夕陽新丁｜旅遊達人梁彥宗離巢TVB轉投ViuTV 現「梁彥宗日」一日見三次 申訴不滿以前拍節目

ViuTV近日開播的新節目《夕陽新丁》搵來一班年輕藝人親身到夕陽行業打工，其中已在今年初離巢大台的「旅遊達人」梁彥宗（Chris），日前就在節目第三集（22日）中變身牧羊人，幫華哥手趕羊，有網民仲發現原來當日梁彥宗在兩台節目中連環出現了三次，包括在無綫J2台重播的《背遊中亞》、ViuTV的《囝囝囡囡730》及新節目《夕陽新丁》，令當日被封為「梁彥宗日」！

文：東方新地｜圖：梁彥宗IG、ViuTV圖片