過J2節目《真．女神轉身》。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 余德丞也曾在其個人YouTube頻道分享節目幕後花絮，並大讚梁庭欣為「高瘦白索爆Model」。
余德丞也曾在其個人YouTube頻道分享節目幕後花絮，並大讚梁庭欣為「高瘦白索爆Model」。（圖片來源：YouTube@余德丞 Dickson Yu）
梁庭欣 節目中余德丞和林俊其龍友上身，狂影梁庭欣。
節目中余德丞和林俊其龍友上身，狂影梁庭欣。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 梁庭欣著短褲仔狂擺pose，任影唔嬲，更烏身摸狗，事業線乍現。
梁庭欣著短褲仔狂擺pose，任影唔嬲，更烏身摸狗，事業線乍現。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 當時網民已大讚佢真係好正！
當時網民已大讚佢真係好正！（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）

網民質疑五官變立體

有網民質疑現在的梁庭欣比兩年前拍節目時靚得多，特別是鼻樑更加高，雙眼也更大，顯得五官更加立體，面形亦較尖，不過也有網民力撐她只是在參加選美時化妝化得特別重，才會令樣貌看上去有所不同。

梁庭欣 有網民質疑梁庭欣兩年前五官較平板，唔夠現在立體。
有網民質疑梁庭欣兩年前五官較平板，唔夠現在立體。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 以前面形亦被指較闊。
以前面形亦被指較闊。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 不過亦有網民力撐只係化妝唔同啫！
不過亦有網民力撐只係化妝唔同啫！（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）

睇埋梁庭欣靚相：

梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@tingyanleung、IG@missinternationalhk、IG@@wingheng、《真．女神轉身》截圖、YouTube@余德丞 Dickson Yu

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