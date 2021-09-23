夕陽新丁｜旅遊達人梁彥宗離巢TVB轉投ViuTV 現「梁彥宗日」一日見三次 申訴不滿以前拍節目
ViuTV近日開播的新節目《夕陽新丁》搵來一班年輕藝人親身到夕陽行業打工，其中已在今年初離巢大台的「旅遊達人」梁彥宗（Chris），日前就在節目第三集（22日）中變身牧羊人，幫華哥手趕羊，有網民仲發現原來當日梁彥宗在兩台節目中連環出現了三次，包括在無綫J2台重播的《背遊中亞》、ViuTV的《囝囝囡囡730》及新節目《夕陽新丁》，令當日被封為「梁彥宗日」！
文：東方新地｜圖：梁彥宗IG、ViuTV圖片
《夕陽新丁》梁彥宗 投訴以前拍節目被醜化
ViuTV新節目《夕陽新丁》搵來一班年輕藝人，包括梁彥宗（Chris）、陳凱詠（Jace）、保錡@ERROR、旨呈、徐㴓喬（Asha）等，親身為夕陽行業打工，其中梁彥宗被抽中做牧羊人及經營雪糕車。近年憑在無綫主持《背遊》旅遊系列節目而為人熟悉的梁彥宗，在今年1月宣布與無綫合約屆滿，回復自由身，原來他現在轉投ViuTV繼續做主持，今次節目《夕陽新丁》便是他在ViuTV首個有份擔任主持的節目。
在新節目開播前，梁彥宗在社交網出po貼出自己以前拍節目時的畫面照，表達出對自己以往被醜化的不滿，直言：「睇吓當年電視機上嘅我幾精彩，係咪好懷念呢？今個星期，另一個台，螢光幕再見。 #點解之前導演會容許咁嘅大頭出街#有冇人講到邊個節目邊集#希望今次會靚少少#唔使多#靚少少都好」
網友：ViuTV襯你風格好多
網民都力撐梁彥宗轉投ViuTV，紛紛留言表示：「期待睇你嗰集」、「好有活力嘅節目，呢啲先係後生仔呀嘛！」、「正呀！ViuTV襯你風格好多！」、「好開心可以喺Viu見到你」、「希望快啲有你嘅專屬節目」、「由頭笑到尾」、「好有heart嘅節目」等等。
一日見三次
亦有網民發現梁彥宗在當日（22日）連環出現了三次，包括在無綫J2台上午11時30分重播的《背遊中亞》、在ViuTV晚上7時30分播出的《囝囝囡囡730》，以及在ViuTV晚上10時30分播出的新節目《夕陽新丁》，被指堪比「羅樂林一日死五次」，令當日被封為「梁彥宗日」！