梁思浩爆《國產凌凌漆》被整蠱內幕影片翻hit 揭周星馳針對「另有其人」
梁思浩曾爆《國產凌凌漆》被「玩謝」黑幕
梁思浩曾在拍攝電影《國產凌凌漆》期間，遭到周星馳的惡作劇，這段經歷讓他心存芥蒂多年。然而，他曾在節目《大家真瘋Show》中，梁思浩回顧當年事件，並坦言自己當時可能有處理不當之處，例如在眾人面前稱呼當時擔任導演的周星馳為「星仔」。
梁思浩喊足17次先收工
為了弄清楚周星馳想要什麼效果，梁思浩問：「導演，你要我怎拍這場槍斃打靶戲？」周星馳當時大聲回答：「喊呀！你識唔識喊呀演員！」梁思浩見狀便追問想點喊法？星爺再指：「死過老竇未呀？死老竇咁喊比我睇啊！」
最後，梁思浩為電影《國產凌凌漆》那場戲由早上10點喊到凌晨5點，喊足17次先收工，豈料卻被李力持告知，除咗第一take外，全部都無開機拍，梁思浩講到當時回家路上爆喊，更講明「就算將來做乞兒，都唔會再拍周星馳嘅戲。」
周星馳針對另有其人
而羅泳嫻則運用她的塔羅牌專長，揭示了當時周星馳針對的並非梁思浩，而是另有其人。「思浩喺佢（星爺）眼中冇咩差別，佢當日想整蠱、想針對嘅對象係你隔籬嗰位。佢當時見到『尊爺』（鄧兆尊）、呢個公子嚟拍戲，屋企大把錢冇咩捱過，畀你受嚇先！因為佢鍾意人由低做起，佢覺得佢靠父蔭……」梁思浩事後表示：「我諗我嬲錯周星馳。」
梁思浩拒絕出演《食神》
梁思浩與周星馳的關係可追溯至1988年在無綫的相識，兩人曾在電視劇《大都會》中合作，周星馳飾演梁思浩的哥哥，兩人成為了朋友。梁思浩透露，周星馳的第一輛車就是從他那裡購買的，顯示兩人當時的關係相當不錯。然而，到了1994年拍攝《國產凌凌漆》時，周星馳邀請當時在天津的梁思浩回港參與拍攝，並發生了一系列的誤會和衝突。梁思浩回憶起周星馳在指導拍攝時的嚴厲態度，並提到自己曾因此對周星馳懷有怨恨，甚至在後來拒絕了出演《食神》中的角色。不過，隨著時間的推移，梁思浩多次表示自己可能誤會了周星馳，並考慮主動聯繫對方求證真相。
周星馳方面回應：不知對方有呢個感受
對於當年的事件，周星馳的發言人魏達深曾表示，梁思浩只是拍攝了一場戲，並不知道對方有這樣的感受。但由於這已是多年前的事，因此沒有必要再做出回應。